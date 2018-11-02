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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

 

В октябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1235 долл. США/кв. м, относительно сентября средняя цена уменьшилась на 0,3%. В национальной валюте увеличилась на 0,4%, до 35006 грн./кв.м. (±0,7%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 


С января 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,2%, в гривнах уменьшилась - на 1,7%.

С октября 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,6%, в гривнах увеличилась - на 5,2%.

Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,05.

Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве

Относительно сентября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 0,7%, до 20015 грн./кв.м, а в 20% высокого - на 0,6%, до 60981 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте остались без изменения - 706 долл. США/кв.м, уменьшились в «дорогом» на 0,1% - до 2151 долл./кв.м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,05.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

 


За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 4,2%, а в «дешевом» - на 1,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,5%, увеличились в «дешевом» - на 1,3%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, октябрь 2018 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 17 253 71 2 625 634 35 006 0,4 92 615 1 235 -0,3
Левый берег 5 377 67 1 813 505 27 269 0,4 63 968 962 -0,3
  1-комн. 1 555 42 1 214 453 28 877 0,8 42 838 1 019 0,1
2-комн. 1 591 62 1 747 996 27 842 0,4 61 658 982 -0,3
3-комн. 1 851 83 2 199 216 25 912 0,5 77 574 914 -0,2
4-комн. 380 105 2 660 351 24 900 -1,6 93 840 878 -2,3
Правый берег 8 498 68 2 256 252 31 952 0,3 79 586 1 127 -0,4
  1-комн. 2 277 42 1 361 412 32 145 1,8 48 022 1 134 1,1
2-комн. 2 832 62 2 050 653 31 973 -0,2 72 333 1 128 -0,9
3-комн. 2 825 86 2 842 282 31 630 -0,1 100 257 1 116 -0,8
4-комн. 564 116 3 965 953 32 669 -1,4 139 893 1 152 -2,1
Центр 3 378 87 4 847 604 55 003 0,6 170 991 1 940 -0,1
  1-комн. 657 48 2 503 913 51 855 -0,6 88 321 1 829 -1,3
2-комн. 1 124 70 3 998 113 56 061 0,3 141 027 1 977 -0,4
3-комн. 1 238 106 6 014 250 55 958 1,7 212 143 1 974 1,0
4-комн. 359 144 7 773 303 54 161 0,0 274 191 1 910 -0,8

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Печерском районе на 0,1%, в остальных административных районах Киева увеличение - от 0,1% в Дарницком до 2,4% в Святошинском.

В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась на 1,7% в Святошинском, на 1,4% в Голосеевском, на 0,4% в Соломенском, на 0,3% в Днепровском и на 0,1% в Шевченковском. В остальных районах уменьшилась: от 0,2% в Подольском до 0,8% в Печерском.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, октябрь 2018 г.

айон Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм.в $, %
В целом по Киеву 17 253 71 2 625 634 35 006 0,4 92 615 1 235 -0,3
  1-комн. 4 489 43 1 477 719 33 898 1,2 52 124 1 196 0,5
2-комн. 5 547 64 2 358 462 35 669 -0,3 83 191 1 258 -1,0
3-комн. 5 914 89 3 305 012 34 933 0,9 116 579 1 232 0,2
4-комн. 1 303 120 4 634 188 36 325 -0,8 163 463 1 281 -1,5
Голосеевский 2 325 72 2 603 792 34 794 2,1 91 845 1 227 1,4
  1-комн. 649 43 1 431 751 32 971 3,0 50 503 1 163 2,3
2-комн. 805 67 2 377 981 35 024 0,5 83 879 1 235 -0,2
3-комн. 731 92 3 443 186 35 772 3,1 121 453 1 262 2,4
4-комн. 140 128 4 952 612 36 817 2,4 174 695 1 299 1,7
Дарницкий 2 501 71 2 005 355 28 286 0,1 70 736 998 -0,6
  1-комн. 721 43 1 282 187 29 774 0,6 45 227 1 050 -0,1
2-комн. 725 66 1 931 149 28 894 -0,9 68 118 1 019 -1,6
3-комн. 868 90 2 481 210 27 167 0,8 87 521 958 0,1
4-комн. 187 111 2 872 522 25 388 -1,6 101 324 896 -2,3
Деснянский 971 64 1 481 298 23 366 0,4 52 250 824 -0,3
  1-комн. 228 39 981 491 25 446 1,9 34 620 898 1,2
2-комн. 265 58 1 442 830 24 693 0,3 50 893 871 -0,4
3-комн. 395 77 1 702 418 21 849 -0,2 60 050 771 -0,9
4-комн. 83 93 1 924 760 20 630 0,0 67 893 728 -0,7
Днепровский 1 905 62 1 730 964 27 924 1,0 61 057 985 0,3
  1-комн. 606 42 1 221 514 29 102 0,8 43 087 1 027 0,1
2-комн. 601 59 1 661 611 27 962 2,3 58 611 986 1,6
3-комн. 588 77 2 116 674 26 788 0,7 74 662 945 0,0
4-комн. 110 102 2 854 698 27 292 -2,5 100 695 963 -3,2
Оболонский 1 168 69 2 529 812 34 703 0,2 89 235 1 224 -0,5
  1-комн. 286 41 1 477 442 34 876 0,1 52 114 1 230 -0,6
2-комн. 333 60 2 131 733 34 335 -0,9 75 193 1 211 -1,6
3-комн. 449 83 2 995 231 33 788 -0,1 105 652 1 192 -0,8
4-комн. 100 113 4 775 466 39 538 4,2 168 447 1 395 3,5
Печерский 2 205 85 4 808 936 55 650 -0,1 169 627 1 963 -0,8
  1-комн. 489 49 2 571 158 52 348 -0,6 90 693 1 846 -1,3
2-комн. 768 72 4 089 105 56 112 -0,4 144 237 1 979 -1,1
3-комн. 769 106 6 217 176 57 544 1,1 219 301 2 030 0,4
4-комн. 179 146 7 960 704 54 547 -1,8 280 801 1 924 -2,5
Подольский 1 042 65 2 099 026 31 312 0,5 74 040 1 104 -0,2
  1-комн. 305 40 1 217 800 30 358 0,4 42 956 1 071 -0,3
2-комн. 334 63 2 074 110 32 345 0,9 73 161 1 141 0,2
3-комн. 339 81 2 590 316 30 819 0,1 91 369 1 087 -0,6
4-комн. 64 111 3 826 353 33 078 0,9 134 968 1 167 0,2
Святошинский 1 281 64 1 730 825 26 731 2,4 61 052 943 1,7
  1-комн. 324 40 1 101 197 27 997 3,4 38 843 988 2,7
2-комн. 390 60 1 604 529 26 497 2,7 56 597 935 1,9
3-комн. 464 78 2 104 127 26 395 2,2 74 220 931 1,5
4-комн. 103 97 2 507 942 25 143 -0,7 88 464 887 -1,4
Соломенский 1 721 70 2 315 258 31 977 1,1 81 667 1 128 0,4
  1-комн. 452 44 1 487 589 33 389 2,5 52 472 1 178 1,8
2-комн. 583 61 1 997 264 31 727 0,1 70 450 1 119 -0,6
3-комн. 564 90 2 947 031 31 237 1,4 103 952 1 102 0,7
4-комн. 122 123 3 980 653 31 361 -1,4 140 411 1 106 -2,1
Шевченковский 2 134 78 3 536 816 42 778 0,8 124 755 1 509 0,1
  1-комн. 429 43 1 714 099 39 324 0,0 60 462 1 387 -0,8
2-комн. 743 64 2 764 238 41 999 0,7 97 504 1 481 0,0
3-комн. 747 96 4 438 684 43 839 1,3 156 567 1 546 0,5
4-комн. 215 136 6 710 190 48 671 0,2 236 691 1 717 -0,5

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в Киеве октябре уменьшилось на 4,5% относительно сентября и составило 17253 квартир. Объем предложения снизился в общей площади - на 4,2%, в долларовом выражении - на 4,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Предложение квартир в Киеве с января 2018 года уменьшилось на 7,9%. Относительно октября 2017 года снизилось на 16,8%. Индекс роста составил 0,83.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,1% от всего объема предложения. Средняя цена предложения на «новые» квартиры в Киеве на 3,2% ниже показателей сентября и составляет 33732 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 3,9%, 1190 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 1,1% до 1056 дол. США/кв.м., увеличилась относительно января 2018 года - на 0,3%, понизилась за год - на 0,3%.

Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 4,1%, на Правом берегу - на 4,9%, в Центре Киева - на 4%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу понизилось количество однокомнатных квартир - на 4%, двухкомнатных - на 5,4%, трехкомнатных - на 4,6%, четырехкомнатных - на 1,7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Голосеевском и Печерском - по 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском - по 7%, в Деснянском и Подольском - по 6%.

Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах, от 0,4% в Соломенском до 7% в Печерском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
 

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