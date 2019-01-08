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В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м
14:54 08.01.2019 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в декабре 2018 года составила 24464 грн./кв.м. Относительно ноября средняя стоимость увеличилась на 0,1%, при уровне показателя погрешности ±1,5%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,2%. С января 2018 года - на 2%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском - на 0,2%, Оболонском - на 0,6% и Подольском - на 0,3% районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,2% в Дарницком, до 2,9% в Святошинском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, декабрь 2018 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|223
|2 720
|70
|1 769 164
|24 464
|0,1
|Голосеевский
|38
|342
|74
|2 155 503
|27 604
|-0,2
|Дарницкий
|28
|537
|68
|1 441 425
|21 611
|0,2
|Деснянский
|15
|199
|57
|1 080 067
|19 126
|0,3
|Днепровский
|18
|292
|62
|1 294 283
|20 567
|1,1
|Оболонский
|10
|186
|70
|1 624 351
|22 824
|-0,6
|Печерский
|25
|111
|86
|4 371 779
|50 411
|0,6
|Подольский
|13
|139
|83
|2 134 050
|26 286
|-0,3
|Святошинский
|14
|175
|73
|1 574 634
|21 459
|2,9
|Соломенский
|30
|357
|68
|1 473 184
|21 618
|0,5
|Шевченковский
|32
|382
|76
|2 153 189
|28 053
|0,7
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:
* эконом-класс - снижение на 0,6% до 19319 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 0,2% до 22979 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 1,3% до 35923 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,4% до 54096 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, декабрь 2018 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|223
|2 720
|70
|1 769 164
|24 464
|0,1
|Эконом
|59
|979
|70
|1 342 738
|19 319
|-0,6
|1-комн.
|310
|42
|811 495
|19 344
|-2,4
|2-комн.
|356
|68
|1 307 748
|19 294
|-0,2
|3-комн.
|254
|92
|1 779 901
|19 441
|1,2
|4≥комн.
|59
|131
|2 463 125
|18 805
|-0,5
|Комфорт
|91
|1 294
|65
|1 496 134
|22 979
|-0,2
|1-комн.
|489
|41
|947 030
|23 207
|0
|2-комн.
|460
|66
|1 491 241
|22 656
|0,1
|3-комн.
|278
|90
|2 046 023
|22 798
|-0,8
|4≥комн.
|67
|134
|3 255 748
|24 280
|-1,1
|Бизнес
|51
|346
|86
|3 094 292
|35 923
|1,3
|1-комн.
|93
|52
|1 970 198
|38 070
|1,1
|2-комн.
|103
|79
|2 654 968
|33 694
|-0,4
|3-комн.
|127
|103
|3 710 867
|35 623
|1,7
|4≥комн.
|23
|159
|6 202 386
|38 881
|7,8
|Премиум
|22
|101
|90
|4 861 020
|54 096
|0,4
|1-комн.
|34
|58
|3 144 288
|54 364
|1,9
|2-комн.
|31
|86
|4 535 571
|53 015
|-1,9
|3-комн.
|28
|114
|6 162 705
|54 216
|1,2
|4≥комн.
|8
|157
|8 862 340
|56 724
|-0,3
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39083 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17048 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,3.
Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась на 0,6% и составила 21735 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В декабре к продаже предлагались квартиры 79 операторами в 223 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 41%. Доля новостроек эконом-класса - 26%, бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 10% от общего количества.
В декабре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 14%, Соломенском - 13%, Дарницком - 13%, Печерском - 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, Деснянском - 7%, в Подольском и Святошинском - по 6%, Оболонском - 5%.
В декабре были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах. Приостановлены продажи квартир в 2 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 14 новостройках - на 1000-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 600-2000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 223
Количество компаний операторов: 79
Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.
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