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В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м
15:18 08.01.2019 |
В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1245 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена увеличилась на 0,7%.
В национальной валюте - увеличилась на 0,9%, до 34993 грн./кв.м. (±0,7%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С декабря 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,8%, в гривнах - на 0,4%.
Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,01, в гривнах - 1,00.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,2% до 19895 грн./кв.м, в 20% высокого - на 1,3% до 61230 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте остались без изменения - 708 долл. США/кв.м, в «дорогом» увеличились - на 1,1%, до 2179 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 0,3%, а в «дешевом» - на 2,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дорогом» сегменте на 0,8%, в «дешевом» - на 2,8%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2018 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|16 081
|72
|2 632 213
|34 993
|0,9
|93 673
|1 245
|0,7
|Левый берег
|4 993
|67
|1 831 724
|27 177
|0,7
|65 186
|967
|0,5
|1-комн.
|1 394
|42
|1 209 189
|28 681
|0,8
|43 032
|1 021
|0,6
|2-комн.
|1 492
|62
|1 756 129
|27 883
|0,4
|62 496
|992
|0,2
|3-комн.
|1 750
|84
|2 216 436
|25 866
|0,8
|78 877
|920
|0,6
|4-комн.
|357
|106
|2 692 673
|24 780
|1,3
|95 825
|882
|1,1
|Правый берег
|7 985
|69
|2 270 842
|31 924
|0,8
|80 813
|1 136
|0,6
|1-комн.
|2 171
|42
|1 378 556
|32 239
|1,2
|49 059
|1 147
|1,0
|2-комн.
|2 588
|63
|2 074 625
|32 063
|1,2
|73 830
|1 141
|1,0
|3-комн.
|2 682
|86
|2 814 235
|31 277
|0,2
|100 151
|1 113
|0,0
|4-комн.
|544
|117
|4 086 245
|33 190
|0,4
|145 418
|1 181
|0,3
|Центр
|3 103
|86
|4 850 191
|55 469
|1,4
|172 605
|1 974
|1,3
|1-комн.
|592
|48
|2 572 753
|53 405
|2,0
|91 557
|1 901
|1,8
|2-комн.
|1 024
|71
|4 025 901
|56 335
|1,7
|143 271
|2 005
|1,5
|3-комн.
|1 152
|104
|5 896 962
|55 912
|1,2
|209 856
|1 990
|1,0
|4-комн.
|335
|142
|7 794 773
|54 949
|0,8
|277 394
|1 955
|0,6
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,04% в Деснянском районе, увеличение в остальных административных районах Киева - от 0,2% в Оболонском до 1,4% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена изменилась - от -0,2% до 1,2%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2018 г.
|Район
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм.,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм.в $, %
|В целом по Киеву
|16 081
|72
|2 632 213
|34 993
|0,9
|93 673
|1 245
|0,7
|1-комн.
|4 157
|43
|1 491 827
|34 060
|1,6
|53 090
|1 212
|1,4
|2-комн.
|5 104
|64
|2 373 001
|35 711
|0,9
|84 448
|1 271
|0,7
|3-комн.
|5 584
|89
|3 262 865
|34 663
|0,3
|116 116
|1 234
|0,1
|4-комн.
|1 236
|121
|4 688 876
|36 659
|1,2
|166 864
|1 305
|1,0
|Голосеевский
|2 150
|73
|2 649 221
|34 944
|0,9
|94 278
|1 244
|0,7
|1-комн.
|592
|43
|1 483 128
|33 553
|1,7
|52 780
|1 194
|1,5
|2-комн.
|712
|66
|2 375 620
|35 013
|-0,2
|84 542
|1 246
|-0,4
|3-комн.
|694
|92
|3 382 407
|35 366
|0,4
|120 370
|1 259
|0,2
|4-комн.
|152
|128
|5 124 875
|38 108
|4,7
|182 380
|1 356
|4,5
|Дарницкий
|2 307
|72
|2 035 273
|28 227
|0,8
|72 430
|1 005
|0,6
|1-комн.
|626
|43
|1 269 193
|29 442
|0,1
|45 167
|1 048
|0,0
|2-комн.
|682
|66
|1 949 974
|29 128
|1,0
|69 394
|1 037
|0,8
|3-комн.
|823
|91
|2 498 856
|27 143
|1,2
|88 927
|966
|1,0
|4-комн.
|176
|113
|2 922 837
|25 481
|0,7
|104 016
|907
|0,5
|Деснянский
|902
|65
|1 466 509
|23 056
|-0,04
|52 189
|820
|-0,2
|1-комн.
|218
|39
|990 907
|25 411
|0,3
|35 264
|904
|0,1
|2-комн.
|235
|59
|1 422 200
|24 151
|-0,5
|50 612
|859
|-0,7
|3-комн.
|374
|78
|1 678 406
|21 462
|-0,5
|59 730
|764
|-0,7
|4-комн.
|75
|93
|1 931 107
|20 727
|2,0
|68 723
|738
|1,8
|Днепровский
|1 784
|63
|1 753 158
|27 903
|0,8
|62 390
|993
|0,7
|1-комн.
|550
|42
|1 227 411
|29 111
|1,8
|43 680
|1 036
|1,6
|2-комн.
|575
|59
|1 662 688
|27 932
|-0,1
|59 170
|994
|-0,3
|3-комн.
|553
|78
|2 160 000
|26 943
|0,9
|76 868
|959
|0,7
|4-комн.
|106
|105
|2 849 356
|26 484
|1,0
|101 401
|942
|0,8
|Оболонский
|1 087
|70
|2 513 277
|34 167
|0,2
|89 440
|1 216
|0,04
|1-комн.
|280
|42
|1 493 168
|34 786
|2,5
|53 138
|1 238
|2,3
|2-комн.
|297
|64
|2 260 707
|34 450
|2,2
|80 452
|1 226
|2,0
|3-комн.
|419
|84
|2 901 124
|32 505
|-1,6
|103 243
|1 157
|-1,8
|4-комн.
|91
|113
|4 690 600
|38 987
|-3,9
|166 925
|1 387
|-4,1
|Печерский
|1 991
|84
|4 836 356
|56 388
|1,4
|172 112
|2 007
|1,2
|1-комн.
|420
|48
|2 633 110
|53 984
|1,9
|93 705
|1 921
|1,7
|2-комн.
|697
|72
|4 139 837
|56 669
|1,9
|147 325
|2 017
|1,8
|3-комн.
|717
|104
|6 110 114
|57 626
|0,7
|217 442
|2 051
|0,5
|4-комн.
|157
|143
|8 005 479
|55 913
|1,4
|284 892
|1 990
|1,2
|Подольский
|990
|64
|2 095 592
|31 553
|1,3
|74 576
|1 123
|1,1
|1-комн.
|321
|40
|1 234 141
|30 311
|1,4
|43 920
|1 079
|1,2
|2-комн.
|301
|62
|2 090 126
|32 988
|2,4
|74 382
|1 174
|2,2
|3-комн.
|307
|81
|2 576 281
|30 688
|-0,7
|91 683
|1 092
|-0,9
|4-комн.
|61
|115
|4 236 579
|35 369
|4,4
|150 768
|1 259
|4,2
|Святошинский
|1 164
|65
|1 719 859
|26 398
|0,5
|61 205
|939
|0,3
|1-комн.
|281
|40
|1 109 184
|27 879
|1,3
|39 473
|992
|1,1
|2-комн.
|360
|60
|1 569 258
|25 908
|-0,4
|55 845
|922
|-0,6
|3-комн.
|433
|78
|2 070 714
|26 078
|0,6
|73 691
|928
|0,4
|4-комн.
|90
|99
|2 540 920
|25 278
|1,3
|90 424
|900
|1,1
|Соломенский
|1 640
|70
|2 301 585
|31 938
|0,7
|81 907
|1 137
|0,5
|1-комн.
|447
|44
|1 486 998
|33 423
|0,5
|52 918
|1 189
|0,3
|2-комн.
|529
|62
|2 014 419
|31 769
|1,1
|71 687
|1 131
|1,0
|3-комн.
|549
|89
|2 879 088
|30 985
|0,4
|102 459
|1 103
|0,3
|4-комн.
|115
|124
|4 031 859
|31 487
|0,1
|143 483
|1 121
|-0,1
|Шевченковский
|2 066
|79
|3 521 161
|42 668
|0,5
|125 308
|1 518
|0,3
|1-комн.
|422
|43
|1 756 829
|39 872
|0,0
|62 521
|1 419
|-0,2
|2-комн.
|716
|65
|2 770 427
|41 821
|0,4
|98 592
|1 488
|0,2
|3-комн.
|715
|96
|4 376 234
|43 483
|0,8
|155 738
|1 547
|0,7
|4-комн.
|213
|137
|6 669 965
|48 316
|0,2
|237 365
|1 719
|0,0
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в декабре уменьшилось на 4,9% относительно ноября и составило 16081 квартира. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 4,6%, в долларовом выражении - на 4,1%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно декабря 2017 года уменьшилось на 16,9%. Индекс роста составил 0,83.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 8,7% от всего объема предложения.
Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,1% дороже показателей ноября и составляет 35075 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - на 1%, 1248 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,6% до 1064 дол. США/кв.м., за год - на 0,7%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 19%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,7%, на Правом берегу - на 4%, в Центре Киева - на 5,5%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 7%.
По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 6%, двухкомнатных - на 4%, трехкомнатных - на 5,3%, четырехкомнатных - на 2,5%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 14%. В Голосеевском, Печерском и Шевченковском - по 13%, в Днепровском - 11% и Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском районах - по 7%, в Деснянском и Подольском - по 6%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 2,7% в Шевченковском, до 7,3% в Оболонском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 27%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
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