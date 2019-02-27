Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

Денис Вергун / UBR.ua

Низкая покупательная способность и возросшая коммуналка все-таки вынуждает собственников умерить аппетиты. Иначе найти квартирантов вообще невозможно, а жилье просто простаивает без съемщиков. Как рассказал председатель правления Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Владислав Кулишенко, если самые бюджетные варианты до 7 тыс. грн. пока держат ценовую планку, то одно- и двухкомнатные квартиры в относительно новых домах сейчас сдаются на 2-3 тыс. грн./месяц дешевле, чем всего пару месяцев назад. Подобрать неплохой вариант сегодня запросто можно за 10-11 тыс. грн.

Дешеевет, но не все

Снижение ценников заметили и другие участники рынка. По их словам, падать арендные ставки начали уже с начала года.

«Есть определенный откат цены из-за существенного снижения спроса в январе-феврале. Больше всего упал в цене средний сегмент, а также квартиры, которые находятся не в пешей доступности от метро, т.е. в спальных районах. Близость к метро и год постройки дома пока остаются в приоритете у арендаторов», - подметила в разговоре с UBR.ua директор в агентства недвижимости «Левый Берег» Оксана Суслова.

Темпы снижения цен на аренду пока незначительны, говорят риелторы, поскольку хозяева до последнего не хотят опускать ставки. В среднем собственники готовы уступать не более 10% от начальной заявленной стоимости. Но дальнейшее снижение спроса будет их стимулировать пересматривать ценники быстрее.

Бюджетное жилье как было в дефиците, так и осталось. Потому, хотя его предложение на рынке тоже увеличивается, рассчитывать квартирантам на более существенную скидку в ближайшем будущем вряд ли стоит. Близится весна, а с ней и активизация рынка. И если сейчас квартиросъемщики диктуют условия, то с приходом тепла конкуренция за самые востребованные квартиры будет только увеличиваться. Подогреет рынок и старт сезона ремонтов. Многие строители приедут в Киев на работу и будут активно подыскивать себе жилье.

Вспомнили о коммуналках

Те собственники квартир, кто не согласен понижать ценники, пробуют новые форматы сдачи своего жилья в аренду: вне зависимости от этажа, они предлагают свои квартиры под офисы закрытого типа, или просто ищут уже не одного арендатора, а сразу нескольких. Чтобы сдать квартиру покомнатно. Так можно выторговать примерно на 15-20% больше, чем в случае с единственным съемщиком. К тому же сами клиенты также чаще начинают интересоваться именно таким видом аренды.

«Люди чаще звонят с просьбой подыскать именно комнату. Из-за высоких коммунальных платежей люди кооперируются друг с другом для съема жилья. Даже однокомнатную квартиру могут снимать одновременно, скажем, две девушки. Именно они объединяются чаще всего», - говорит Кулишенко.

Стоимость отдельных комнат в Киеве с нормальным ремонтом варьируется нынче от 2500 до 3500 грн./месяц. Можно найти варианты и подешевле. В интернете также появляются объявления, например, от пожилых одиноких людей, которые в обмен на приличную скидку попросят помогать им по дому.

Риелторы от своего не отказываются

Неохотно уступают в цене и риелторы. За каждую сделку аренды, они по-прежнему берут с заказчика услуги 50% от месячной стоимости квартиры. Впрочем, они уверены, что услуги того стоят. И в очередной раз предостерегают: если человек решает найти себе жилье самостоятельно, стоит быть предельно аккуратным - мошенники с рынка никуда не делись.

Нередко потенциальная жертва клюет на выгодное предложение об аренде в интернете и, поддавшись уговорам «собственников», перечисляет им предоплату на личную банковскую карту. Стоит ли говорит, что ни квартиры, ни своих денег наивный арендатор в итоге не получает. Вместе с тем, риелторы подмечают, что злоумышленникам в последнее время все сложнее использовать такую уловку.

Согласно данным портала address.ua, в среднем с начала года арендное жилье в Киеве подешевело на $43. При этом, больше всего с января опустились в цене бюджетные «однушки» и габаритные большие квартиры. Средняя стоимость аренды в столице на сегодняшний день составляет:

* Однокомнатное жилье в феврале обойдется примерно в $405/месяц (с 1 января цена снизалась на $26).

* Двухкомнатные квартиры - $603/месяц (-$20).

* Трехкомнатные - $977/месяц (-$4).

* Многокомнатные (4+ комн.) - $2283/месяц (-$33).