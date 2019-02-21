Финансовые новости
- |
- 21.02.19
- |
- 17:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers
15:58 21.02.2019 |
После возобновления девелоперами интереса к реализации офисных проектов в Киеве объем заявленных к вводу в эксплуатацию на 2020-2021 гг. офисных площадей составляет 406 тыс. кв. м, сообщил эксперт Colliers International (Украина) в сфере торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.
"Девелоперы сильно активизировались. Объем нового предложения на 2020-2021 гг. составит порядка 400 тыс. кв. м. Есть, конечно, некий дисконт, что часть объектов не введется в эксплуатацию вовремя. Но в целом мы видим огромный объем новых проектов", - сказал эксперт на конференции Open Mind, прошедшей на прошлой неделе в Киеве.
Как он пояснил, такая ситуация сложилась в связи с очень низким вводом новых проектов в последние пять лет, вследствие чего вакантность на рынке в 2018 году упала до 6,5% и до сих пор продолжает снижаться.
"В 2019-2020 гг. вакантность продолжит снижаться, то есть, мы будем находиться в рынке арендодателя. Многие корпоративные арендаторы уже успели это ощутить в процессе переговоров и с текущими арендодателями, и в процессе переезда. Соответственно, арендные ставки будут расти", - отметил И.Заболоцкий.
Он напомнил, что до 2014 года ежегодное новое предложение на рынке офисов Киева составляло 130-150 тыс. кв. м, затем сократилось втрое.
"Потом пошло снижение нового предложения, тогда как потребление, наоборот, начало расти за счет ІТ-компаний, которые в меньшей степени зависели от ситуации в экономике страны. С 2015 года ежегодный ввод в эксплуатацию был в среднем втрое меньше, чем в предыдущие годы. По прогнозам на 2019 год, мы выходим порядка на 80 тыс. кв. м новых площадей, что катастрофически недостаточно, учитывая, что рынок ежегодно потребляет около 130 тыс. кв. м офисных помещений", - рассказал эксперт.
На 2019 год, в частности, запланировано открытие пяти офисных объектов - БЦ Wave Tower (22 тыс. кв. м, просп. Бандеры, 9в), БЦ Avenue 53 (18,5 тыс. кв. м, просп. Победы, 53), БЦ "Топаз", фаза 1 (10 тыс. кв. м, ул.Мельникова, 2), офисные центры по ул. Гарматной, 4 (12 тыс. кв. м) и на ул.Трутенко, 8 (16,7 тыс. кв. м).
Как отметил И.Заболоцкий, показатель насыщенности офисными площадями в Киеве все еще очень низкий по сравнению с другими странами Европы, он составляет 643 кв. м/тыс. жителей. В то же время ставка капитализации в офисной недвижимости в Украине самая высокая в регионе Центральной и Восточной Европы: в 2018 году она составляла в среднем 12%.
Таким образом, по данным Colliers International (Украина), в 2020-2021 гг. заявлены к открытию следующие проекты БЦ: "Форум Амурский" (9 тыс. кв. м, ул.Амурская), "Сити Гейт" (45 тыс. кв. м, ул.Магнитогорская,1), "Платформа" (80 тыс. кв. м, по ул.Короленковская,4), Sky Towers (150 тыс. кв. м, просп. Победы, 11б), офисный центры по ул. Жилянская, 25 (26 тыс. кв. м), ул. Васильковская, 137-139 (25 тыс. кв. м), ул.Эренбурга, 3-5 (24 тыс. кв. м), ул.Михайловская, 12б (13,8 тыс. кв. м), ул.Зоологическая, 5/1 (11,8 тыс. кв. м), ул.Спасская, 31а (11,6 тыс. кв. м), ул.Жилянская, 47д (10 тыс. кв. м).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ИФ: Координировал и финансировал «избирательную пирамиду» народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль
|Изгнание 250 тыс. «поляков» и «литовцев». Почему «евробляхеры» перестали быть силой
|Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»
|«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 21.02.19
|Доллар 21 февраля дешевеет к евро, иене и фунту на фоне слабых статданных
|Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers
|Катерина Рожкова: Собственники более 10 банков не понимают, что с ними делать
|В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков
|Mastercard увеличивает лимит на бесконтактную оплату
Это интересно
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер
|Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками
|«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире
|Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
|Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
|Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»