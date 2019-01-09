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В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн
17:28 09.01.2019 |
Относительно сентября, средняя стоимость уменьшилась на 0,5%. В долларовом эквиваленте - на 0,3% до 752 долл. США/кв. м., ±1,6%.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
За год цены на дома в пригороде Киева снизились в гривнах на 3,8%, а в долларах - на 3,3%. Индекс роста в гривнах составил 0,96, в долларах - 0,97.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,2% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 6,5% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 19854 грн. за 1 кв. м (707 долл./кв. м., -6,3%).
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7896 грн./кв.м (281 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 44258 грн./кв.м (1575 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,6.
Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 1%, и составила 603 дол. США/кв.м.
В долларовом эквиваленте средние цены увеличились на 1,2% в Вышгородском районе, в остальных районах уменьшились, - от 0,3% в Киево-Святошинском до 1,5% в Броварском. В национальной валюте - рост на 1% в Вышгородском, в остальных снижение, - от 0,5% до 1,7%.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева, декабрь 2018 г.
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл. дома, кв.м.
|Ср. цена дома, грн.
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по районам
|7202
|233
|5 645 946
|21 136
|-0,5
|200 923
|752
|-0,3
|Бориспольский
|1001
|230
|4 790 416
|19 283
|-1
|170 477
|686
|-0,8
|Броварской
|608
|206
|3 475 142
|15 851
|-1,7
|123 671
|564
|-1,5
|Васильковский
|847
|204
|3 708 450
|15 545
|-1,5
|131 973
|553
|-1,3
|Вышгородский
|673
|208
|4 706 590
|20 555
|1
|167 494
|731
|1,2
|Киево-Святошинський
|3313
|235
|5 699 517
|21 937
|-0,5
|202 830
|781
|-0,3
|Обуховский
|760
|302
|11 267 001
|31 059
|-0,9
|400 961
|1 105
|-0,7
Предложение
Количество выставленных на продажу домов в декабре уменшилось на 0,2% до 7202 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 0,6%, в долларовом выражении - на 0,7%.
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
Относительно декабря 2017 года предложение домов под Киевом уменьшилось на 6,1%. Индекс роста составил 0,94.
Структура представленных к продаже домов
В декабре 2018 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 46%, Бориспольском - 14%, Васильковском - 12%. Наименьшее количество - в Обуховском - 11%, Вышгородском - 9% и Броварском - 8% районах.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 47%, и 250-500 кв. м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 18% и от 500 кв. м - 8%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 48%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 10%, от 300 до 500 тыс. долл. - 9% и от 500 тыс. долл. - 9%.
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