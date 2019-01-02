70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»

Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (UTG, Киев) заявляет, что около 70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По данным UTG, среди лидеров строительного рынка первенство держат такие компании-застройщики, как "Киевгорстрой", "Укрбуд", "Интергал-Буд", Stolitsa Group и "ДБК-Житлобуд".

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре по сравнению с октябрем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3%, или на 565 гривен до 24 429 гривен/кв. м.

"Украинская торговая гильдия" предоставляет консалтинговые услуги в сфере недвижимости, принимала или принимает участие в более чем 350 бизнес-проектах.

На рынке коммерческой недвижимости компания работает с 2001 года.