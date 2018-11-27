Финансовые новости
- |
- 27.11.18
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-сентябре ввод в эксплуатацию жилья снизился на 15% до 5,2 млн кв. м, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
10:55 27.11.2018 |
Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что в январе-сентябре было принято в эксплуатацию 5,231 млн кв. м жилой недвижимости, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы замминистра, передают Українськi Новини.
"За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию уже более 5,2 млн кв. м жилья. Это 61 180 тыс. новых квартир. За этот период в эксплуатацию ввели на 15% меньше жилой площади в новостройках, чем за аналогичный период предыдущего года, что объясняется объективными факторами. Рынок становится более равномерным и стабильно развивается после изрядного бума жилищного строительства в прошлом году. Кроме того, все больше растет спрос на однокомнатные и другие малогабаритные квартиры, что также, в свою очередь, влияет на введенные в эксплуатацию объемы", - цитируются в нем слова Парцхаладзе.
В городской местности было принято в эксплуатацию 3,313 млн кв. м жилья (63,3%), в сельской местности - 1,918 млн кв. м (36,7%).
Больше всего жилья было введено в эксплуатацию в Киеве (616,2 тыс. кв. м), Киевской (976,1 тыс. кв. м) и Львовской (595,3 тыс. кв. м) областях.
Как сообщали Українськi Новини, по итогам 2017 года было принято в эксплуатацию 10,206 млн кв. м жилой недвижимости, что на 9% больше по сравнению с 2016 годом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
|Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
|Рада утвердила введение военного положения на 30 суток в 8 областях и Азово-Керченской акватории
|Порошенко в начале декабря предложит Раде назначить выборы Президента на 31 марта 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям на 27.11.18
|НБУ продал 26 ноября банкам депозитные сертификаты на 2 180 млн гривен
|26 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 000 млн гривен
|Эксперты отмечают небольшое снижение капитальных инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость
|В январе-сентябре ввод в эксплуатацию жилья снизился на 15% до 5,2 млн кв. м, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
|Остатки средств на корсчетах банков 27.11.18
Это интересно
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах
|Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей