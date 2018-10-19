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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась

 

В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1238 долл. США/кв. м., относительно августа средняя цена уменьшилась на 0,1%. В национальной валюте увеличилась - на 0,4%, до 34852 грн./кв.м. (±0,9%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась

 

С января 2018 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,5%, в гривнах уменьшилась - на 2,1%.

С сентября 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,1%, в гривнах увеличилась - на 6%.

Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,06.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно августа средняя цена предложения 20% квартир как низкого ценового сегмента, так и в 20% высокого увеличилась - на 0,7%, до 19874 грн./кв.м. и на 0,4%, до 60607 грн./кв.м. соответственно.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 0,1%, до 706 долл. США/кв.м., уменьшились в «дорогом» на 0,1% до 2153 долл./кв.м. соответственно.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,05.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась

 

За год, в национальной валюте ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 5,2%, а в «дешевом» - на 7,7%.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,8%, в «дешевом» увеличились - на 0,4%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, сентябрь 2018 г.


сположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в %
В целом по Киеву 18 060 71 2 610 432 34 852 0,4 92 733 1 238 -0,1
Левый берег 5 604 67 1 808 357 27 162 0,5 64 240 965 0,0
  1-комн. 1 612 42 1 205 457 28 637 0,5 42 823 1 017 0,0
2-комн. 1 697 62 1 731 870 27 730 0,7 61 523 985 0,1
3-комн. 1 919 84 2 200 092 25 785 0,5 78 156 916 0,0
4-комн. 376 106 2 739 037 25 311 0,4 97 301 899 -0,1
Правый берег 8 938 68 2 263 444 31 864 0,8 80 407 1 132 0,3
  1-комн. 2 400 41 1 321 168 31 582 1,3 46 933 1 122 0,7
2-комн. 2 940 62 2 052 217 32 047 1,1 72 903 1 138 0,6
3-комн. 3 007 86 2 862 370 31 662 0,2 101 683 1 125 -0,4
4-комн. 591 117 4 093 397 33 133 0,3 145 414 1 177 -0,2
Центр 3 518 86 4 769 673 54 694 1,2 169 438 1 943 0,6
  1-комн. 662 48 2 511 588 52 159 -0,4 89 222 1 853 -1,0
2-комн. 1 226 71 4 009 218 55 884 1,8 142 423 1 985 1,2
3-комн. 1 272 104 5 826 778 55 009 1,1 206 990 1 954 0,6
4-комн. 358 144 7 793 508 54 186 1,5 276 856 1 925 1,0


За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано увеличение усредненных цен во всех административных районах Киева - от 0,1% в Днепровском до 2% в Соломенском районах.

В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Днепровском - на 0,4%, в остальных районах увеличилась: от 0,1% до 1,4%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, сентябрь 2018 г.


Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм.в $, %
В целом по Киеву 18 060 71 2 610 432 34 852 0,4 92 733 1 238 -0,1
  1-комн. 4 674 42 1 449 865 33 481 -0,1 51 505 1 189 -0,7
2-комн. 5 863 64 2 368 720 35 782 0,9 84 146 1 271 0,4
3-комн. 6 198 89 3 265 696 34 634 0,5 116 011 1 230 0,0
4-комн. 1 325 121 4 708 793 36 602 -0,3 167 275 1 300 -0,8
Голосеевский 2 467 72 2 533 174 34 063 0,7 89 988 1 210 0,1
  1-комн. 700 42 1 372 423 32 000 0,6 48 754 1 137 0,0
2-комн. 803 65 2 316 571 34 863 0,9 82 294 1 238 0,3
3-комн. 814 92 3 315 665 34 700 0,5 117 786 1 233 0,0
4-комн. 150 129 4 863 246 35 949 0,6 172 762 1 277 0,0
Дарницкий 2 631 71 2 002 038 28 270 0,9 71 120 1 004 0,4
  1-комн. 748 43 1 274 452 29 596 0,9 45 274 1 051 0,3
2-комн. 774 66 1 937 916 29 161 1,6 68 842 1 036 1,1
3-комн. 924 90 2 454 555 26 943 0,7 87 196 957 0,2
4-комн. 185 113 2 951 982 25 807 -0,2 104 866 917 -0,7
Деснянский 991 64 1 472 942 23 271 0,9 52 325 827 0,4
  1-комн. 237 39 963 748 24 974 0,9 34 236 887 0,3
2-комн. 273 58 1 430 413 24 607 0,7 50 814 874 0,2
3-комн. 399 78 1 716 096 21 889 1,0 60 963 778 0,5
4-комн. 82 92 1 903 077 20 629 1,3 67 605 733 0,7
Днепровский 1 982 62 1 718 964 27 638 0,1 61 064 982 -0,4
  1-комн. 627 42 1 214 511 28 878 0,3 43 144 1 026 -0,2
2-комн. 650 59 1 613 129 27 338 -0,4 57 305 971 -1,0
3-комн. 596 78 2 129 606 26 595 0,1 75 652 945 -0,4
4-комн. 109 105 3 006 505 27 992 2,7 106 803 994 2,1
Оболонский 1 184 68 2 484 858 34 628 0,6 88 272 1 230 0,1
  1-комн. 287 41 1 452 926 34 839 -0,2 51 614 1 238 -0,8
2-комн. 346 61 2 161 868 34 658 1,6 76 798 1 231 1,1
3-комн. 460 82 2 963 995 33 818 0,7 105 293 1 201 0,1
4-комн. 91 112 4 545 472 37 946 -0,7 161 473 1 348 -1,2
Печерский 2 371 85 4 844 602 55 689 0,6 172 100 1 978 0,1
  1-комн. 491 49 2 596 361 52 649 -0,5 92 233 1 870 -1,0
2-комн. 869 73 4 175 778 56 312 0,3 148 340 2 000 -0,3
3-комн. 817 106 6 148 983 56 892 1,1 218 436 2 021 0,5
4-комн. 194 145 8 037 458 55 528 1,5 285 523 1 973 0,9
Подольский 1 099 65 2 108 648 31 168 1,3 74 908 1 107 0,8
  1-комн. 310 40 1 210 216 30 242 1,8 42 992 1 074 1,3
2-комн. 361 62 2 042 255 32 057 2,4 72 549 1 139 1,9
3-комн. 363 82 2 607 760 30 786 0,0 92 638 1 094 -0,5
4-комн. 65 115 3 974 860 32 769 0,3 141 203 1 164 -0,2
Святошинский 1 339 64 1 677 452 26 110 1,3 59 590 928 0,7
  1-комн. 354 39 1 051 340 27 081 0,1 37 348 962 -0,5
2-комн. 407 60 1 560 715 25 810 2,2 55 443 917 1,7
3-комн. 469 78 2 046 988 25 818 1,4 72 717 917 0,8
4-комн. 109 98 2 556 743 25 332 2,0 90 826 900 1,5
Соломенский 1 728 69 2 268 121 31 640 2,0 80 573 1 124 1,4
  1-комн. 455 43 1 421 030 32 573 3,3 50 481 1 157 2,8
2-комн. 583 60 1 975 705 31 696 1,5 70 185 1 126 0,9
3-комн. 568 89 2 863 562 30 803 1,6 101 725 1 094 1,1
4-комн. 122 123 4 052 501 31 792 1,0 143 961 1 129 0,4
Шевченковский 2 268 77 3 461 017 42 441 0,9 122 949 1 508 0,4
  1-комн. 465 42 1 692 612 39 343 1,3 60 128 1 398 0,8
2-комн. 797 64 2 744 737 41 724 1,3 97 504 1 482 0,7
3-комн. 788 96 4 314 140 43 294 0,7 153 255 1 538 0,1
4-комн. 218 137 6 768 007 48 590 1,7 240 427 1 726 1,1


Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в сентябре увеличилось на 1,5% относительно августа и составило 18060 квартир. Объем предложения увеличился в общей площади - на 0,8%, в долларовом выражении - на 0,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

 

Предложение квартир относительно сентября 2017 года уменьшилось на 10,7%. Индекс роста составил 0,89.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,2% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,5% ниже средней цены августа и составляет 33492 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 4%, 1190 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья увеличилась за месяц на 0,7% до 1068 дол. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 1,4%, уменьшилась за год - на 0,3

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 19%.

Увеличение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 0,4%, на Правом берегу - на 3,7%. Уменьшение в Центре Киева - на 2,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 33%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 7%.

По отношению к предыдущему месяцу возросло количество однокомнатных квартир - на 0,7%, двухкомнатных - на 2%, трехкомнатных - на 2,2%, четырехкомнатных уменьшилось - на 1,3%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%. В Голосеевском - 14%, Печерском и Шевченковском - по 13%, в Днепровском - 11%, Соломенском - 10%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Святошинском - 7%, Оболонском и Подольском - по 6%, в Деснянском - 5%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Дарницком - на 0,1%, Днепровском - на 1,1% и в Печерском - на 4,4%. В остальных районах увеличение количества квартир составило от 0,6% в Соломенском, до 8,6% в Голосеевском.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.

Анализ цен вторичного рынка жилой недвижимости Киева осуществляется 100realty.ua ежемесячно на основании данных предоставленных агентствами недвижимости «Благовест» и Park Lane. Для расчета показателей рынка недвижимости Киева отбираются 1-4-комн. квартиры общей площадью до 200 кв. м, которые проходят многоступенчатую обработку.
 

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04.10 Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку

04.10 Застройщики рискнули повысить цены на жилье

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18.10 Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви

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17.10 Украинская сторона ТКГ исключает направление миротворческой миссии ООН на Донбасс до выборов Президента и Рады

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16.10 Швейцария арестовала $2 млн на счетах бизнесмена Курченко, - Генпрокуратура

16.10 Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула

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16.10 Беспилотная угроза. Почему украинские дроны вызывают панику у оккупантов на Донбассе

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18.10 Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850

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18.10 Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор

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18.10 Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов

18.10 EBay подала в суд на Amazon

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17.10 Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123

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17.10 Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее

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