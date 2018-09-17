В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

В августе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1240 долл.США/кв. м, относительно июля средняя цена уменьшилась на 0,1%. Из-за девальвации национальной валюты средняя стоимость увеличилась на 4,7%, до 34710 грн./кв.м. (±1,6%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

С августа 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,8%, в гривнах увеличилась на 8%.

Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,08.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно июля увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента на 4,9% до 19740 грн./кв.м., и в 20% высокого на 4,5% до 60340 грн./кв.м соответственно.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте - на 0,3%, до 2155 долл.США/кв.м., в «дешевом» остались без изменения (705 долл./кв.м).

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 7,7%, а в «дешевом» - на 8,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,2%, в «дешевом» - на 0,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, август 2018 г.

Расположение Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 17 800 72 2 619 424 34 710 4,7 93 551 1 240 -0,1 Левый берег 5 583 67 1 807 000 27 029 4,9 64 536 965 0,1 1-комн. 1 619 42 1 217 913 28 496 5,6 43 497 1 018 0,7 2-комн. 1 707 62 1 734 839 27 551 4,9 61 959 984 0,1 3-комн. 1 888 84 2 191 829 25 653 4,6 78 280 916 -0,2 4-комн. 369 107 2 756 462 25 212 3,9 98 445 900 -1,0 Правый берег 8 622 69 2 268 413 31 615 4,9 81 015 1 129 0,0 1-комн. 2 306 42 1 321 546 31 183 6,1 47 198 1 114 1,1 2-комн. 2 801 62 2 025 038 31 683 4,4 72 323 1 132 -0,4 3-комн. 2 926 86 2 881 100 31 605 4,8 102 896 1 129 -0,1 4-комн. 589 118 4 089 201 33 030 3,3 146 043 1 180 -1,5 Центр 3 595 86 4 722 954 54 064 5,0 168 677 1 931 0,2 1-комн. 718 49 2 563 421 52 390 5,6 91 551 1 871 0,7 2-комн. 1 240 71 3 975 224 54 911 5,3 141 972 1 961 0,4 3-комн. 1 252 105 5 803 210 54 400 4,7 207 258 1 943 -0,2 4-комн. 385 143 7 645 677 53 361 4,7 273 060 1 906 -0,2

За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано изменение усредненных цен во всех административных районах Киева - от -0,3% в Днепровском и Святошинском, до +0,7% в Подольском. В национальной валюте средняя цена увеличилась во всех районах, от 4,6% в Днепровском и Святошинском районах до 5,6% в Подольском районе.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, август 2018 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена, грн Ср. цена, грн/кв.м Изм.,% Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм.в $, % В целом по Киеву 17 800 72 2 619 424 34 710 4,7 93 551 1 240 -0,1 1-комн. 4 643 43 1 477 455 33 525 5,9 52 766 1 197 1,0 2-комн. 5 748 64 2 359 565 35 467 4,5 84 270 1 267 -0,3 3-комн. 6 066 89 3 269 682 34 457 4,3 116 774 1 231 -0,5 4-комн. 1 343 122 4 742 561 36 710 4,0 169 377 1 311 -0,8 Голосеевский 2 272 72 2 520 284 33 841 5,3 90 010 1 209 0,4 1-комн. 647 43 1 380 405 31 820 6,8 49 300 1 136 1,8 2-комн. 752 66 2 322 066 34 566 4,8 82 931 1 235 -0,1 3-комн. 737 92 3 307 340 34 523 4,3 118 119 1 233 -0,5 4-комн. 136 127 4 773 976 35 746 5,2 170 499 1 277 0,3 Дарницкий 2 633 71 1 982 972 28 008 4,8 70 820 1 000 0,0 1-комн. 757 43 1 282 897 29 338 5,6 45 818 1 048 0,7 2-комн. 777 66 1 910 408 28 688 4,7 68 229 1 025 -0,2 3-комн. 918 90 2 428 491 26 760 4,9 86 732 956 0,0 4-комн. 181 112 2 962 823 25 856 3,1 105 815 923 -1,7 Деснянский 946 64 1 463 459 23 064 5,5 52 266 824 0,6 1-комн. 221 39 971 009 24 757 8,1 34 679 884 3,0 2-комн. 264 58 1 421 914 24 438 6,4 50 783 873 1,4 3-комн. 388 78 1 692 901 21 672 3,5 60 461 774 -1,3 4-комн. 73 92 1 885 052 20 371 5,2 67 323 728 0,3 Днепровский 2 004 63 1 737 964 27 613 4,6 62 070 986 -0,3 1-комн. 641 43 1 226 294 28 791 4,2 43 796 1 028 -0,6 2-комн. 666 60 1 654 052 27 458 4,9 59 073 981 0,0 3-комн. 582 79 2 151 156 26 562 4,5 76 827 949 -0,4 4-комн. 115 107 2 984 824 27 270 3,5 106 601 974 -1,3 Оболонский 1 134 69 2 531 657 34 425 5,0 90 416 1 229 0,1 1-комн. 257 41 1 489 943 34 920 5,4 53 212 1 247 0,5 2-комн. 327 61 2 151 733 34 105 4,5 76 848 1 218 -0,3 3-комн. 456 82 2 961 625 33 599 6,1 105 772 1 200 1,1 4-комн. 94 113 4 615 597 38 195 1,0 164 843 1 364 -3,7 Печерский 2 481 85 4 809 648 55 341 4,8 171 773 1 976 -0,1 1-комн. 563 50 2 659 521 52 892 5,2 94 983 1 889 0,4 2-комн. 870 73 4 156 534 56 160 5,4 148 448 2 006 0,5 3-комн. 837 107 6 158 666 56 291 4,1 219 952 2 010 -0,8 4-комн. 211 145 7 888 337 54 731 5,8 281 726 1 955 0,9 Подольский 1 051 66 2 114 107 30 764 5,6 75 504 1 099 0,7 1-комн. 296 40 1 217 142 29 698 5,8 43 469 1 061 0,9 2-комн. 336 62 2 005 194 31 300 8,3 71 614 1 118 3,2 3-комн. 352 82 2 629 219 30 789 3,6 93 901 1 100 -1,2 4-комн. 67 115 3 916 755 32 659 2,4 139 884 1 166 -2,4 Святошинский 1 330 64 1 648 168 25 778 4,6 58 863 921 -0,3 1-комн. 358 40 1 065 654 27 061 5,7 38 059 966 0,8 2-комн. 403 60 1 516 248 25 248 3,9 54 152 902 -0,9 3-комн. 462 78 2 013 225 25 466 4,2 71 901 910 -0,6 4-комн. 107 99 2 517 773 24 826 4,8 89 920 887 -0,1 Соломенский 1 718 70 2 248 726 31 022 4,7 80 312 1 108 -0,2 1-комн. 460 43 1 378 873 31 530 4,2 49 245 1 126 -0,6 2-комн. 563 60 1 954 533 31 235 4,5 69 805 1 116 -0,4 3-комн. 572 90 2 850 081 30 304 5,5 101 789 1 082 0,6 4-комн. 123 124 4 051 886 31 491 3,0 144 710 1 125 -1,8 Шевченковский 2 231 78 3 464 925 42 045 4,8 123 747 1 502 -0,1 1-комн. 443 42 1 667 298 38 830 2,3 59 546 1 387 -2,5 2-комн. 790 64 2 721 798 41 206 5,4 97 207 1 472 0,6 3-комн. 762 96 4 287 483 43 003 5,8 153 124 1 536 0,9 4-комн. 236 137 6 670 985 47 799 5,0 238 249 1 707 0,1

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в августе уменьшилось на 4,1% относительно июля и составило 17800 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 4,3%, в долларовом выражении - на 4,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

Предложение квартир относительно августа 2017 года уменьшилось на 9,3%. Индекс роста составил 0,91.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,1% дороже средней цены июля и составляет 33189 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 4,5%, 1185 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,5% до 1061 долл. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 0,8%, за год уменьшилась - на 1,2%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,3%, на Правом берегу - на 4,2% и в Центре Киева - на 5,4%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2,8%, двухкомнатных - на 5%, трехкомнатных - на 4,6%, четырехкомнатных - на 3%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком - 15% и Печерском - 14% районах. В Голосеевском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Святошинском - 7%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 6%, в Деснянском - 5%.

Увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском районе - на 3,1%. В остальных районах снижение количества квартир составило от 0,8% в Подольском районе, до 11,3% в Голосеевском районе.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.