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В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м
19:12 10.12.2018 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в ноябре 2018 года составила 24429 грн./кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,3%, при уровне показателя погрешности ±1,4%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,5%. С января 2018 года - на 1,9%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 5,2%), Соломенском (на 3,6%), Голосеевском (на 0,3%) и Шевченковском (на 0,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Подольском до 3,6% в Деснянском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, ноябрь 2018 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|220
|2 802
|70
|1 770 225
|24 429
|-2,3
|Голосеевский
|38
|318
|72
|2 087 341
|27 665
|-0,3
|Дарницкий
|25
|660
|67
|1 441 486
|21 577
|2,8
|Деснянский
|14
|159
|57
|1 077 789
|19 070
|3,6
|Днепровский
|17
|263
|61
|1 271 346
|20 336
|-5,2
|Оболонский
|11
|187
|70
|1 636 116
|22 954
|0,3
|Печерский
|25
|119
|87
|4 369 552
|50 086
|1,5
|Подольский
|13
|139
|81
|2 109 673
|26 355
|0,1
|Святошинский
|14
|170
|73
|1 523 972
|20 857
|1,0
|Соломенский
|31
|371
|69
|1 481 236
|21 517
|-3,6
|Шевченковский
|32
|416
|78
|2 193 127
|27 854
|-0,2
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно октября составило:
* эконом-класс - рост на 2,7% до 19435 грн./кв.м;
* комфорт-класс - снижение на 2,5% до 23020 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 0,8% до 35472 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,7% до 53870 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, ноябрь 2018 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|220
|2 802
|70
|1 770 225
|24 429
|-2,3
|Эконом
|57
|1 087
|69
|1 345 296
|19 435
|2,7
|1-комн.
|358
|42
|843 801
|19 824
|4,6
|2-комн.
|372
|68
|1 313 516
|19 329
|2,5
|3-комн.
|292
|91
|1 746 114
|19 216
|0,8
|4≥комн.
|65
|132
|2 480 455
|18 890
|1,4
|Комфорт
|90
|1 246
|65
|1 506 106
|23 020
|-2,5
|1-комн.
|460
|41
|946 620
|23 205
|-4,5
|2-комн.
|454
|66
|1 497 217
|22 641
|-2,6
|3-комн.
|268
|90
|2 060 962
|22 981
|-1
|4≥комн.
|64
|133
|3 267 002
|24 543
|3,1
|Бизнес
|51
|360
|86
|3 033 768
|35 472
|0,8
|1-комн.
|99
|52
|1 952 097
|37 659
|0,6
|2-комн.
|108
|78
|2 641 097
|33 843
|0,1
|3-комн.
|125
|103
|3 631 993
|35 015
|1,5
|4≥комн.
|28
|162
|5 702 187
|36 062
|1,8
|Премиум
|22
|109
|90
|4 846 056
|53 870
|0,7
|1-комн.
|38
|59
|3 125 203
|53 334
|0,7
|2-комн.
|34
|87
|4 660 613
|54 024
|0,9
|3-комн.
|29
|114
|6 095 882
|53 563
|2,6
|4≥комн.
|8
|163
|9 277 628
|56 881
|-3,2
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 38937 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17145 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,3.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц уменьшилась на 2,7% и составила 21600 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В ноябре к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 220 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 41% и эконом-класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 10% от общего количества.
В ноябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 15%, Соломенском - 14%, Дарницком - 12%, Печерском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Деснянском, Подольском и Святошинском - по 6%, и в районе Оболонском - 5%.
В ноябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах. Приостановлены продажи квартир в 2 объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках - на 500-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 600-2000 грн.
Количество проанализированных новостроек: 220
Количество компаний операторов: 80
Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.
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