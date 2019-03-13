Новое строительство жилья в Украине в 2018г возросло на 13,2%- Госстат

Общая площадь жилых зданий, на которые получены документы на право исполнения строительных работ (новое строительство) в 2018 году в Украине увеличилась на 13,2% по сравнению с 2017 годом – до 12 млн 873,6 тыс. кв. м.

Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно статистике, новое строительство в Киеве и Киевской области в прошлом году составило 51% общего объема зданий в Украине, на которые было получено документы на право исполнения строительных работ.

При этом по сравнению с 2017 годом объем нового строительства жилья в Киеве и Киевской области в 2018 году вырос на 24%.

Между тем объем нового строительства жилых зданий в Киеве сократился на 9,4% - почти до 4 млн кв. м, тогда как в Киевской области этот показатель увеличился в 2,4 раза – до 2 млн 559 тыс. кв. м.