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В Киеве сократились объемы ввода жилья в эксплуатацию
08:45 19.12.2018 |
За девять месяцев 2018 года объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве уменьшился на 45%, а в Киевской области - на 33%. Об этом свидетельствуют данные Отчета о финансовой стабильности Национального банка Украины.
В то же время, за первые три квартала прошлого года количество построенных квартир в столице выросло почти вдвое, поскольку в прошлом году действовала пониженная ставка долевого участия.
Кроме того, 10 июня 2017 года была введены новые классификация зданий и процедура получения документации для них. Все это стимулировало застройщиков быстрее вводить объекты в эксплуатацию.
По информации НБУ, в Украине за этот период объем сданного жилья сократился на 36%.
Из-за неопределенности регуляторной среды за девять месяцев 2018 года количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов уменьшилась на 85% . По прогнозам аналитиков НБУ, жилищное строительство может замедляться и в дальнейшем.
При этом, новое предложение жилья стала более диверсифицированным по регионам: доля Киева и области в общем объеме принятого в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах снизилась с 41% в ІII квартале прошлого года до 38% в январе-сентябре 2018 года. Кроме этого, в столице несколько уменьшилась доля однокомнатных квартир и выросла доля трехкомнатных.
Напомним, в Киеве зафиксирована самая высокая стоимость одного квадратного метра жилья. По состоянию на 1 октября, в столице строительство квадратного метра общей площади квартиры обходится в 13 тыс. 849 грн с учетом НДС. Далее идут Харьковская (12 тыс. 454 грн) и Донецкая (12 тыс. 446 грн) области. Дешевле всего - в Кировоградской (10 тыс. 71 грн), Житомирской (10 тыс. 416 грн), Полтавской (10 тыс. 536 грн) и Ивано-Франковской (10 тыс. 655 грн) областях.
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