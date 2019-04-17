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ГФС увеличила начисление налога на недвижимость для физлиц по итогам 2018 на 51% до 397 млн гривен
12:38 16.04.2019 |
Государственная фискальная служба увеличила начисление налога на недвижимость для физлиц по итогам 2018 года на 51% до 397 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
Владельцы недвижимости уже заплатили более 107 млн гривен налога на недвижимое имущество.
По оперативным данным, в текущем году физическим лицам - владельцам объектов недвижимости сформировано около 377 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на 23 тыс. больше аналогичного периода прошлого года.
К оплате определено налога на общую сумму более 397 млн гривен, что больше 2017 года на 134 млн гривен.
Наибольшие суммы начислений налога учитываются по ГУ ГФС в Днепропетровской - 56 млн гривен, Киевской - 52 млн гривен, Львовской - 28 млн гривен, Донецкой - 25 млн гривен областях и Киеве - 32 млн гривен.
По состоянию на 10 апреля текущего года гражданами уже уплачено в местные бюджеты 107 млн гривен налога на недвижимость, что больше аналогичного периода прошлого года на 45 млн гривен.
В ГФС напомнили, что физическими лицами налог уплачивается в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.
В этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2018 по ставкам, которые были законодательно определены в этот период.
Как сообщали Українські Новини, налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей.
Ставки налога устанавливались решениями местных советов.
При этом льготные размеры имущества, на которые не применяется ставка налога, составляют: для квартиры / квартир независимо от их количества - 60 кв. метров; для жилого дома / домов независимо от их количества - 120 кв. метров; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры / квартир и жилого дома / домов, в том числе их частей) - 180 кв. метров.
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