Вакантность торговых центров Киева в IV кв.-2018 прекратила снижение – JLL

По данным компании JLL, в 4-м квартале 2018 года впервые за последние два года не произошло снижения доли свободных площадей на рынке торговых центров Киева. В то же время за год показатель сократился на 1,9 п.п. и составил 3,7%.

Доля свободных площадей в торговых центрах Киева

«Прекращение снижения доли вакантных площадей обусловлено достижением временного равновесия на рынке торговых центров Киева. После значительного роста в 1-м полугодии (на 20%) почти до докризисного уровня - 1 140 долл. за кв. м в год (95 долл. за кв. м в мес.) - арендные ставки также стабилизировались», - комментирует Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина).

Динамика максимальной ставки аренды в торговых центрах Киева

В то же время в сравнении с другими европейскими столицами арендные ставки в Киеве остаются сравнительно невысокими: например, максимальная ставка аренды в Варшаве выше на 55%, в Праге - на 80%. Относительно низкая стоимость помещений вместе с ростом покупательной способности населения способствовали устойчивому спросу со стороны международных ритейлеров к украинскому рынку. Это также поддерживалось стремлением арендодателей наращивать присутствие известных мировых брендов в своих объектах.

В 2018 году на рынок Киева вышел 21 новый бренд, преимущественно fashion-сегмента. Знаковыми стали открытия первых магазинов шведского бренда H&M, Zara Home испанской группы Inditex, турецких ритейлеров Koton и DeFacto. Также было заявлено о скором выходе на рынок шведской сети товаров для дома IKEA и французского спортивного гиганта Decathlon.

Спрос со стороны ритейлеров, низкая доля вакантных площадей и увеличивающиеся ставки аренды привели к оживлению девелоперской активности. На ближайшие два года к вводу в Киеве заявлено 11 качественных торговых центров совокупной арендопригодной площадью около 500 тыс. кв. м. Из них, согласно прогнозу аналитиков компании JLL, в 2019 году на рынке появится 309 тыс. кв. м, если не произойдет переноса сроков ввода.

Динамика ввода торговых центров в Киеве

«Если ожидания реализуются, то ввод в текущем году окажется максимальным для рынка торговых центров Киева. Стоит отметить, что многие ТРЦ, запланированные на этот год, были анонсированы и на предыдущие годы; в их числе - Retroville, River Mall и Blockbuster Mall. В то же время динамика строительства и заполнения арендаторами этих проектов сегодня сигнализируют, что они будут завершены в ближайшее время, - добавляет Екатерина Весна. - Мы предполагаем, что запуск заявленных торговых центров приведет к росту доли свободных площадей в среднем по рынку до 13-15% к концу 2019 года».

В 2018 году рынок торговых центров Киева увеличился на 49 тыс. кв. м за счет ввода трех объектов: 1-й фазы ТРЦ Auchan Rive Gauche, «Ритейл Парк Петровка» и ТРЦ «Смарт Плаза Политех». При этом в 4-м квартале произошла реконструкция части МФК Silver Breeze под офисы, что уменьшило объем рынка торговой недвижимости на 6,6 тыс. кв. м. Таким образом, на конец 2018 года общий объем предложения ТЦ в украинской столице составил 1,03 млн кв. м.