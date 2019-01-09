В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

Относительно сентября, средняя стоимость уменьшилась на 0,5%. В долларовом эквиваленте - на 0,3% до 752 долл. США/кв. м., ±1,6%.

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

За год цены на дома в пригороде Киева снизились в гривнах на 3,8%, а в долларах - на 3,3%. Индекс роста в гривнах составил 0,96, в долларах - 0,97.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,2% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 6,5% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 19854 грн. за 1 кв. м (707 долл./кв. м., -6,3%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7896 грн./кв.м (281 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 44258 грн./кв.м (1575 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,6.

Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 1%, и составила 603 дол. США/кв.м.

В долларовом эквиваленте средние цены увеличились на 1,2% в Вышгородском районе, в остальных районах уменьшились, - от 0,3% в Киево-Святошинском до 1,5% в Броварском. В национальной валюте - рост на 1% в Вышгородском, в остальных снижение, - от 0,5% до 1,7%.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева, декабрь 2018 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл. дома, кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по районам 7202 233 5 645 946 21 136 -0,5 200 923 752 -0,3 Бориспольский 1001 230 4 790 416 19 283 -1 170 477 686 -0,8 Броварской 608 206 3 475 142 15 851 -1,7 123 671 564 -1,5 Васильковский 847 204 3 708 450 15 545 -1,5 131 973 553 -1,3 Вышгородский 673 208 4 706 590 20 555 1 167 494 731 1,2 Киево-Святошинський 3313 235 5 699 517 21 937 -0,5 202 830 781 -0,3 Обуховский 760 302 11 267 001 31 059 -0,9 400 961 1 105 -0,7

Предложение

Количество выставленных на продажу домов в декабре уменшилось на 0,2% до 7202 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 0,6%, в долларовом выражении - на 0,7%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

Относительно декабря 2017 года предложение домов под Киевом уменьшилось на 6,1%. Индекс роста составил 0,94.

Структура представленных к продаже домов

В декабре 2018 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе - 46%, Бориспольском - 14%, Васильковском - 12%. Наименьшее количество - в Обуховском - 11%, Вышгородском - 9% и Броварском - 8% районах.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 47%, и 250-500 кв. м - 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 18% и от 500 кв. м - 8%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 48%, от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 10%, от 300 до 500 тыс. долл. - 9% и от 500 тыс. долл. - 9%.