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Информация об агентстве
В январе-августе объем выполненных стройработ составил 73,2 млрд гривен
17:54 21.09.2018 |
В январе-августе 2018 года объем выполненных строительных работ составил 73,157 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-августом 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 105,7%.
В январе-августе 2018 году работы по строительству зданий выполнены на 35,939 млрд гривен (из них жилые составили 17,845 млрд гривен, нежилые - 18,094 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 37,218 млрд гривен.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение в августе составили 75,8% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 14,9% и 9,3% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе-июле 2018 года объем выполненных строительных работ составил 61,091 млрд гривен.
В 2017 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-августе 2018 года, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-августе 2018, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|73156,9
|100,0
|Здания
|35938,9
|49,1
|из них
|- жилые
|17844,7
|24,4
|- нежилые
|18094,2
|24,7
|Инженерные сооружения
|37218,0
|50,9
|в том числе:
|транспортные сооружения
|13361,8
|18,3
|- автострады, улицы и дороги
|11663,5
|15,9
|- железные дороги
|857,0
|1,2
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|496,5
|0,7
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|7609,7
|10,4
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|3712,8
|5,1
|- местные трубопроводы и коммуникации
|3896,9
|5,3
|комплексные промышленные сооружения
|13560,7
|18,5
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|8535,1
|11,7
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|3209,2
|4,4
|- сооружения предприятий химической промышленности
|185,0
|0,2
|- сооружения металлургических предприятий
|1631,4
|2,2
|- другие инженерные сооружения
|2685,8
|3,7
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|278,4
|0,4
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