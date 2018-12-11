В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в ноябре 2018 года составила 24429 грн./кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,3%, при уровне показателя погрешности ±1,4%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 3,5%. С января 2018 года - на 1,9%.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 5,2%), Соломенском (на 3,6%), Голосеевском (на 0,3%) и Шевченковском (на 0,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Подольском до 3,6% в Деснянском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, ноябрь 2018 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 220 2 802 70 1 770 225 24 429 -2,3 Голосеевский 38 318 72 2 087 341 27 665 -0,3 Дарницкий 25 660 67 1 441 486 21 577 2,8 Деснянский 14 159 57 1 077 789 19 070 3,6 Днепровский 17 263 61 1 271 346 20 336 -5,2 Оболонский 11 187 70 1 636 116 22 954 0,3 Печерский 25 119 87 4 369 552 50 086 1,5 Подольский 13 139 81 2 109 673 26 355 0,1 Святошинский 14 170 73 1 523 972 20 857 1,0 Соломенский 31 371 69 1 481 236 21 517 -3,6 Шевченковский 32 416 78 2 193 127 27 854 -0,2

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно октября составило:

* эконом-класс - рост на 2,7% до 19435 грн./кв.м;

* комфорт-класс - снижение на 2,5% до 23020 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 0,8% до 35472 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,7% до 53870 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, ноябрь 2018 г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 220 2 802 70 1 770 225 24 429 -2,3 Эконом 57 1 087 69 1 345 296 19 435 2,7 1-комн. 358 42 843 801 19 824 4,6 2-комн. 372 68 1 313 516 19 329 2,5 3-комн. 292 91 1 746 114 19 216 0,8 4≥комн. 65 132 2 480 455 18 890 1,4 Комфорт 90 1 246 65 1 506 106 23 020 -2,5 1-комн. 460 41 946 620 23 205 -4,5 2-комн. 454 66 1 497 217 22 641 -2,6 3-комн. 268 90 2 060 962 22 981 -1 4≥комн. 64 133 3 267 002 24 543 3,1 Бизнес 51 360 86 3 033 768 35 472 0,8 1-комн. 99 52 1 952 097 37 659 0,6 2-комн. 108 78 2 641 097 33 843 0,1 3-комн. 125 103 3 631 993 35 015 1,5 4≥комн. 28 162 5 702 187 36 062 1,8 Премиум 22 109 90 4 846 056 53 870 0,7 1-комн. 38 59 3 125 203 53 334 0,7 2-комн. 34 87 4 660 613 54 024 0,9 3-комн. 29 114 6 095 882 53 563 2,6 4≥комн. 8 163 9 277 628 56 881 -3,2

У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 38937 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 17145 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,3.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц уменьшилась на 2,7% и составила 21600 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В ноябре к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 220 ЖК, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 41% и эконом-класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 23%, премиум-класса - 10% от общего количества.

В ноябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 15%, Соломенском - 14%, Дарницком - 12%, Печерском - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, в Деснянском, Подольском и Святошинском - по 6%, и в районе Оболонском - 5%.

В ноябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах. Приостановлены продажи квартир в 2 объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках - на 500-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 600-2000 грн.

Количество проанализированных новостроек: 220

Количество компаний операторов: 80

Ввод в эксплуатацию: введенные - 1 кв. 2022 г.