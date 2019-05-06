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Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2019 г.
18:55 06.05.2019 |
Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2019 года составили 25051 грн./кв.м. Относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,9%, при уровне показателя погрешности ±1,4.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 4,2%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Соломенском (на 6,4%), Святошинском (на 4,3%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,01% в Деснянском до 2,9% в Подольском.
Средние цены на квартиры новостройках Киева (по районам, апрель 2019 г.)
|Район
|Кол-во ЖК
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|226
|73
|1 887 946
|25 051
|1,9
|Голосеевский
|41
|81
|2 336 796
|27 726
|-0,9
|Дарницкий
|31
|71
|1 557 268
|22 053
|-0,5
|Деснянский
|12
|61
|1 170 840
|19 477
|-0,01
|Днепровский
|16
|63
|1 369 904
|21 217
|-1,3
|Оболонский
|11
|73
|1 765 004
|23 613
|-0,4
|Печерский
|28
|89
|4 525 878
|49 397
|-0,3
|Подольский
|13
|86
|2 116 594
|24 851
|-2,9
|Святошинский
|14
|66
|1 546 128
|23 407
|4,3
|Соломенский
|31
|72
|1 627 407
|22 678
|6,4
|Шевченковский
|29
|78
|2 349 109
|29 708
|1,2
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:
* эконом-класс - снижение на 0,04% до 19927 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 2,2% до 23241 грн./кв.м;
* бизнес-класс - снижение на 1,3% до 37053 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 2,5% до 57732 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, апрель 2019 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм., в %
|В целом по Киеву
|226
|73
|1 887 946
|25 051
|1,9
|Эконом
|55
|74
|1 465 096
|19 927
|-0,04
|1-комн.
|46
|919 702
|20 070
|-0,5
|2-комн.
|71
|1 425 839
|19 871
|-0,3
|3-комн.
|95
|1 887 145
|19 888
|0,2
|4≥комн.
|132
|2 594 304
|19 698
|2,7
|Комфорт
|92
|68
|1 582 912
|23 241
|2,2
|1-комн.
|42
|989 780
|23 546
|2,6
|2-комн.
|67
|1 555 172
|23 108
|1,5
|3-комн.
|92
|2 094 430
|22 757
|2,7
|4≥комн.
|134
|3 220 899
|23 903
|2
|Бизнес
|57
|87
|3 251 950
|37 053
|-1,3
|1-комн.
|52
|2 013 526
|38 057
|-2,1
|2-комн.
|80
|2 897 554
|35 939
|0,3
|3-комн.
|105
|3 888 188
|36 670
|-2,7
|4≥комн.
|149
|6 037 015
|39 979
|3
|Премиум
|22
|101
|5 814 985
|57 732
|2,5
|1-комн.
|59
|3 509 797
|59 704
|4,8
|2-комн.
|83
|4 857 206
|58 496
|2,5
|3-комн.
|118
|6 504 088
|54 699
|1,4
|4≥комн.
|170
|9 950 322
|59 184
|0,6
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39336 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17554 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,2.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,9% и составила 22500 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева
В апреле к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 226 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 41%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, эконом-класса - 24%, премиум-класса - 10% от общего количества.
В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 18%, Дарницком и Соломенском - по 14%, Шевченковском - 13%, Печерском - 12% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 7%, в Святошинском и Подольском - по 6%, в Оболонском и Деснянском районе - по 5%.
В апреле были начаты продажи квартир в 5 жилых комплексах.
Прекращены продажи квартир в 2-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 17 новостройках - на 500-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 8 объектах - на 1000-2000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 226
Количество компаний операторов: 80
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2022 г.
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