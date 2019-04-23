Госстат зафиксировал умеренный рост цен на жилье

В I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,3 %, на вторичном - на 7,7%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 4,8%, на вторичном - на 11,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,6%, на вторичном - на 10,8%.

Напомним, по данным Государственной службы, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2018 год за Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.