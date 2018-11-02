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В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м
15:23 02.11.2018 |
В октябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1235 долл. США/кв. м, относительно сентября средняя цена уменьшилась на 0,3%. В национальной валюте увеличилась на 0,4%, до 35006 грн./кв.м. (±0,7%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,2%, в гривнах уменьшилась - на 1,7%.
С октября 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,6%, в гривнах увеличилась - на 5,2%.
Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,05.
Цены на дешевое/дорогое жилье в Киеве
Относительно сентября увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента - на 0,7%, до 20015 грн./кв.м, а в 20% высокого - на 0,6%, до 60981 грн./кв.м.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте остались без изменения - 706 долл. США/кв.м, уменьшились в «дорогом» на 0,1% - до 2151 долл./кв.м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,05.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 4,2%, а в «дешевом» - на 1,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,5%, увеличились в «дешевом» - на 1,3%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, октябрь 2018 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|17 253
|71
|2 625 634
|35 006
|0,4
|92 615
|1 235
|-0,3
|Левый берег
|5 377
|67
|1 813 505
|27 269
|0,4
|63 968
|962
|-0,3
|1-комн.
|1 555
|42
|1 214 453
|28 877
|0,8
|42 838
|1 019
|0,1
|2-комн.
|1 591
|62
|1 747 996
|27 842
|0,4
|61 658
|982
|-0,3
|3-комн.
|1 851
|83
|2 199 216
|25 912
|0,5
|77 574
|914
|-0,2
|4-комн.
|380
|105
|2 660 351
|24 900
|-1,6
|93 840
|878
|-2,3
|Правый берег
|8 498
|68
|2 256 252
|31 952
|0,3
|79 586
|1 127
|-0,4
|1-комн.
|2 277
|42
|1 361 412
|32 145
|1,8
|48 022
|1 134
|1,1
|2-комн.
|2 832
|62
|2 050 653
|31 973
|-0,2
|72 333
|1 128
|-0,9
|3-комн.
|2 825
|86
|2 842 282
|31 630
|-0,1
|100 257
|1 116
|-0,8
|4-комн.
|564
|116
|3 965 953
|32 669
|-1,4
|139 893
|1 152
|-2,1
|Центр
|3 378
|87
|4 847 604
|55 003
|0,6
|170 991
|1 940
|-0,1
|1-комн.
|657
|48
|2 503 913
|51 855
|-0,6
|88 321
|1 829
|-1,3
|2-комн.
|1 124
|70
|3 998 113
|56 061
|0,3
|141 027
|1 977
|-0,4
|3-комн.
|1 238
|106
|6 014 250
|55 958
|1,7
|212 143
|1 974
|1,0
|4-комн.
|359
|144
|7 773 303
|54 161
|0,0
|274 191
|1 910
|-0,8
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение усредненных цен в Печерском районе на 0,1%, в остальных административных районах Киева увеличение - от 0,1% в Дарницком до 2,4% в Святошинском.
В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась на 1,7% в Святошинском, на 1,4% в Голосеевском, на 0,4% в Соломенском, на 0,3% в Днепровском и на 0,1% в Шевченковском. В остальных районах уменьшилась: от 0,2% в Подольском до 0,8% в Печерском.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, октябрь 2018 г.
|айон
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм.,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм.в $, %
|В целом по Киеву
|17 253
|71
|2 625 634
|35 006
|0,4
|92 615
|1 235
|-0,3
|1-комн.
|4 489
|43
|1 477 719
|33 898
|1,2
|52 124
|1 196
|0,5
|2-комн.
|5 547
|64
|2 358 462
|35 669
|-0,3
|83 191
|1 258
|-1,0
|3-комн.
|5 914
|89
|3 305 012
|34 933
|0,9
|116 579
|1 232
|0,2
|4-комн.
|1 303
|120
|4 634 188
|36 325
|-0,8
|163 463
|1 281
|-1,5
|Голосеевский
|2 325
|72
|2 603 792
|34 794
|2,1
|91 845
|1 227
|1,4
|1-комн.
|649
|43
|1 431 751
|32 971
|3,0
|50 503
|1 163
|2,3
|2-комн.
|805
|67
|2 377 981
|35 024
|0,5
|83 879
|1 235
|-0,2
|3-комн.
|731
|92
|3 443 186
|35 772
|3,1
|121 453
|1 262
|2,4
|4-комн.
|140
|128
|4 952 612
|36 817
|2,4
|174 695
|1 299
|1,7
|Дарницкий
|2 501
|71
|2 005 355
|28 286
|0,1
|70 736
|998
|-0,6
|1-комн.
|721
|43
|1 282 187
|29 774
|0,6
|45 227
|1 050
|-0,1
|2-комн.
|725
|66
|1 931 149
|28 894
|-0,9
|68 118
|1 019
|-1,6
|3-комн.
|868
|90
|2 481 210
|27 167
|0,8
|87 521
|958
|0,1
|4-комн.
|187
|111
|2 872 522
|25 388
|-1,6
|101 324
|896
|-2,3
|Деснянский
|971
|64
|1 481 298
|23 366
|0,4
|52 250
|824
|-0,3
|1-комн.
|228
|39
|981 491
|25 446
|1,9
|34 620
|898
|1,2
|2-комн.
|265
|58
|1 442 830
|24 693
|0,3
|50 893
|871
|-0,4
|3-комн.
|395
|77
|1 702 418
|21 849
|-0,2
|60 050
|771
|-0,9
|4-комн.
|83
|93
|1 924 760
|20 630
|0,0
|67 893
|728
|-0,7
|Днепровский
|1 905
|62
|1 730 964
|27 924
|1,0
|61 057
|985
|0,3
|1-комн.
|606
|42
|1 221 514
|29 102
|0,8
|43 087
|1 027
|0,1
|2-комн.
|601
|59
|1 661 611
|27 962
|2,3
|58 611
|986
|1,6
|3-комн.
|588
|77
|2 116 674
|26 788
|0,7
|74 662
|945
|0,0
|4-комн.
|110
|102
|2 854 698
|27 292
|-2,5
|100 695
|963
|-3,2
|Оболонский
|1 168
|69
|2 529 812
|34 703
|0,2
|89 235
|1 224
|-0,5
|1-комн.
|286
|41
|1 477 442
|34 876
|0,1
|52 114
|1 230
|-0,6
|2-комн.
|333
|60
|2 131 733
|34 335
|-0,9
|75 193
|1 211
|-1,6
|3-комн.
|449
|83
|2 995 231
|33 788
|-0,1
|105 652
|1 192
|-0,8
|4-комн.
|100
|113
|4 775 466
|39 538
|4,2
|168 447
|1 395
|3,5
|Печерский
|2 205
|85
|4 808 936
|55 650
|-0,1
|169 627
|1 963
|-0,8
|1-комн.
|489
|49
|2 571 158
|52 348
|-0,6
|90 693
|1 846
|-1,3
|2-комн.
|768
|72
|4 089 105
|56 112
|-0,4
|144 237
|1 979
|-1,1
|3-комн.
|769
|106
|6 217 176
|57 544
|1,1
|219 301
|2 030
|0,4
|4-комн.
|179
|146
|7 960 704
|54 547
|-1,8
|280 801
|1 924
|-2,5
|Подольский
|1 042
|65
|2 099 026
|31 312
|0,5
|74 040
|1 104
|-0,2
|1-комн.
|305
|40
|1 217 800
|30 358
|0,4
|42 956
|1 071
|-0,3
|2-комн.
|334
|63
|2 074 110
|32 345
|0,9
|73 161
|1 141
|0,2
|3-комн.
|339
|81
|2 590 316
|30 819
|0,1
|91 369
|1 087
|-0,6
|4-комн.
|64
|111
|3 826 353
|33 078
|0,9
|134 968
|1 167
|0,2
|Святошинский
|1 281
|64
|1 730 825
|26 731
|2,4
|61 052
|943
|1,7
|1-комн.
|324
|40
|1 101 197
|27 997
|3,4
|38 843
|988
|2,7
|2-комн.
|390
|60
|1 604 529
|26 497
|2,7
|56 597
|935
|1,9
|3-комн.
|464
|78
|2 104 127
|26 395
|2,2
|74 220
|931
|1,5
|4-комн.
|103
|97
|2 507 942
|25 143
|-0,7
|88 464
|887
|-1,4
|Соломенский
|1 721
|70
|2 315 258
|31 977
|1,1
|81 667
|1 128
|0,4
|1-комн.
|452
|44
|1 487 589
|33 389
|2,5
|52 472
|1 178
|1,8
|2-комн.
|583
|61
|1 997 264
|31 727
|0,1
|70 450
|1 119
|-0,6
|3-комн.
|564
|90
|2 947 031
|31 237
|1,4
|103 952
|1 102
|0,7
|4-комн.
|122
|123
|3 980 653
|31 361
|-1,4
|140 411
|1 106
|-2,1
|Шевченковский
|2 134
|78
|3 536 816
|42 778
|0,8
|124 755
|1 509
|0,1
|1-комн.
|429
|43
|1 714 099
|39 324
|0,0
|60 462
|1 387
|-0,8
|2-комн.
|743
|64
|2 764 238
|41 999
|0,7
|97 504
|1 481
|0,0
|3-комн.
|747
|96
|4 438 684
|43 839
|1,3
|156 567
|1 546
|0,5
|4-комн.
|215
|136
|6 710 190
|48 671
|0,2
|236 691
|1 717
|-0,5
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в Киеве октябре уменьшилось на 4,5% относительно сентября и составило 17253 квартир. Объем предложения снизился в общей площади - на 4,2%, в долларовом выражении - на 4,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир в Киеве с января 2018 года уменьшилось на 7,9%. Относительно октября 2017 года снизилось на 16,8%. Индекс роста составил 0,83.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,1% от всего объема предложения. Средняя цена предложения на «новые» квартиры в Киеве на 3,2% ниже показателей сентября и составляет 33732 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 3,9%, 1190 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья уменьшилась за месяц на 1,1% до 1056 дол. США/кв.м., увеличилась относительно января 2018 года - на 0,3%, понизилась за год - на 0,3%.
Структура представленных к продаже квартир в Киеве на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 4,1%, на Правом берегу - на 4,9%, в Центре Киева - на 4%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу понизилось количество однокомнатных квартир - на 4%, двухкомнатных - на 5,4%, трехкомнатных - на 4,6%, четырехкомнатных - на 1,7%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Голосеевском и Печерском - по 13%, Шевченковском - 12%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Святошинском - по 7%, в Деснянском и Подольском - по 6%.
Уменьшение предложения наблюдалось во всех районах, от 0,4% в Соломенском до 7% в Печерском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
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