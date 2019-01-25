IT-компании пятый год подряд лидируют в структуре спроса на офисы в Киеве

На офисном рынке Киева продолжается доминирование сектора информационных технологий. По данным компании JLL, в 4-м квартале 2018 года доля IT-компаний в структуре сделок достигла 53%, а в целом за год составила 35%. Такая тенденция в распределении спроса наблюдается уже на протяжении пяти лет, и, по прогнозу экспертов компании JLL, она сохранится и в 2019 году.

«С начала 2014 года ключевая роль в структуре спроса на офисные площади Киева постепенно переходила от производственных компаний к сектору информационных технологий. Способность к быстрому и гибкому масштабированию деятельности вместе с наличием достаточной и высококвалифицированной рабочей силы способствовали развитию IT-компаний в период макроэкономического спада, - комментирует Александра Глобина, руководитель отдела офисных площадей компании JLL (Украина). - Благодаря их активности в последние два года объем сделок достигает 200 тыс. кв. м, что является максимальным значением для офисного рынка Киева».

Структура сделок на рынке офисной недвижимости Киева

Оживление деловой активности происходило на фоне низкого ввода бизнес-центров. В 2018 году предложение на рынке офисной недвижимости Киева увеличилось на 47 тыс. кв. м. В течение года было введено только одно здание класса А - БЦ «Астарта», фаза 3, и шесть класса B - БЦ Unit City, корпусы В2 и B3; БЦ «Лагода», фаза 3; БЦ на ул. Гайдара, 54; БЦ на ул. Владимирской, 101 и МФК Silver Breeze (реконструкция части объекта под офисы). Все эти здания оказались почти полностью заняты к моменту ввода, что привело к существенному сокращению вакантности на рынке в целом.

Доля свободных площадей продолжала снижаться на протяжении всего 2018 года и в 4-м квартале в среднем по рынку достигла 7,6%, сократившись почти в два раза по сравнению с концом 2017 года (13,3%). Самое значительное снижение произошло в Центральном деловом районе, где показатель за год уменьшился c 14,6% до 7,4%. Уменьшение вакантности происходило в обоих классах офисной недвижимости: в классе А за год она снизилась с 18,3% до 7,1%, а в классе В - с 11,7% до 7,8%.

Баланс офисного рынка Киева

«Нехватка свободных офисных блоков вместе с быстрорастущим спросом привели к увеличению ставок аренды в обоих классах. Максимальная базовая месячная арендная ставка в классе А составила 30 долл. за кв. м в месяц (без учета НДС и операционных расходов), увеличившись за год на 2 долл., в классе В она достигла 24 долл. за кв. м, поднявшись с начала года на 7 долл., - комментирует Уляна Марченко, аналитик компании JLL (Украина). - Мы ожидаем дальнейшего роста арендных ставок в 2019 году - на 3-6%».

Динамика максимальных арендных ставок на офисном рынке Киева