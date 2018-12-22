Объем выполненных строительных работ в Украине в ноябре увеличился на 1% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в ноябре 2018 года увеличился на 1% по сравнению с ноябрем 2017 года, в то время как в октябре-2018 к октябрю-2017 этот показатель увеличился на 4,8%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно информации ведомства, объем выполненных строительных работ в ноябре-2018 увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем-2018 (согласно сезонно скорректированным данным - уменьшился на 3,9%), тогда как в октябре-2018 этот показатель уменьшился на 5,2% по сравнению с сентябрем-2018.

В соответствии с сообщением, в ноябре-2018 к ноябрю-2017 объем работ сократился в жилом строительстве, и возрос в нежилом и инженерном. Согласно нескорректированным данным, падение в жилом строительстве составило 9,3%. Нежилое строительство возросло на 1,2%. Строительство инженерных сооружений выросло на 4,8%.

Кроме того, как сообщает статведомство, в ноябре объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с октябрем сократился на 11%, нежилых зданий – возрос на 3,3%, инженерных сооружений – увеличился на 3,3%.

В январе-ноябре-2018 по сравнению с январем-ноябрем-2017 падение объемов строительных работ зафиксировано в Киеве и 10 областях Украины, в частности в Николаевской (на 15,6%, до 2,21 млрд грн), Кировогорадской (на 14,8%, до 1,3 млрд грн), Сумской (на 12%, до 1,09 млрд грн) и Тернопольской (на 11,1%, до 1,46 млрд грн) областях.

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за 11 месяцев зафиксирован в Донецкой (на 33,8%, до 4,3 млрд грн), Винницкой (на 29,9%, до 4,25 млрд грн) и Черкасской (на 26,9%, до 1,6 млрд грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за 11 месяцев сократился на 2,3% и составил 25,938 млрд грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.