Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018г выросли на 0,7% - Госстат

Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 0,7% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке - на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По информации ведомства, данные предоставлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.

По данным ведомства, самый большой рост цен на первичном рынке жилья наблюдался на однокомнатные квартиры - на 1,8%, тогда как трехкомнатные квартиры подорожали на 1,7%, а двухкомнатные подешевели на 0,9%.

На вторичном рынке в 2018 году наиболее выросли цены на двухкомнатные квартиры - на 2,7% (к показателям 2017 года), трехкомнатные - на 1,2%, однокомнатные подешевели на 4%.