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Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE
14:14 21.03.2019 |
Объем валового поглощения офисной недвижимости в Киеве в 2018 году сократился на 6,5% по сравнению с 2017 годом - до 145 тыс. кв. м
Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).
"Индекс деловых ожиданий в 2017 году на следующие 12 месяцев вырос на 5 п.п. - до 126,6, предполагая потенциальное восстановление экономической активности. Тем не менее объем валового поглощения в 2018 году составил около 145 тыс. кв. м (-6,5% г/г), так как введение военного положения в стране в последнем квартале года негативно повлияло на завершение сделок по аренде", - говорится в исследовании.
По данным компании, в структуре новых сделок по аренде офисных помещений 53% общего объема спроса составили сделки по переезду, 32% - сделки по расширению, 9% - сделки по типу "переезд с расширением", 6% - аренда компаниями, впервые вышедшими на рынок.
Среди крупных сделок, в частности, - расширение компании Ciklum в БЦ Horizon Office Tower и переезд Levi9 в офис на ул. Владимирской, 101.
Согласно исследованию, в 2018 году объем нового предложения увеличился на 60 тыс. кв. м по сравнению с 2017 годом, объем общего предложения достиг 1,78 млн кв. м.
Кроме того, на конец года в стадии девеломпента находилось 117 тыс. кв. м качественных помещений, половина из них планируется ввести в эксплуатацию в первые два квартала 2019 года.
По данным CBRE Ukraine, вследствие устойчивого спроса на офисные помещения и ограниченного нового предложения средняя вакантность к концу 2018 года сократилась на 7,2 п.п. - до 9,8%. Декларируемые арендные ставки возросли на 31% для помещений класса "А" и на 50% класса "В". При этом самая высокая эффективная ставка аренды выросла до $25/кв. м в месяц.
Компания также отмечает, что показатель завершенных известных инвестиционных сделок в 2018 году составил около $130 млн - самый высокий зафиксированный результат с 2008 года.
"Несмотря на прогнозируемую сдержанную инвестиционную активность в преддверии выборов, ожидается, что "здоровые" экономические показатели и гарантированное финансирование МВФ в рамках программы stand-by положительно повлияют на объемы входящих инвестиций во второй половине 2019 года", - цитируется в сообщении управляющий партнер CBRE Ukraine Сергей Сергиенко.
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