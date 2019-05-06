Обзор рынка новостроек Киева: апрель 2019 г.

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2019 года составили 25051 грн./кв.м. Относительно марта средняя стоимость увеличилась на 1,9%, при уровне показателя погрешности ±1,4.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 4,2%.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Соломенском (на 6,4%), Святошинском (на 4,3%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,01% в Деснянском до 2,9% в Подольском.

Средние цены на квартиры новостройках Киева (по районам, апрель 2019 г.)

Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 226 73 1 887 946 25 051 1,9 Голосеевский 41 81 2 336 796 27 726 -0,9 Дарницкий 31 71 1 557 268 22 053 -0,5 Деснянский 12 61 1 170 840 19 477 -0,01 Днепровский 16 63 1 369 904 21 217 -1,3 Оболонский 11 73 1 765 004 23 613 -0,4 Печерский 28 89 4 525 878 49 397 -0,3 Подольский 13 86 2 116 594 24 851 -2,9 Святошинский 14 66 1 546 128 23 407 4,3 Соломенский 31 72 1 627 407 22 678 6,4 Шевченковский 29 78 2 349 109 29 708 1,2

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно марта составило:

* эконом-класс - снижение на 0,04% до 19927 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 2,2% до 23241 грн./кв.м;

* бизнес-класс - снижение на 1,3% до 37053 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 2,5% до 57732 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, апрель 2019 г.

Класс К-во ЖК / комнат Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм., в % В целом по Киеву 226 73 1 887 946 25 051 1,9 Эконом 55 74 1 465 096 19 927 -0,04 1-комн. 46 919 702 20 070 -0,5 2-комн. 71 1 425 839 19 871 -0,3 3-комн. 95 1 887 145 19 888 0,2 4≥комн. 132 2 594 304 19 698 2,7 Комфорт 92 68 1 582 912 23 241 2,2 1-комн. 42 989 780 23 546 2,6 2-комн. 67 1 555 172 23 108 1,5 3-комн. 92 2 094 430 22 757 2,7 4≥комн. 134 3 220 899 23 903 2 Бизнес 57 87 3 251 950 37 053 -1,3 1-комн. 52 2 013 526 38 057 -2,1 2-комн. 80 2 897 554 35 939 0,3 3-комн. 105 3 888 188 36 670 -2,7 4≥комн. 149 6 037 015 39 979 3 Премиум 22 101 5 814 985 57 732 2,5 1-комн. 59 3 509 797 59 704 4,8 2-комн. 83 4 857 206 58 496 2,5 3-комн. 118 6 504 088 54 699 1,4 4≥комн. 170 9 950 322 59 184 0,6

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39336 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17554 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,2.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 1,9% и составила 22500 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости Киева

В апреле к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 226 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 41%. Доля новостроек бизнес-класса - 25%, эконом-класса - 24%, премиум-класса - 10% от общего количества.

В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 18%, Дарницком и Соломенском - по 14%, Шевченковском - 13%, Печерском - 12% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 7%, в Святошинском и Подольском - по 6%, в Оболонском и Деснянском районе - по 5%.

В апреле были начаты продажи квартир в 5 жилых комплексах.

Прекращены продажи квартир в 2-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 17 новостройках - на 500-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 8 объектах - на 1000-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 226

Количество компаний операторов: 80

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2022 г.