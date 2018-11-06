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Строительные работы в Украине подорожали почти на 24%
08:07 06.11.2018 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе- сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,8%, сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 26,6%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 25,9%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 20,9%.
При этом стоимость СМР в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросла на 1,3% (в августе стоимость по отношению к июлю выросла на 0,1%).
Наибольший рост цен на СМР в сентябре зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений - на 1,9%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.
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