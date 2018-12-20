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Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019г - Конфедерация строителей
08:27 20.12.2018 |
Цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, считают в Конфедерации строителей Украины (КСУ).
"Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", - сообщается в пресс-релизе КСУ.
На цены в 2019 году, по мнению КСУ, будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.
КСУ также планирует совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ пересмотреть ряд государственных строительных норм, а также завершить обсуждение законопроектов о защите пострадавших инвесторов и о долгостроях.
Согласно пресс-релизу, в 2019 году Нацбанк рассчитывает на рост темпов кредитования в сфере недвижимости. При этом темпы кредитования населения выросли в 2018 году на 40%, сообщает КСУ со ссылкой на НБУ.
По данным КСУ, в текущем году наблюдалось удешевление жилья элитного класса - средняя цена за 1 кв. м в Киеве в 2018 году составила 53 тыс. грн, что на 13% ниже, чем в 2017 году; в тоже время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом - до 19 тыс. грн за кв.м.
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