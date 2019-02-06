Финансовые новости
- |
- 06.02.19
- |
- 20:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вакантность киевских офисов составляет менее 5% по итогам 2018г - Cushman&Wakefield
18:09 06.02.2019 |
Доля свободных площадей в сегменте офисной недвижимости в столице по итогам 2018 года составляет менее 5%, при этом арендные ставки растут, сообщил руководитель департамента рынков капитала и операций с земельными участками Cushman&Wakefield Владимир Мысак на конференции "Украинского центра стального строительства" в среду.
"В Украине очень интересное сравнение между объемом спроса и предложения. Киев очень показательно выбивается среди европейских городов с наименьшим количеством квадратных метров на тысячу населения по объему офисных площадей. То есть имеется огромный потенциал для увеличения офисных площадей", - рассказал эксперт.
В компании также считают, что инвестпривлекательность офисной недвижимости повышается. "Если ранее массово инвестировали в жилую недвижимость, сейчас идет возвращение в офисную недвижимость. То есть многие инвесторы возвращаются к этому", - отметил В.Мысак.
По данным Cushman&Wakefield, по итогам 2018 года, вакантность площадей коммерческой недвижимости в Киеве составила 4,9%, общее предложение - 649 кв. м на 1 тыс. населения. Арендные ставки при этом в среднем составляли $29 за кв. м/месяц.
По словам В.Мысака, на рынке складской недвижимости вакантность также очень низкая - около 3%, что обуславливает повышение арендных ставок.
Эксперт отметил, что размер инвестиций в коммерческую недвижимость в 2018 году стал рекордным за 10 лет.
"В 2018 году было очень много инвестировано в экономику Украины, в частности в коммерческую недвижимость. Мы фактически достигли 10-летнего максимума - более $300млн было инвестировано в коммерческую недвижимость. Это сдвинуло с точки цикл, и это означает уверенность инвесторов в том, что рынок движется в положительном направлении".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля рассмотрение дела Украины против России и перенес слушания на неопределенный срок
|Агитатор с «петлей на шее». Как Янукович предложил обменять себя на Медведчука
|Реформа военкоматов: Как Верховная Рада тормозит отход от «совка»
|Букмекеры против социологов. Почему в тотализаторе ставят на Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 6 февраля еще немного снизился
|Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% в краткосрочном периоде не отразится на курсе гривни - банкиры
|Вакантность киевских офисов составляет менее 5% по итогам 2018г - Cushman&Wakefield
|Депозитные ставки для физлиц 06.02.19
|DataLight: Трейдеры из США – наиболее активные на ведущих биткоин-биржах
|В январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $136,1 млн
Это интересно
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
|Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
|Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
|Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
|Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?