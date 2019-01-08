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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

 

В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1245 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена увеличилась на 0,7%.

В национальной валюте - увеличилась на 0,9%, до 34993 грн./кв.м. (±0,7%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

С декабря 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,8%, в гривнах - на 0,4%.

Индекс роста составил в долларовом эквиваленте 1,01, в гривнах - 1,00.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась - на 0,2% до 19895 грн./кв.м, в 20% высокого - на 1,3% до 61230 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте остались без изменения - 708 долл. США/кв.м, в «дорогом» увеличились - на 1,1%, до 2179 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

 

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 0,3%, а в «дешевом» - на 2,2%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дорогом» сегменте на 0,8%, в «дешевом» - на 2,8%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, декабрь 2018 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 16 081 72 2 632 213 34 993 0,9 93 673 1 245 0,7
Левый берег 4 993 67 1 831 724 27 177 0,7 65 186 967 0,5
  1-комн. 1 394 42 1 209 189 28 681 0,8 43 032 1 021 0,6
2-комн. 1 492 62 1 756 129 27 883 0,4 62 496 992 0,2
3-комн. 1 750 84 2 216 436 25 866 0,8 78 877 920 0,6
4-комн. 357 106 2 692 673 24 780 1,3 95 825 882 1,1
Правый берег 7 985 69 2 270 842 31 924 0,8 80 813 1 136 0,6
  1-комн. 2 171 42 1 378 556 32 239 1,2 49 059 1 147 1,0
2-комн. 2 588 63 2 074 625 32 063 1,2 73 830 1 141 1,0
3-комн. 2 682 86 2 814 235 31 277 0,2 100 151 1 113 0,0
4-комн. 544 117 4 086 245 33 190 0,4 145 418 1 181 0,3
Центр 3 103 86 4 850 191 55 469 1,4 172 605 1 974 1,3
  1-комн. 592 48 2 572 753 53 405 2,0 91 557 1 901 1,8
2-комн. 1 024 71 4 025 901 56 335 1,7 143 271 2 005 1,5
3-комн. 1 152 104 5 896 962 55 912 1,2 209 856 1 990 1,0
4-комн. 335 142 7 794 773 54 949 0,8 277 394 1 955 0,6

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен на 0,04% в Деснянском районе, увеличение в остальных административных районах Киева - от 0,2% в Оболонском до 1,4% в Печерском. В долларовом эквиваленте средняя цена изменилась - от -0,2% до 1,2%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, декабрь 2018 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм.в $, %
В целом по Киеву 16 081 72 2 632 213 34 993 0,9 93 673 1 245 0,7
  1-комн. 4 157 43 1 491 827 34 060 1,6 53 090 1 212 1,4
2-комн. 5 104 64 2 373 001 35 711 0,9 84 448 1 271 0,7
3-комн. 5 584 89 3 262 865 34 663 0,3 116 116 1 234 0,1
4-комн. 1 236 121 4 688 876 36 659 1,2 166 864 1 305 1,0
Голосеевский 2 150 73 2 649 221 34 944 0,9 94 278 1 244 0,7
  1-комн. 592 43 1 483 128 33 553 1,7 52 780 1 194 1,5
2-комн. 712 66 2 375 620 35 013 -0,2 84 542 1 246 -0,4
3-комн. 694 92 3 382 407 35 366 0,4 120 370 1 259 0,2
4-комн. 152 128 5 124 875 38 108 4,7 182 380 1 356 4,5
Дарницкий 2 307 72 2 035 273 28 227 0,8 72 430 1 005 0,6
  1-комн. 626 43 1 269 193 29 442 0,1 45 167 1 048 0,0
2-комн. 682 66 1 949 974 29 128 1,0 69 394 1 037 0,8
3-комн. 823 91 2 498 856 27 143 1,2 88 927 966 1,0
4-комн. 176 113 2 922 837 25 481 0,7 104 016 907 0,5
Деснянский 902 65 1 466 509 23 056 -0,04 52 189 820 -0,2
  1-комн. 218 39 990 907 25 411 0,3 35 264 904 0,1
2-комн. 235 59 1 422 200 24 151 -0,5 50 612 859 -0,7
3-комн. 374 78 1 678 406 21 462 -0,5 59 730 764 -0,7
4-комн. 75 93 1 931 107 20 727 2,0 68 723 738 1,8
Днепровский 1 784 63 1 753 158 27 903 0,8 62 390 993 0,7
  1-комн. 550 42 1 227 411 29 111 1,8 43 680 1 036 1,6
2-комн. 575 59 1 662 688 27 932 -0,1 59 170 994 -0,3
3-комн. 553 78 2 160 000 26 943 0,9 76 868 959 0,7
4-комн. 106 105 2 849 356 26 484 1,0 101 401 942 0,8
Оболонский 1 087 70 2 513 277 34 167 0,2 89 440 1 216 0,04
  1-комн. 280 42 1 493 168 34 786 2,5 53 138 1 238 2,3
2-комн. 297 64 2 260 707 34 450 2,2 80 452 1 226 2,0
3-комн. 419 84 2 901 124 32 505 -1,6 103 243 1 157 -1,8
4-комн. 91 113 4 690 600 38 987 -3,9 166 925 1 387 -4,1
Печерский 1 991 84 4 836 356 56 388 1,4 172 112 2 007 1,2
  1-комн. 420 48 2 633 110 53 984 1,9 93 705 1 921 1,7
2-комн. 697 72 4 139 837 56 669 1,9 147 325 2 017 1,8
3-комн. 717 104 6 110 114 57 626 0,7 217 442 2 051 0,5
4-комн. 157 143 8 005 479 55 913 1,4 284 892 1 990 1,2
Подольский 990 64 2 095 592 31 553 1,3 74 576 1 123 1,1
  1-комн. 321 40 1 234 141 30 311 1,4 43 920 1 079 1,2
2-комн. 301 62 2 090 126 32 988 2,4 74 382 1 174 2,2
3-комн. 307 81 2 576 281 30 688 -0,7 91 683 1 092 -0,9
4-комн. 61 115 4 236 579 35 369 4,4 150 768 1 259 4,2
Святошинский 1 164 65 1 719 859 26 398 0,5 61 205 939 0,3
  1-комн. 281 40 1 109 184 27 879 1,3 39 473 992 1,1
2-комн. 360 60 1 569 258 25 908 -0,4 55 845 922 -0,6
3-комн. 433 78 2 070 714 26 078 0,6 73 691 928 0,4
4-комн. 90 99 2 540 920 25 278 1,3 90 424 900 1,1
Соломенский 1 640 70 2 301 585 31 938 0,7 81 907 1 137 0,5
  1-комн. 447 44 1 486 998 33 423 0,5 52 918 1 189 0,3
2-комн. 529 62 2 014 419 31 769 1,1 71 687 1 131 1,0
3-комн. 549 89 2 879 088 30 985 0,4 102 459 1 103 0,3
4-комн. 115 124 4 031 859 31 487 0,1 143 483 1 121 -0,1
Шевченковский 2 066 79 3 521 161 42 668 0,5 125 308 1 518 0,3
  1-комн. 422 43 1 756 829 39 872 0,0 62 521 1 419 -0,2
2-комн. 716 65 2 770 427 41 821 0,4 98 592 1 488 0,2
3-комн. 715 96 4 376 234 43 483 0,8 155 738 1 547 0,7
4-комн. 213 137 6 669 965 48 316 0,2 237 365 1 719 0,0


Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в декабре уменьшилось на 4,9% относительно ноября и составило 16081 квартира. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 4,6%, в долларовом выражении - на 4,1%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Предложение квартир относительно декабря 2017 года уменьшилось на 16,9%. Индекс роста составил 0,83.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 8,7% от всего объема предложения.

Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,1% дороже показателей ноября и составляет 35075 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - на 1%, 1248 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,6% до 1064 дол. США/кв.м., за год - на 0,7%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 19%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 5,7%, на Правом берегу - на 4%, в Центре Киева - на 5,5%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 7%.

По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 6%, двухкомнатных - на 4%, трехкомнатных - на 5,3%, четырехкомнатных - на 2,5%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 14%. В Голосеевском, Печерском и Шевченковском - по 13%, в Днепровском - 11% и Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском районах - по 7%, в Деснянском и Подольском - по 6%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех административных районах Киева, от 2,7% в Шевченковском, до 7,3% в Оболонском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 27%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 6%.
 

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