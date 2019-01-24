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Объем выполненных стройработ в Украине в 2018г вырос на 4,4% - Госстат
14:30 24.01.2019 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в 2018 году увеличился на 4,4% по сравнению с 2017 годом, при этом рост показателя в 2017 году к 2016 году по вновь уточненным данным составил 26,3%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
В декабре 2018 года к декабрю 2017 года падение объема выполненных строительных работ составило 8,8%, тогда как по сравнению с ноябрем-2018 объем выполненных стройработ увеличился на 36,7% (согласно сезонно скорректированным данным - уменьшился на 3,2%).
Как отмечает Госстат, в 2018 году к 2017 году падение объема стройработ наблюдался лишь в строительстве жилых зданий - на 1,6% (в 2017 году к 2016 году - рост на 16,3%).
В строительстве нежилых зданий увеличение зафиксировано на уровне 1,2% (в 2017 году к 2016 году - 26,1%), инженерных сооружений - 9% (в 2017 году к 2016 году - 31,7%).
В 2018 году к 2017 году увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 14 областях Украины, тогда как в Киеве произошло падение на 3,5% - до 30,1 млрд грн.
По данным Госстата, наибольший рост указанного показателя наблюдался в Винницкой (на 42,6%, до 5,5 млрд грн), Донецкой (на 32,6%, до 5,3 млрд грн) и Черкасской (на 18,2%, до 1,9 млрд грн) областях.
Снижение объемов выполненных стройработ в 2018 году к 2017 году наблюдалось в Кировоградской (на 16,7%, до 1,6 млрд грн), Луганской (на 16,3%, до 0,6 млрд грн) и Николаевской (на 14,3%, до 2,8 млрд грн) областях.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в 2018 году, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в 2018, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|136 270,2
|100,0
|Здания
|64 689,9
|47,5
|из них
|- жилые
|28 644,2
|21,0
|- нежилые
|36 045,7
|26,5
|Инженерные сооружения
|71 580,3
|52,5
|в том числе:
|транспортные сооружения
|25 881,4
|18,9
|- автострады, улицы и дороги
|22 238,6
|16,3
|- железные дороги
|1 653,7
|1,2
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|1 154,1
|0,8
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|15 331,4
|11,3
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|7 233,0
|5,3
|- местные трубопроводы и коммуникации
|8 098,4
|6,0
|комплексные промышленные сооружения
|23 706,4
|17,4
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|13 528,5
|9,9
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|6 916,1
|5,1
|- сооружения предприятий химической промышленности
|277,8
|0,2
|- сооружения металлургических предприятий
|2 984,0
|2,2
|- другие инженерные сооружения
|6 661,1
|4,9
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|695,3
|0,5
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом, при этом рост показателя в 2016 году к 2015 году составил 17,4%.
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