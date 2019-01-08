В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в декабре 2018 года составила 24464 грн./кв.м. Относительно ноября средняя стоимость увеличилась на 0,1%, при уровне показателя погрешности ±1,5%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,2%. С января 2018 года - на 2%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском - на 0,2%, Оболонском - на 0,6% и Подольском - на 0,3% районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Дарницком, до 2,9% в Святошинском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, декабрь 2018 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 223 2 720 70 1 769 164 24 464 0,1 Голосеевский 38 342 74 2 155 503 27 604 -0,2 Дарницкий 28 537 68 1 441 425 21 611 0,2 Деснянский 15 199 57 1 080 067 19 126 0,3 Днепровский 18 292 62 1 294 283 20 567 1,1 Оболонский 10 186 70 1 624 351 22 824 -0,6 Печерский 25 111 86 4 371 779 50 411 0,6 Подольский 13 139 83 2 134 050 26 286 -0,3 Святошинский 14 175 73 1 574 634 21 459 2,9 Соломенский 30 357 68 1 473 184 21 618 0,5 Шевченковский 32 382 76 2 153 189 28 053 0,7

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:

* эконом-класс - снижение на 0,6% до 19319 грн./кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 0,2% до 22979 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 1,3% до 35923 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,4% до 54096 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, декабрь 2018 г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 223 2 720 70 1 769 164 24 464 0,1 Эконом 59 979 70 1 342 738 19 319 -0,6 1-комн. 310 42 811 495 19 344 -2,4 2-комн. 356 68 1 307 748 19 294 -0,2 3-комн. 254 92 1 779 901 19 441 1,2 4≥комн. 59 131 2 463 125 18 805 -0,5 Комфорт 91 1 294 65 1 496 134 22 979 -0,2 1-комн. 489 41 947 030 23 207 0 2-комн. 460 66 1 491 241 22 656 0,1 3-комн. 278 90 2 046 023 22 798 -0,8 4≥комн. 67 134 3 255 748 24 280 -1,1 Бизнес 51 346 86 3 094 292 35 923 1,3 1-комн. 93 52 1 970 198 38 070 1,1 2-комн. 103 79 2 654 968 33 694 -0,4 3-комн. 127 103 3 710 867 35 623 1,7 4≥комн. 23 159 6 202 386 38 881 7,8 Премиум 22 101 90 4 861 020 54 096 0,4 1-комн. 34 58 3 144 288 54 364 1,9 2-комн. 31 86 4 535 571 53 015 -1,9 3-комн. 28 114 6 162 705 54 216 1,2 4≥комн. 8 157 8 862 340 56 724 -0,3

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39083 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17048 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,3.

Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась на 0,6% и составила 21735 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В декабре к продаже предлагались квартиры 79 операторами в 223 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 41%. Доля новостроек эконом-класса - 26%, бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 10% от общего количества.

В декабре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 14%, Соломенском - 13%, Дарницком - 13%, Печерском - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, Деснянском - 7%, в Подольском и Святошинском - по 6%, Оболонском - 5%.

В декабре были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах. Приостановлены продажи квартир в 2 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 14 новостройках - на 1000-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 600-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 223

Количество компаний операторов: 79

Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.