Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 21:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НКЦБФР предупредила покупателей жилья о финансовых рисках
17:24 20.02.2019 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает о рисках покупателей имущественных прав на объекты жилищного строительства, которые возникают при оформлении форвардных контрактов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Покупатели недвижимости у застройщиков с помощью форвардных контрактов несут риски. Инвестор, который покупает форвардный контракт, не может в полной мере расчитывать на возврат своих средств после разрыва договора. "Покупатель также может нести риски доначисления налогов, а значит, увеличения своих расходов", - предупреждает биржевой регулятор.
При этом у НКЦБФР нет инструментов для защиты прав инвесторов, которые купили форвардный контракт на имущественные права на недвижимость. "Покупатель подписывает контракт/договор без участия профессиональных участников фондового рынка, что также уменьшает защиту его прав", - подчеркнули в нацкомиссии.
Базовым активом форвардных контрактов, в большинстве случаев, являются имущественные права на жилое помещение, которое станет объектом недвижимости после завершения строительства жилого дома.
С помощью продажи покупателям форвардных контрактов застройщик оптимизирует налоги, поскольку упомянутые операции не являются объектом налогообложения, согласно Налоговому кодексу.
Инвестор, покупая форвардный контракт (базовым активом которого является имущественные права), приобретает в собственность имущественные права, на основании которых в дальнейшем имеет право получить в собственность жилое помещение, например, квартиру.
Особенностями такой схемы продажи недвижимости является заключение ряда договоров:
1. Форвардный контракт, который заключается между застройщиком и компанией по управлению активами (КУА), которая действует в интересах института совместного инвестирования (ИСИ) на товарной бирже.
2. Договор купли/продажи дериватива (форвардного контракта), который заключается между КУА и покупателем (физическим лицом).
3. Договор купли/продажи имущественных прав, который заключается между застройщиком и покупателем-физлицом.
Уплаченные покупателем - физлицом по этим договорам средства разделяются на две части, то есть сначала он покупает форвардный контракт и платит КУА, а потом - покупает имущественные права у застройщика.
Возникают следующие риски при покупке форвардных контрактов и имущественных прав на жилые помещения с участием КУА:
1) Невозможность возвращения в полной мере оплаченных средств (в случае расторжения договора купли-продажи имущественных прав), поскольку условия форвардного контракта выполнены (контракт поставлен в срок). Покупатель будет иметь возможность вернуть только средства, уплаченные по договору купли/продажи имущественных прав.
2) Риск увеличения цены на жилое помещение, поскольку в случае непризнания форвардного контракта активом ИСИ со стороны налоговых органов возможно доначисление налогов.
3) Отсутствие специального законодательства по контролю за выпуском и оборотом форвардных контрактов в отличие от других финансовых инструментов, в частности, облигаций.
В связи с отсутствием надлежащего регулирования товарных бирж, ценообразование форвардных контрактов может быть необъективным.
Покупатель, заключивший форвардный контракт с КУА, является лишь стороной соглашения, а не инвестором ИСИ, а, следовательно, у комиссии отсутствуют рычаги влияния по защите прав такого физлица.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга
|«Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?
|«Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року
|3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду
|Депозитные ставки для физлиц 20.02.19
|В скандал об отмывании денег Danske Bank оказался вовлечен шведский Swedbank
|Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро
|НКЦБФР предупредила покупателей жилья о финансовых рисках
|Курс доллара 20 февраля стабилен к евро и растет к иене в ожидании протокола заседания Федрезерва
Это интересно
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
|Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
|Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками