ГФС увеличила начисление налога на недвижимость для физлиц по итогам 2018 на 51% до 397 млн гривен

Государственная фискальная служба увеличила начисление налога на недвижимость для физлиц по итогам 2018 года на 51% до 397 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Владельцы недвижимости уже заплатили более 107 млн ​​гривен налога на недвижимое имущество.

По оперативным данным, в текущем году физическим лицам - владельцам объектов недвижимости сформировано около 377 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на 23 тыс. больше аналогичного периода прошлого года.

К оплате определено налога на общую сумму более 397 млн ​​гривен, что больше 2017 года на 134 млн гривен.

Наибольшие суммы начислений налога учитываются по ГУ ГФС в Днепропетровской - 56 млн гривен, Киевской - 52 млн гривен, Львовской - 28 млн гривен, Донецкой - 25 млн гривен областях и Киеве - 32 млн гривен.

По состоянию на 10 апреля текущего года гражданами уже уплачено в местные бюджеты 107 млн ​​гривен налога на недвижимость, что больше аналогичного периода прошлого года на 45 млн гривен.

В ГФС напомнили, что физическими лицами налог уплачивается в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.

В этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2018 по ставкам, которые были законодательно определены в этот период.

Как сообщали Українські Новини, налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей.

Ставки налога устанавливались решениями местных советов.

При этом льготные размеры имущества, на которые не применяется ставка налога, составляют: для квартиры / квартир независимо от их количества - 60 кв. метров; для жилого дома / домов независимо от их количества - 120 кв. метров; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов, в том числе их частей) - 180 кв. метров.