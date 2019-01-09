В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

По сравнению с данными за сентябрь, средние показатели уменьшились на 0,5%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 0,3% до 937 долл. США/кв. м. (±2,7%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

За год средняя стоимость домов уменьшилась в гривнах на 2,1%, а в долларах снизилась на 1,6%. Индекс роста составил 0,98.

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 12392 грн. за кв. м (441 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 46140 грн./кв. м (1642 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,7.

Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 1,2%, и составила 853 дол. США/кв. м.

В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале уменьшение средних цен наблюдалось в Дарницком (на 1,4%), Деснянском (на 1,4%), Днепровском (на 0,3%) и Подольском (на 1,5%), в остальных зафиксировано увеличение - от 0,04% до 8,6%.

В национальной валюте средние цены изменились во всех административных районах Киева, от -1,6% до 8,4%.

Представленные к продаже дома по районам Киева, декабрь 2018 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 1240 247 6 645 997 26 320 -0,5 236 512 937 -0,3 Голосеевский 133 245 7 856 652 31 843 1 279 596 1 133 1,1 Дарницкий 487 236 5 364 255 22 206 -1,6 190 899 790 -1,4 Деснянский 35 291 5 952 844 20 162 -1,6 211 845 718 -1,4 Днепровский 86 180 4 300 373 22 645 -0,5 153 038 806 -0,3 Оболонский 66 268 6 903 212 24 917 1,6 245 666 887 1,7 Печерский 19 397 21 651 789 58 373 8,4 770 526 2 077 8,6 Подольский 113 245 7 258 939 30 473 -1,6 258 325 1 084 -1,5 Святошинский 90 250 6 333 081 25 966 1 225 377 924 1,2 Соломенский 161 269 7 744 865 29 414 -0,1 275 618 1 047 0,04 Шевченковский 50 292 10 027 415 33 292 -0,03 356 848 1 185 0,1

Предложение

Количество выставленных на продажу частных домов, в декабре по сравнению с сентябрем, уменьшилось на 0,6% до 1240 объекта. Объем предложения домов уменьшился в общей площади на 0,5%, в долларовом эквиваленте - на 0,2%.

Динамика количества предложения домов в Киеве

За год предложение домов в Киеве уменьшилось на 4%. Индекс роста составил 0,96.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 14,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 5,6% ниже средней цены сентября и составляет 24979 грн. за 1 кв. м (889 долл./кв. м, -5,4%).

Структура представленных к продаже домов в Киеве

Наибольшее количество домов в Киеве в декабре предлагалось в Дарницком районе (39%). В Соломенском - 13%, Голосеевском - 11% и в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Днепровском и Святошинском районах - по 7%, Оболонском - 5%, Шевченковском - 4%, в Деснянском - 3% и в Печерском - 2%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 47%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 28%, до 100 кв. м - 16% и площадью свыше 500 кв. м - 9%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 29% и от 100 до 200 тыс. долл. - 28%. В ценовой категории, от 200 до 300 тыс. долл. - 17%, от 300 до 500 тыс. долл. - 16%, и от 500 тыс. долл. - 10%.