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Эксперты отмечают небольшое снижение капитальных инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость
11:08 27.11.2018 |
Наталья Кочергина, партнер и руководитель практики Dlapiper.com во время выступления на EE Real Estate Awards 2018 обратила внимание на проблемы, связанные с иностранными инвестициями в строительство и правовыми аспектами их решения.
Динамика инвестиций в цифрах
* Приток прямых иностранных инвестиций за первые 6 месяцев 2018 года - более 1 миллиарда долларов
* За год отмечается небольшое снижение капитальных инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость
* Лидеры по инвестициям среди зарубежных стран - Германия, Турция, Великобритания, Венгрия, Япония
* С 2015 года при участии иностранных инвесторов построено более 80 новых заводов
* Лидирующие отрасли - автомобилестроение (комплектующие), альтернативная энергетика
Чем интересуются иностранные инвесторы?
Инвесторы проявляют растущий интерес к украинскому рынку, в том числе благодаря принятию новых строительных норм планирования и застройки территорий (более 150 изменений), положительным изменениям в регулировании строительства, либерализации валютных операций, а также принятию Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
* Существует запрос на качественные mixed use комплексы
* Есть предпосылки для развития ритейла
* Из-за снижения вакантности в существующих офисных центрах иностранные инвесторы проявляют интерес к коммерческой недвижимости в Украине
* Интерес малого бизнеса к коворокингам вместо традиционных офисов, а этот рынок мало насыщен иностранным капиталом
* Реновация промышленных зон - уже реальность, развитие общегородской среды может стать новой возможностью.
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