В Минрегионе подсчитали среднюю стоимость строительства жилья в разных областях Украины

Самая высокая стоимость одного квадратного метра жилья зафиксирована в Киеве. Такие данные приводит Национальный промышленный портал, ссылаясь на Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

По состоянию на 1 октября, в столице строительство квадратного метра общей площади квартиры обходится в 13 тыс. 849 грн с учетом НДС. Далее идут Харьковская (12 тыс. 454 грн) и Донецкая (12 тыс. 446 грн) области. Дешевле всего - в Кировоградской (10 тыс. 71 грн), Житомирской (10 тыс. 416 грн), Полтавской (10 тыс. 536 грн) и Ивано-Франковской (10 тыс. 655 грн) областях.

Как пояснили в ведомстве, показатель опосредованной стоимости строительства жилья - это цена в расчете на один квадратный метр общей площади квартир дома. Этот показатель определяется на основании стоимости строительства объекта-представителя.

Показатели применяются:

* при определении объемов госинвестиций, направляемых на строительство жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и государственной поддержке в соответствии с законодательными актами Украины;

* при определении размера долевого участия госинвестиций в строительстве жилья для таких граждан;

* при определении размера льготных кредитов для отдельных категорий граждан с указанной целью.