Фонд содействия молодежному строительству возобновил предоставление помощи по программе доступного жилья

Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" возобновил предоставление помощи по программе доступного жилья в текущем году.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українськi Новини.

В частности, 28 ноября были подписаны договоры на участие в программе с первыми 13 семьями из Киева и Киевской области.

После подписания соглашений семьи смогут вносить на открытые счета часть стоимости выбранного жилья и получать господдержку.

В ближайшее время ожидается подписание договоров со 148 семьями по всей стране, а до конца года около 300 семей смогут получить помощь по программе доступного жилья.

Всего, согласно сообщению, для участия в программе зарегистрировались более 9 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, государственный бюджет на 2018 год предусматривает выделение 191,25 млн гривен на государственные жилищные программы, в том числе 100 млн гривен - на программу "Доступное жилье".

Фонд содействия молодежному строительству констатировал предоставление помощи по обеспечению жильем 568 семьям в 2017 году.

Фонд был создан в 1992 году как негосударственное учреждение на базе движения молодежных жилищных комплексов.