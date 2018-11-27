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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе-сентябре ввод в эксплуатацию жилья снизился на 15% до 5,2 млн кв. м, - замминистра регионального развития Парцхаладзе

 

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что в январе-сентябре было принято в эксплуатацию 5,231 млн кв. м жилой недвижимости, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы замминистра, передают Українськi Новини.

"За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию уже более 5,2 млн кв. м жилья. Это 61 180 тыс. новых квартир. За этот период в эксплуатацию ввели на 15% меньше жилой площади в новостройках, чем за аналогичный период предыдущего года, что объясняется объективными факторами. Рынок становится более равномерным и стабильно развивается после изрядного бума жилищного строительства в прошлом году. Кроме того, все больше растет спрос на однокомнатные и другие малогабаритные квартиры, что также, в свою очередь, влияет на введенные в эксплуатацию объемы", - цитируются в нем слова Парцхаладзе.

В городской местности было принято в эксплуатацию 3,313 млн кв. м жилья (63,3%), в сельской местности - 1,918 млн кв. м (36,7%).

Больше всего жилья было введено в эксплуатацию в Киеве (616,2 тыс. кв. м), Киевской (976,1 тыс. кв. м) и Львовской (595,3 тыс. кв. м) областях.

Как сообщали Українськi Новини, по итогам 2017 года было принято в эксплуатацию 10,206 млн кв. м жилой недвижимости, что на 9% больше по сравнению с 2016 годом.
По материалам: Українські Новини
 

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