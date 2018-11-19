Почему цены на квартиры в новостройках растут – эксперт

Увеличение себестоимости строительства, последствия которого девелоперы старались нивелировать за счет имеющихся резервов, перевалило критическую отметку, из-за чего стоимость квадратного метра в новостройках начала расти.

Об этом сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук, передает СтройОбзор.

«Эта тенденция относится к постоянным факторам, которые будут «подталкивать» нижнюю границу цен на жилье вверх. В перспективе это может привести к оттоку покупателя с первичного рынка на вторичный, где ценообразование больше опирается на такие факторы, как баланс спроса и предложения и доходность рентного бизнеса. Особенно это коснется той категории покупателей, которые ищут квартиры для проживания семьей, так как на вторичном рынке готовая квартира с ремонтом обойдется всего на 15-20% дороже, чем жилье без отделки, въехать в которое можно будет минимум через полгода - год», - отметил эксперт.

По его словам, смещение структуры запросов в сегмент от $50 до $70 тыс. говорит о качественном изменении структуры спроса - покупатель начинает в большей степени ориентироваться на существующее предложение, так как жилье стоимостью до $30 тыс. в большинстве случаев не удовлетворяет его потребностям, вынуждая искать дополнительные источники финансирования для покупки нормального жилья.

Третьей ключевой тенденцией октября стали изменения, коснувшиеся Печерского, традиционно самого дорогого района столицы. Медианная цена подскочила с $1,4 тыс. до $2 тыс. Подобное подорожание обусловлено как общими для рынка факторами (удорожание СМР, увеличение доли готового жилья и т.д.), так и надеждой на рост спроса на престижное жилье к концу года (что подтверждается изменениями в структуре запросов по бюджету). Судя по географии спроса, это уже привело к оттоку покупателей из центра в более удаленные районы: Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и левобережный Киев.

«Таким образом, можно говорить, что условия рынка становятся жестче для девелоперов, выход новых проектов становится все более рискованным, особенно для небольших девелоперских компаний. В связи с этим растут и инвестиционные риски, в то время как потенциальная доходность, в частности, в валютном выражении, снижается. Для тех, кто ищет жилье для себя, все острее встает вопрос выбора между первичным и вторичным рынками», - подытожил Роман Герасимчук.