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Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась
22:18 18.10.2018 |
В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1238 долл. США/кв. м., относительно августа средняя цена уменьшилась на 0,1%. В национальной валюте увеличилась - на 0,4%, до 34852 грн./кв.м. (±0,9%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С января 2018 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,5%, в гривнах уменьшилась - на 2,1%.
С сентября 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,1%, в гривнах увеличилась - на 6%.
Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,06.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно августа средняя цена предложения 20% квартир как низкого ценового сегмента, так и в 20% высокого увеличилась - на 0,7%, до 19874 грн./кв.м. и на 0,4%, до 60607 грн./кв.м. соответственно.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,1%, до 706 долл. США/кв.м., уменьшились в «дорогом» на 0,1% до 2153 долл./кв.м. соответственно.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,05.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, в национальной валюте ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 5,2%, а в «дешевом» - на 7,7%.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,8%, в «дешевом» увеличились - на 0,4%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, сентябрь 2018 г.
|сположение
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|18 060
|71
|2 610 432
|34 852
|0,4
|92 733
|1 238
|-0,1
|Левый берег
|5 604
|67
|1 808 357
|27 162
|0,5
|64 240
|965
|0,0
|1-комн.
|1 612
|42
|1 205 457
|28 637
|0,5
|42 823
|1 017
|0,0
|2-комн.
|1 697
|62
|1 731 870
|27 730
|0,7
|61 523
|985
|0,1
|3-комн.
|1 919
|84
|2 200 092
|25 785
|0,5
|78 156
|916
|0,0
|4-комн.
|376
|106
|2 739 037
|25 311
|0,4
|97 301
|899
|-0,1
|Правый берег
|8 938
|68
|2 263 444
|31 864
|0,8
|80 407
|1 132
|0,3
|1-комн.
|2 400
|41
|1 321 168
|31 582
|1,3
|46 933
|1 122
|0,7
|2-комн.
|2 940
|62
|2 052 217
|32 047
|1,1
|72 903
|1 138
|0,6
|3-комн.
|3 007
|86
|2 862 370
|31 662
|0,2
|101 683
|1 125
|-0,4
|4-комн.
|591
|117
|4 093 397
|33 133
|0,3
|145 414
|1 177
|-0,2
|Центр
|3 518
|86
|4 769 673
|54 694
|1,2
|169 438
|1 943
|0,6
|1-комн.
|662
|48
|2 511 588
|52 159
|-0,4
|89 222
|1 853
|-1,0
|2-комн.
|1 226
|71
|4 009 218
|55 884
|1,8
|142 423
|1 985
|1,2
|3-комн.
|1 272
|104
|5 826 778
|55 009
|1,1
|206 990
|1 954
|0,6
|4-комн.
|358
|144
|7 793 508
|54 186
|1,5
|276 856
|1 925
|1,0
За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 0,1% в Днепровском до 2% в Соломенском районах.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Днепровском - на 0,4%, в остальных районах увеличилась: от 0,1% до 1,4%.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, сентябрь 2018 г.
|Район
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм.,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм.в $, %
|В целом по Киеву
|18 060
|71
|2 610 432
|34 852
|0,4
|92 733
|1 238
|-0,1
|1-комн.
|4 674
|42
|1 449 865
|33 481
|-0,1
|51 505
|1 189
|-0,7
|2-комн.
|5 863
|64
|2 368 720
|35 782
|0,9
|84 146
|1 271
|0,4
|3-комн.
|6 198
|89
|3 265 696
|34 634
|0,5
|116 011
|1 230
|0,0
|4-комн.
|1 325
|121
|4 708 793
|36 602
|-0,3
|167 275
|1 300
|-0,8
|Голосеевский
|2 467
|72
|2 533 174
|34 063
|0,7
|89 988
|1 210
|0,1
|1-комн.
|700
|42
|1 372 423
|32 000
|0,6
|48 754
|1 137
|0,0
|2-комн.
|803
|65
|2 316 571
|34 863
|0,9
|82 294
|1 238
|0,3
|3-комн.
|814
|92
|3 315 665
|34 700
|0,5
|117 786
|1 233
|0,0
|4-комн.
|150
|129
|4 863 246
|35 949
|0,6
|172 762
|1 277
|0,0
|Дарницкий
|2 631
|71
|2 002 038
|28 270
|0,9
|71 120
|1 004
|0,4
|1-комн.
|748
|43
|1 274 452
|29 596
|0,9
|45 274
|1 051
|0,3
|2-комн.
|774
|66
|1 937 916
|29 161
|1,6
|68 842
|1 036
|1,1
|3-комн.
|924
|90
|2 454 555
|26 943
|0,7
|87 196
|957
|0,2
|4-комн.
|185
|113
|2 951 982
|25 807
|-0,2
|104 866
|917
|-0,7
|Деснянский
|991
|64
|1 472 942
|23 271
|0,9
|52 325
|827
|0,4
|1-комн.
|237
|39
|963 748
|24 974
|0,9
|34 236
|887
|0,3
|2-комн.
|273
|58
|1 430 413
|24 607
|0,7
|50 814
|874
|0,2
|3-комн.
|399
|78
|1 716 096
|21 889
|1,0
|60 963
|778
|0,5
|4-комн.
|82
|92
|1 903 077
|20 629
|1,3
|67 605
|733
|0,7
|Днепровский
|1 982
|62
|1 718 964
|27 638
|0,1
|61 064
|982
|-0,4
|1-комн.
|627
|42
|1 214 511
|28 878
|0,3
|43 144
|1 026
|-0,2
|2-комн.
|650
|59
|1 613 129
|27 338
|-0,4
|57 305
|971
|-1,0
|3-комн.
|596
|78
|2 129 606
|26 595
|0,1
|75 652
|945
|-0,4
|4-комн.
|109
|105
|3 006 505
|27 992
|2,7
|106 803
|994
|2,1
|Оболонский
|1 184
|68
|2 484 858
|34 628
|0,6
|88 272
|1 230
|0,1
|1-комн.
|287
|41
|1 452 926
|34 839
|-0,2
|51 614
|1 238
|-0,8
|2-комн.
|346
|61
|2 161 868
|34 658
|1,6
|76 798
|1 231
|1,1
|3-комн.
|460
|82
|2 963 995
|33 818
|0,7
|105 293
|1 201
|0,1
|4-комн.
|91
|112
|4 545 472
|37 946
|-0,7
|161 473
|1 348
|-1,2
|Печерский
|2 371
|85
|4 844 602
|55 689
|0,6
|172 100
|1 978
|0,1
|1-комн.
|491
|49
|2 596 361
|52 649
|-0,5
|92 233
|1 870
|-1,0
|2-комн.
|869
|73
|4 175 778
|56 312
|0,3
|148 340
|2 000
|-0,3
|3-комн.
|817
|106
|6 148 983
|56 892
|1,1
|218 436
|2 021
|0,5
|4-комн.
|194
|145
|8 037 458
|55 528
|1,5
|285 523
|1 973
|0,9
|Подольский
|1 099
|65
|2 108 648
|31 168
|1,3
|74 908
|1 107
|0,8
|1-комн.
|310
|40
|1 210 216
|30 242
|1,8
|42 992
|1 074
|1,3
|2-комн.
|361
|62
|2 042 255
|32 057
|2,4
|72 549
|1 139
|1,9
|3-комн.
|363
|82
|2 607 760
|30 786
|0,0
|92 638
|1 094
|-0,5
|4-комн.
|65
|115
|3 974 860
|32 769
|0,3
|141 203
|1 164
|-0,2
|Святошинский
|1 339
|64
|1 677 452
|26 110
|1,3
|59 590
|928
|0,7
|1-комн.
|354
|39
|1 051 340
|27 081
|0,1
|37 348
|962
|-0,5
|2-комн.
|407
|60
|1 560 715
|25 810
|2,2
|55 443
|917
|1,7
|3-комн.
|469
|78
|2 046 988
|25 818
|1,4
|72 717
|917
|0,8
|4-комн.
|109
|98
|2 556 743
|25 332
|2,0
|90 826
|900
|1,5
|Соломенский
|1 728
|69
|2 268 121
|31 640
|2,0
|80 573
|1 124
|1,4
|1-комн.
|455
|43
|1 421 030
|32 573
|3,3
|50 481
|1 157
|2,8
|2-комн.
|583
|60
|1 975 705
|31 696
|1,5
|70 185
|1 126
|0,9
|3-комн.
|568
|89
|2 863 562
|30 803
|1,6
|101 725
|1 094
|1,1
|4-комн.
|122
|123
|4 052 501
|31 792
|1,0
|143 961
|1 129
|0,4
|Шевченковский
|2 268
|77
|3 461 017
|42 441
|0,9
|122 949
|1 508
|0,4
|1-комн.
|465
|42
|1 692 612
|39 343
|1,3
|60 128
|1 398
|0,8
|2-комн.
|797
|64
|2 744 737
|41 724
|1,3
|97 504
|1 482
|0,7
|3-комн.
|788
|96
|4 314 140
|43 294
|0,7
|153 255
|1 538
|0,1
|4-комн.
|218
|137
|6 768 007
|48 590
|1,7
|240 427
|1 726
|1,1
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в сентябре увеличилось на 1,5% относительно августа и составило 18060 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади - на 0,8%, в долларовом выражении - на 0,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно сентября 2017 года уменьшилось на 10,7%. Индекс роста составил 0,89.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,5% ниже средней цены августа и составляет 33492 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 4%, 1190 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 0,7% до 1068 дол. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 1,4%, уменьшилась за год - на 0,3
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 19%.
Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,4%, на Правом берегу - на 3,7%. Уменьшение в Центре Киева - на 2,1%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 33%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 7%.
По отношению к предыдущему месяцу возросло количество однокомнатных квартир - на 0,7%, двухкомнатных - на 2%, трехкомнатных - на 2,2%, четырехкомнатных уменьшилось - на 1,3%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Голосеевском - 14%, Печерском и Шевченковском - по 13%, в Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Святошинском - 7%, Оболонском и Подольском - по 6%, в Деснянском - 5%.
Уменьшение предложения наблюдалось в Дарницком - на 0,1%, Днепровском - на 1,1% и в Печерском - на 4,4%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 0,6% в Соломенском, до 8,6% в Голосеевском.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
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