Вакантность киевских офисов составляет менее 5% по итогам 2018г - Cushman&Wakefield

Доля свободных площадей в сегменте офисной недвижимости в столице по итогам 2018 года составляет менее 5%, при этом арендные ставки растут, сообщил руководитель департамента рынков капитала и операций с земельными участками Cushman&Wakefield Владимир Мысак на конференции "Украинского центра стального строительства" в среду.

"В Украине очень интересное сравнение между объемом спроса и предложения. Киев очень показательно выбивается среди европейских городов с наименьшим количеством квадратных метров на тысячу населения по объему офисных площадей. То есть имеется огромный потенциал для увеличения офисных площадей", - рассказал эксперт.

В компании также считают, что инвестпривлекательность офисной недвижимости повышается. "Если ранее массово инвестировали в жилую недвижимость, сейчас идет возвращение в офисную недвижимость. То есть многие инвесторы возвращаются к этому", - отметил В.Мысак.

По данным Cushman&Wakefield, по итогам 2018 года, вакантность площадей коммерческой недвижимости в Киеве составила 4,9%, общее предложение - 649 кв. м на 1 тыс. населения. Арендные ставки при этом в среднем составляли $29 за кв. м/месяц.

По словам В.Мысака, на рынке складской недвижимости вакантность также очень низкая - около 3%, что обуславливает повышение арендных ставок.

Эксперт отметил, что размер инвестиций в коммерческую недвижимость в 2018 году стал рекордным за 10 лет.

"В 2018 году было очень много инвестировано в экономику Украины, в частности в коммерческую недвижимость. Мы фактически достигли 10-летнего максимума - более $300млн было инвестировано в коммерческую недвижимость. Это сдвинуло с точки цикл, и это означает уверенность инвесторов в том, что рынок движется в положительном направлении".