В январе-августе объем выполненных стройработ составил 73,2 млрд гривен

В январе-августе 2018 года объем выполненных строительных работ составил 73,157 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-августом 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 105,7%.

В январе-августе 2018 году работы по строительству зданий выполнены на 35,939 млрд гривен (из них жилые составили 17,845 млрд гривен, нежилые - 18,094 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 37,218 млрд гривен.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение в августе составили 75,8% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 14,9% и 9,3% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе-июле 2018 года объем выполненных строительных работ составил 61,091 млрд гривен.

В 2017 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-августе 2018 года, млн гривен:



