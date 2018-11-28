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Фонд содействия молодежному строительству возобновил предоставление помощи по программе доступного жилья
17:35 28.11.2018 |
Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" возобновил предоставление помощи по программе доступного жилья в текущем году.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українськi Новини.
В частности, 28 ноября были подписаны договоры на участие в программе с первыми 13 семьями из Киева и Киевской области.
После подписания соглашений семьи смогут вносить на открытые счета часть стоимости выбранного жилья и получать господдержку.
В ближайшее время ожидается подписание договоров со 148 семьями по всей стране, а до конца года около 300 семей смогут получить помощь по программе доступного жилья.
Всего, согласно сообщению, для участия в программе зарегистрировались более 9 тыс. человек.
Как сообщали Українськi Новини, государственный бюджет на 2018 год предусматривает выделение 191,25 млн гривен на государственные жилищные программы, в том числе 100 млн гривен - на программу "Доступное жилье".
Фонд содействия молодежному строительству констатировал предоставление помощи по обеспечению жильем 568 семьям в 2017 году.
Фонд был создан в 1992 году как негосударственное учреждение на базе движения молодежных жилищных комплексов.
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