Объем выполненных стройработ в Украине в феврале вырос на 19,4% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в феврале 2019 года увеличился на 19,4% по сравнению с февралем-2018, в то время как в январе-2019 к январю-2018 этот показатель вырос на 6,2%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно информации ведомства, объем выполненных строительных работ в феврале-2019 вырос на 11,7% по сравнению с январем-2019 (согласно сезонно скорректированным данным - на 0,3%), тогда как в январе-2019 этот показатель сократился на 72,6% по сравнению с декабрем-2018.

В соответствии с сообщением, в феврале-2019 к февралю-2018 объем работ сократился в жилом строительстве и возрос в нежилом и инженерном. Согласно нескорректированным данным, падение в жилом строительстве составило 10%. Нежилое строительство возросло на 20,3%, строительство инженерных сооружений - на 41,2%.

Кроме этого статведомство сообщило, что в феврале объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с январем выросло на 2,1%, нежилых – на 6,3%, инженерных сооружений – на 20,4%.

В январе-феврале-2019 по сравнению с январем-февралем-2018 падение объема строительных работ зафиксировано в семи областях Украины, в частности в Черновицкой (на 61,2%, до 73,7 млн грн), Закарпатской (на 74,6%, до 96,7 млн грн), Кировоградской (на 15,2%, до 108 млн грн) и Ривненской (на 14%, до 175,8 млн грн) областях.

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за первые два месяца 2019 года зафиксирован в Черниговской (в 2,14 раза, до 165,1 млн грн), Сумской (в 2,03 раза, до 199,9 млн грн) и Одесской (на 60,4%, до 1 млрд 84,1 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за два месяца текущего года вырос на 2,3% и составил 3,704 млрд грн.