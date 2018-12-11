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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

 

В ноябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1236 долл. США/кв. м, относительно октября средняя цена увеличилась на 0,1%.

В национальной валюте - уменьшилась на 0,9%, до 34679 грн./кв.м. (±0,7%).

В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

 

С января 2018 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3%, в гривнах уменьшилась - на 2,6%.

С ноября 2017 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,5%, в гривнах увеличились - на 4%.

Индекс роста составил в долларах 1, в гривне 1,04.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно октября уменьшились средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 0,8% до 19859 грн./кв.м, в 20% высокого - на 0,9% до 60448 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,3% - до 708 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 0,2% - до 2155 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,04.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

 

За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 3%, а в «дешевом» - на 6,7%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 1,4%, в «дешевом» увеличились - на 2,2%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, ноябрь 2018 г

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 16 902 72 2 607 731 34 679 -0,9 92 967 1 236 0,1
Левый берег 5 297 67 1 802 427 26 997 -1,0 64 258 962 0,1
  1-комн. 1 528 42 1 195 866 28 466 -1,4 42 633 1 015 -0,4
2-комн. 1 531 62 1 747 774 27 774 -0,2 62 309 990 0,8
3-комн. 1 866 83 2 177 254 25 660 -1,0 77 620 915 0,1
4-комн. 372 106 2 638 639 24 470 -1,7 94 069 872 -0,7
Правый берег 8 322 68 2 246 522 31 676 -0,9 80 090 1 129 0,2
  1-комн. 2 281 42 1 354 443 31 870 -0,9 48 287 1 136 0,2
2-комн. 2 700 63 2 037 557 31 696 -0,9 72 640 1 130 0,2
3-комн. 2 782 86 2 814 787 31 222 -1,3 100 349 1 113 -0,2
4-комн. 559 117 4 067 849 33 049 1,2 145 021 1 178 2,2
Центр 3 283 87 4 822 680 54 687 -0,6 171 932 1 950 0,5
  1-комн. 614 48 2 512 618 52 369 1,0 89 576 1 867 2,1
2-комн. 1 084 70 3 954 210 55 380 -1,2 140 970 1 974 -0,2
3-комн. 1 248 105 5 899 744 55 274 -1,2 210 330 1 971 -0,2
4-комн. 337 144 7 836 405 54 504 0,6 279 373 1 943 1,7

За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано изменение усредненных цен во всех административных районах Киева: от -0,7% в Оболонском до 1% в Печерском районах.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, ноябрь 2018 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм.в $, %
В целом по Киеву 16 902 72 2 607 731 34 679 -0,9 92 967 1 236 0,1
  1-комн. 4 423 43 1 460 437 33 540 -1,1 52 066 1 196 0,0
2-комн. 5 315 64 2 344 988 35 397 -0,8 83 600 1 262 0,3
3-комн. 5 896 89 3 266 007 34 553 -1,1 116 435 1 232 0,0
4-комн. 1 268 121 4 650 134 36 234 -0,2 165 780 1 292 0,8
Голосеевский 2 256 72 2 602 902 34 623 -0,5 92 795 1 234 0,6
  1-комн. 639 43 1 446 355 32 987 0,1 51 563 1 176 1,1
2-комн. 753 67 2 392 428 35 088 0,2 85 292 1 251 1,3
3-комн. 720 92 3 391 173 35 233 -1,5 120 897 1 256 -0,5
4-комн. 144 128 4 894 332 36 396 -1,1 174 486 1 298 -0,1
Дарницкий 2 433 71 1 995 206 28 015 -1,0 71 130 999 0,1
  1-комн. 687 42 1 262 747 29 403 -1,2 45 018 1 048 -0,2
2-комн. 699 66 1 932 902 28 838 -0,2 68 909 1 028 0,9
3-комн. 865 90 2 441 486 26 820 -1,3 87 041 956 -0,2
4-комн. 182 112 2 878 265 25 298 -0,4 102 612 902 0,7
Деснянский 958 65 1 464 868 23 065 -1,3 52 223 822 -0,2
  1-комн. 233 39 984 622 25 335 -0,4 35 102 903 0,6
2-комн. 243 58 1 424 989 24 278 -1,7 50 802 866 -0,6
3-комн. 400 77 1 679 220 21 571 -1,3 59 865 769 -0,2
4-комн. 82 93 1 902 033 20 315 -1,5 67 809 724 -0,5
Днепровский 1 906 62 1 726 010 27 673 -0,9 61 533 987 0,2
  1-комн. 608 42 1 201 250 28 607 -1,7 42 825 1 020 -0,6
2-комн. 589 59 1 661 240 27 954 0,0 59 224 997 1,0
3-комн. 601 78 2 128 423 26 712 -0,3 75 880 952 0,8
4-комн. 108 104 2 794 099 26 230 -3,9 99 611 935 -2,9
Оболонский 1 172 70 2 534 447 34 092 -1,8 90 355 1 215 -0,7
  1-комн. 292 42 1 457 740 33 951 -2,7 51 969 1 210 -1,6
2-комн. 326 62 2 155 224 33 708 -1,8 76 835 1 202 -0,8
3-комн. 454 83 2 948 419 33 032 -2,2 105 113 1 178 -1,2
4-комн. 100 116 5 035 273 40 568 2,6 179 511 1 446 3,7
Печерский 2 100 85 4 833 916 55 620 -0,1 172 332 1 983 1,0
  1-комн. 435 48 2 572 939 52 977 1,2 91 727 1 889 2,3
2-комн. 722 72 4 035 713 55 589 -0,9 143 876 1 982 0,1
3-комн. 773 106 6 154 147 57 238 -0,5 219 399 2 041 0,5
4-комн. 170 145 8 006 208 55 154 1,1 285 426 1 966 2,2
Подольский 1 022 64 2 073 755 31 141 -0,5 73 931 1 110 0,5
  1-комн. 331 40 1 211 297 29 889 -1,5 43 184 1 066 -0,5
2-комн. 301 62 2 020 685 32 220 -0,4 72 039 1 149 0,7
3-комн. 328 82 2 623 725 30 899 0,3 93 537 1 102 1,3
4-комн. 62 114 4 026 295 33 873 2,4 143 540 1 208 3,5
Святошинский 1 231 64 1 697 317 26 279 -1,7 60 510 937 -0,6
  1-комн. 311 40 1 085 382 27 531 -1,7 38 695 981 -0,6
2-комн. 377 59 1 560 261 26 020 -1,8 55 624 928 -0,7
3-комн. 446 79 2 068 842 25 916 -1,8 73 756 924 -0,8
4-комн. 97 97 2 483 720 24 947 -0,8 88 546 889 0,3
Соломенский 1 700 70 2 296 751 31 727 -0,8 81 881 1 131 0,3
  1-комн. 456 44 1 486 964 33 268 -0,4 53 011 1 186 0,7
2-комн. 566 61 1 987 080 31 409 -1,0 70 841 1 120 0,1
3-комн. 563 90 2 901 218 30 852 -1,2 103 430 1 100 -0,2
4-комн. 115 125 4 072 597 31 460 0,3 145 191 1 122 1,4
Шевченковский 2 124 78 3 494 076 42 452 -0,8 124 566 1 513 0,3
  1-комн. 431 42 1 732 187 39 879 1,4 61 754 1 422 2,5
2-комн. 739 65 2 772 328 41 652 -0,8 98 835 1 485 0,2
3-комн. 746 96 4 342 581 43 123 -1,6 154 816 1 537 -0,6
4-комн. 208 136 6 666 009 48 222 -0,9 237 647 1 719 0,1

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 2% относительно октября и составило 16902 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 1,8%, в долларовом выражении - на 1,7%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

 

Предложение квартир относительно ноября 2017 года уменьшилось на 15,1%. Индекс роста составил 0,85.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,6% ниже показателей октября и составляет 34449 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,5%, 1228 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,2% и составила 1058 дол. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 0,5%, за год уменьшилась - на 0,1%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,5%, на Правом берегу - на 2,1%, в Центре Киева - на 2,8%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 1,5%, двухкомнатных - на 4,2%, трехкомнатных - на 0,3%, четырехкомнатных - на 2,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 14%. В Голосеевском, Печерском и Шевченковском - по 13%, в Днепровском - 11%, в Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском районах - по 7%, в Деснянском и Подольском - по 6%.

Увеличение предложения наблюдалось в Днепровском районе - на 0,1% и Оболонском - на 0,3%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 0,5% в Шевченковском до 4,8% в Печерском.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
 

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