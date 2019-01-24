Объем выполненных стройработ в Украине в 2018г вырос на 4,4% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2018 году увеличился на 4,4% по сравнению с 2017 годом, при этом рост показателя в 2017 году к 2016 году по вновь уточненным данным составил 26,3%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В декабре 2018 года к декабрю 2017 года падение объема выполненных строительных работ составило 8,8%, тогда как по сравнению с ноябрем-2018 объем выполненных стройработ увеличился на 36,7% (согласно сезонно скорректированным данным - уменьшился на 3,2%).

Как отмечает Госстат, в 2018 году к 2017 году падение объема стройработ наблюдался лишь в строительстве жилых зданий - на 1,6% (в 2017 году к 2016 году - рост на 16,3%).

В строительстве нежилых зданий увеличение зафиксировано на уровне 1,2% (в 2017 году к 2016 году - 26,1%), инженерных сооружений - 9% (в 2017 году к 2016 году - 31,7%).

В 2018 году к 2017 году увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 14 областях Украины, тогда как в Киеве произошло падение на 3,5% - до 30,1 млрд грн.

По данным Госстата, наибольший рост указанного показателя наблюдался в Винницкой (на 42,6%, до 5,5 млрд грн), Донецкой (на 32,6%, до 5,3 млрд грн) и Черкасской (на 18,2%, до 1,9 млрд грн) областях.

Снижение объемов выполненных стройработ в 2018 году к 2017 году наблюдалось в Кировоградской (на 16,7%, до 1,6 млрд грн), Луганской (на 16,3%, до 0,6 млрд грн) и Николаевской (на 14,3%, до 2,8 млрд грн) областях.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в 2018 году, млн гривен:



Выполнено строительных работ Объемы стройработ в 2018, млн гривен Доля в общем объеме стройработ, в % Строительство, всего 136 270,2 100,0 Здания 64 689,9 47,5 из них - жилые 28 644,2 21,0 - нежилые 36 045,7 26,5 Инженерные сооружения 71 580,3 52,5 в том числе: транспортные сооружения 25 881,4 18,9 - автострады, улицы и дороги 22 238,6 16,3 - железные дороги 1 653,7 1,2 - порты, каналы, плотины и другие водные сооружения 1 154,1 0,8 трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи 15 331,4 11,3 - магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи 7 233,0 5,3 - местные трубопроводы и коммуникации 8 098,4 6,0 комплексные промышленные сооружения 23 706,4 17,4 - сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий 13 528,5 9,9 - сооружения предприятий электроэнергетики 6 916,1 5,1 - сооружения предприятий химической промышленности 277,8 0,2 - сооружения металлургических предприятий 2 984,0 2,2 - другие инженерные сооружения 6 661,1 4,9 из них: - сооружения спортивного и развлекательного назначения 695,3 0,5

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом, при этом рост показателя в 2016 году к 2015 году составил 17,4%.