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В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м
17:15 09.01.2019 |
По сравнению с данными за сентябрь, средние показатели уменьшились на 0,5%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 0,3% до 937 долл. США/кв. м. (±2,7%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
За год средняя стоимость домов уменьшилась в гривнах на 2,1%, а в долларах снизилась на 1,6%. Индекс роста составил 0,98.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 12392 грн. за кв. м (441 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента - 46140 грн./кв. м (1642 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по Киеву составил 3,7.
Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 1,2%, и составила 853 дол. США/кв. м.
В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале уменьшение средних цен наблюдалось в Дарницком (на 1,4%), Деснянском (на 1,4%), Днепровском (на 0,3%) и Подольском (на 1,5%), в остальных зафиксировано увеличение - от 0,04% до 8,6%.
В национальной валюте средние цены изменились во всех административных районах Киева, от -1,6% до 8,4%.
Представленные к продаже дома по районам Киева, декабрь 2018 г.
|Район
|Кол-во, ед.
|Ср. пл., кв.м.
|Ср. цена дома, грн
|Цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|1240
|247
|6 645 997
|26 320
|-0,5
|236 512
|937
|-0,3
|Голосеевский
|133
|245
|7 856 652
|31 843
|1
|279 596
|1 133
|1,1
|Дарницкий
|487
|236
|5 364 255
|22 206
|-1,6
|190 899
|790
|-1,4
|Деснянский
|35
|291
|5 952 844
|20 162
|-1,6
|211 845
|718
|-1,4
|Днепровский
|86
|180
|4 300 373
|22 645
|-0,5
|153 038
|806
|-0,3
|Оболонский
|66
|268
|6 903 212
|24 917
|1,6
|245 666
|887
|1,7
|Печерский
|19
|397
|21 651 789
|58 373
|8,4
|770 526
|2 077
|8,6
|Подольский
|113
|245
|7 258 939
|30 473
|-1,6
|258 325
|1 084
|-1,5
|Святошинский
|90
|250
|6 333 081
|25 966
|1
|225 377
|924
|1,2
|Соломенский
|161
|269
|7 744 865
|29 414
|-0,1
|275 618
|1 047
|0,04
|Шевченковский
|50
|292
|10 027 415
|33 292
|-0,03
|356 848
|1 185
|0,1
Предложение
Количество выставленных на продажу частных домов, в декабре по сравнению с сентябрем, уменьшилось на 0,6% до 1240 объекта. Объем предложения домов уменьшился в общей площади на 0,5%, в долларовом эквиваленте - на 0,2%.
Динамика количества предложения домов в Киеве
За год предложение домов в Киеве уменьшилось на 4%. Индекс роста составил 0,96.
Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 14,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 5,6% ниже средней цены сентября и составляет 24979 грн. за 1 кв. м (889 долл./кв. м, -5,4%).
Структура представленных к продаже домов в Киеве
Наибольшее количество домов в Киеве в декабре предлагалось в Дарницком районе (39%). В Соломенском - 13%, Голосеевском - 11% и в Подольском - 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Днепровском и Святошинском районах - по 7%, Оболонском - 5%, Шевченковском - 4%, в Деснянском - 3% и в Печерском - 2%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 47%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью 250-500 кв. м - 28%, до 100 кв. м - 16% и площадью свыше 500 кв. м - 9%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 29% и от 100 до 200 тыс. долл. - 28%. В ценовой категории, от 200 до 300 тыс. долл. - 17%, от 300 до 500 тыс. долл. - 16%, и от 500 тыс. долл. - 10%.
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