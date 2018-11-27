Эксперты отмечают небольшое снижение капитальных инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость

Наталья Кочергина, партнер и руководитель практики Dlapiper.com во время выступления на EE Real Estate Awards 2018 обратила внимание на проблемы, связанные с иностранными инвестициями в строительство и правовыми аспектами их решения.

Динамика инвестиций в цифрах

* Приток прямых иностранных инвестиций за первые 6 месяцев 2018 года - более 1 миллиарда долларов

* За год отмечается небольшое снижение капитальных инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость

* Лидеры по инвестициям среди зарубежных стран - Германия, Турция, Великобритания, Венгрия, Япония

* С 2015 года при участии иностранных инвесторов построено более 80 новых заводов

* Лидирующие отрасли - автомобилестроение (комплектующие), альтернативная энергетика

Чем интересуются иностранные инвесторы?

Инвесторы проявляют растущий интерес к украинскому рынку, в том числе благодаря принятию новых строительных норм планирования и застройки территорий (более 150 изменений), положительным изменениям в регулировании строительства, либерализации валютных операций, а также принятию Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

* Существует запрос на качественные mixed use комплексы

* Есть предпосылки для развития ритейла

* Из-за снижения вакантности в существующих офисных центрах иностранные инвесторы проявляют интерес к коммерческой недвижимости в Украине

* Интерес малого бизнеса к коворокингам вместо традиционных офисов, а этот рынок мало насыщен иностранным капиталом

* Реновация промышленных зон - уже реальность, развитие общегородской среды может стать новой возможностью.