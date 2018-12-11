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В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились
19:26 10.12.2018 |
В ноябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1236 долл. США/кв. м, относительно октября средняя цена увеличилась на 0,1%.
В национальной валюте - уменьшилась на 0,9%, до 34679 грн./кв.м. (±0,7%).
С января 2018 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3%, в гривнах уменьшилась - на 2,6%.
С ноября 2017 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,5%, в гривнах увеличились - на 4%.
Индекс роста составил в долларах 1, в гривне 1,04.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно октября уменьшились средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 0,8% до 19859 грн./кв.м, в 20% высокого - на 0,9% до 60448 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились: в «дешевом» сегменте на 0,3% - до 708 долл. США/кв.м, в «дорогом» на 0,2% - до 2155 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,04.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 3%, а в «дешевом» - на 6,7%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дорогом» сегменте уменьшились на 1,4%, в «дешевом» увеличились - на 2,2%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, ноябрь 2018 г
|Расположение
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|16 902
|72
|2 607 731
|34 679
|-0,9
|92 967
|1 236
|0,1
|Левый берег
|5 297
|67
|1 802 427
|26 997
|-1,0
|64 258
|962
|0,1
|1-комн.
|1 528
|42
|1 195 866
|28 466
|-1,4
|42 633
|1 015
|-0,4
|2-комн.
|1 531
|62
|1 747 774
|27 774
|-0,2
|62 309
|990
|0,8
|3-комн.
|1 866
|83
|2 177 254
|25 660
|-1,0
|77 620
|915
|0,1
|4-комн.
|372
|106
|2 638 639
|24 470
|-1,7
|94 069
|872
|-0,7
|Правый берег
|8 322
|68
|2 246 522
|31 676
|-0,9
|80 090
|1 129
|0,2
|1-комн.
|2 281
|42
|1 354 443
|31 870
|-0,9
|48 287
|1 136
|0,2
|2-комн.
|2 700
|63
|2 037 557
|31 696
|-0,9
|72 640
|1 130
|0,2
|3-комн.
|2 782
|86
|2 814 787
|31 222
|-1,3
|100 349
|1 113
|-0,2
|4-комн.
|559
|117
|4 067 849
|33 049
|1,2
|145 021
|1 178
|2,2
|Центр
|3 283
|87
|4 822 680
|54 687
|-0,6
|171 932
|1 950
|0,5
|1-комн.
|614
|48
|2 512 618
|52 369
|1,0
|89 576
|1 867
|2,1
|2-комн.
|1 084
|70
|3 954 210
|55 380
|-1,2
|140 970
|1 974
|-0,2
|3-комн.
|1 248
|105
|5 899 744
|55 274
|-1,2
|210 330
|1 971
|-0,2
|4-комн.
|337
|144
|7 836 405
|54 504
|0,6
|279 373
|1 943
|1,7
За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано изменение усредненных цен во всех административных районах Киева: от -0,7% в Оболонском до 1% в Печерском районах.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, ноябрь 2018 г.
|Район
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм.,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм.в $, %
|В целом по Киеву
|16 902
|72
|2 607 731
|34 679
|-0,9
|92 967
|1 236
|0,1
|1-комн.
|4 423
|43
|1 460 437
|33 540
|-1,1
|52 066
|1 196
|0,0
|2-комн.
|5 315
|64
|2 344 988
|35 397
|-0,8
|83 600
|1 262
|0,3
|3-комн.
|5 896
|89
|3 266 007
|34 553
|-1,1
|116 435
|1 232
|0,0
|4-комн.
|1 268
|121
|4 650 134
|36 234
|-0,2
|165 780
|1 292
|0,8
|Голосеевский
|2 256
|72
|2 602 902
|34 623
|-0,5
|92 795
|1 234
|0,6
|1-комн.
|639
|43
|1 446 355
|32 987
|0,1
|51 563
|1 176
|1,1
|2-комн.
|753
|67
|2 392 428
|35 088
|0,2
|85 292
|1 251
|1,3
|3-комн.
|720
|92
|3 391 173
|35 233
|-1,5
|120 897
|1 256
|-0,5
|4-комн.
|144
|128
|4 894 332
|36 396
|-1,1
|174 486
|1 298
|-0,1
|Дарницкий
|2 433
|71
|1 995 206
|28 015
|-1,0
|71 130
|999
|0,1
|1-комн.
|687
|42
|1 262 747
|29 403
|-1,2
|45 018
|1 048
|-0,2
|2-комн.
|699
|66
|1 932 902
|28 838
|-0,2
|68 909
|1 028
|0,9
|3-комн.
|865
|90
|2 441 486
|26 820
|-1,3
|87 041
|956
|-0,2
|4-комн.
|182
|112
|2 878 265
|25 298
|-0,4
|102 612
|902
|0,7
|Деснянский
|958
|65
|1 464 868
|23 065
|-1,3
|52 223
|822
|-0,2
|1-комн.
|233
|39
|984 622
|25 335
|-0,4
|35 102
|903
|0,6
|2-комн.
|243
|58
|1 424 989
|24 278
|-1,7
|50 802
|866
|-0,6
|3-комн.
|400
|77
|1 679 220
|21 571
|-1,3
|59 865
|769
|-0,2
|4-комн.
|82
|93
|1 902 033
|20 315
|-1,5
|67 809
|724
|-0,5
|Днепровский
|1 906
|62
|1 726 010
|27 673
|-0,9
|61 533
|987
|0,2
|1-комн.
|608
|42
|1 201 250
|28 607
|-1,7
|42 825
|1 020
|-0,6
|2-комн.
|589
|59
|1 661 240
|27 954
|0,0
|59 224
|997
|1,0
|3-комн.
|601
|78
|2 128 423
|26 712
|-0,3
|75 880
|952
|0,8
|4-комн.
|108
|104
|2 794 099
|26 230
|-3,9
|99 611
|935
|-2,9
|Оболонский
|1 172
|70
|2 534 447
|34 092
|-1,8
|90 355
|1 215
|-0,7
|1-комн.
|292
|42
|1 457 740
|33 951
|-2,7
|51 969
|1 210
|-1,6
|2-комн.
|326
|62
|2 155 224
|33 708
|-1,8
|76 835
|1 202
|-0,8
|3-комн.
|454
|83
|2 948 419
|33 032
|-2,2
|105 113
|1 178
|-1,2
|4-комн.
|100
|116
|5 035 273
|40 568
|2,6
|179 511
|1 446
|3,7
|Печерский
|2 100
|85
|4 833 916
|55 620
|-0,1
|172 332
|1 983
|1,0
|1-комн.
|435
|48
|2 572 939
|52 977
|1,2
|91 727
|1 889
|2,3
|2-комн.
|722
|72
|4 035 713
|55 589
|-0,9
|143 876
|1 982
|0,1
|3-комн.
|773
|106
|6 154 147
|57 238
|-0,5
|219 399
|2 041
|0,5
|4-комн.
|170
|145
|8 006 208
|55 154
|1,1
|285 426
|1 966
|2,2
|Подольский
|1 022
|64
|2 073 755
|31 141
|-0,5
|73 931
|1 110
|0,5
|1-комн.
|331
|40
|1 211 297
|29 889
|-1,5
|43 184
|1 066
|-0,5
|2-комн.
|301
|62
|2 020 685
|32 220
|-0,4
|72 039
|1 149
|0,7
|3-комн.
|328
|82
|2 623 725
|30 899
|0,3
|93 537
|1 102
|1,3
|4-комн.
|62
|114
|4 026 295
|33 873
|2,4
|143 540
|1 208
|3,5
|Святошинский
|1 231
|64
|1 697 317
|26 279
|-1,7
|60 510
|937
|-0,6
|1-комн.
|311
|40
|1 085 382
|27 531
|-1,7
|38 695
|981
|-0,6
|2-комн.
|377
|59
|1 560 261
|26 020
|-1,8
|55 624
|928
|-0,7
|3-комн.
|446
|79
|2 068 842
|25 916
|-1,8
|73 756
|924
|-0,8
|4-комн.
|97
|97
|2 483 720
|24 947
|-0,8
|88 546
|889
|0,3
|Соломенский
|1 700
|70
|2 296 751
|31 727
|-0,8
|81 881
|1 131
|0,3
|1-комн.
|456
|44
|1 486 964
|33 268
|-0,4
|53 011
|1 186
|0,7
|2-комн.
|566
|61
|1 987 080
|31 409
|-1,0
|70 841
|1 120
|0,1
|3-комн.
|563
|90
|2 901 218
|30 852
|-1,2
|103 430
|1 100
|-0,2
|4-комн.
|115
|125
|4 072 597
|31 460
|0,3
|145 191
|1 122
|1,4
|Шевченковский
|2 124
|78
|3 494 076
|42 452
|-0,8
|124 566
|1 513
|0,3
|1-комн.
|431
|42
|1 732 187
|39 879
|1,4
|61 754
|1 422
|2,5
|2-комн.
|739
|65
|2 772 328
|41 652
|-0,8
|98 835
|1 485
|0,2
|3-комн.
|746
|96
|4 342 581
|43 123
|-1,6
|154 816
|1 537
|-0,6
|4-комн.
|208
|136
|6 666 009
|48 222
|-0,9
|237 647
|1 719
|0,1
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 2% относительно октября и составило 16902 квартиры. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 1,8%, в долларовом выражении - на 1,7%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно ноября 2017 года уменьшилось на 15,1%. Индекс роста составил 0,85.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 12% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 1,6% ниже показателей октября и составляет 34449 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 0,5%, 1228 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,2% и составила 1058 дол. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 0,5%, за год уменьшилась - на 0,1%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 1,5%, на Правом берегу - на 2,1%, в Центре Киева - на 2,8%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу снизилось количество однокомнатных квартир - на 1,5%, двухкомнатных - на 4,2%, трехкомнатных - на 0,3%, четырехкомнатных - на 2,7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 14%. В Голосеевском, Печерском и Шевченковском - по 13%, в Днепровском - 11%, в Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском районах - по 7%, в Деснянском и Подольском - по 6%.
Увеличение предложения наблюдалось в Днепровском районе - на 0,1% и Оболонском - на 0,3%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 0,5% в Шевченковском до 4,8% в Печерском.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
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