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Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню
14:35 25.04.2019 |
На офисном рынке Киева продолжается рост ставок аренды. По данным компании JLL, за первые три месяца 2019 года максимальная ставка аренды, характерная для класса А в ЦДР, увеличилась на 6%, до 32 долл. за кв. м в месяц (без учета НДС и операционных расходов). Тем самым показатель вплотную приблизился к значению пятилетней давности. В классе В арендные ставки также увеличились: верхняя их граница, характерная для Подола, выросла до 25 долл. за кв. м в месяц.
Динамика верхней границы арендных ставок на офисном рынке Киева по классам
Увеличение ставок аренды наблюдается на всех субрынках и во всех классах, что обусловлено сравнительно низкой долей свободных площадей: она нигде не превышает 10%.
Доля свободных площадей по субрынкам Киева по итогам 1-го квартала 2019 года
Средняя по рынку доля свободных площадей по итогам 1-го квартала составила 7,2%, уменьшившись на 0,4 п.п. за квартал и на 3,4 п.п. за год. «Мы ожидаем дальнейшего снижение вакантности, хотя и не такого значительного. С одной стороны, низкий объем ввода, который наблюдался на рынке с 2015 года, и устойчивый спрос способствуют поглощению площадей в существующих зданиях, с другой - растущие арендные ставки сдерживают активность арендаторов», - комментирует Александра Глобина, руководитель отдела офисных площадей компании JLL (Украина).
Объем сделок на офисном рынке Киева в 1-м квартале составил 22,5 тыс. кв. м, что ниже долгосрочных квартальных значений. «Первые три месяца года всегда характеризуются сравнительно небольшим объемом поглощения, а в текущем году ситуация усугубляется малым выбором свободных площадей. При этом основным источником спроса на офисы остаются IT-компании, на которые приходится около половины всех сделок аренды», - добавляет Александра Глобина.
Уменьшение вакантности и рост ставок аренды привели к постепенному увеличению девелоперской активности. Хотя в 1-м квартале новые объекты на рынке не появились, аналитики JLL повысили прогноз ввода офисных центров в Киеве на 2019 год. Объем анонсированного предложения на текущий год составляет 76,7 тыс. кв. м, что является наибольшим значением за последние пять лет. Крупнейшим из заявленных на 2019 год проектов является БЦ Avenue53 (18,3 тыс. кв. м).
Динамика ввода на офисном рынке Киева
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