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АНАЛИТИКА

В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

В августе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1240 долл.США/кв. м, относительно июля средняя цена уменьшилась на 0,1%. Из-за девальвации национальной валюты средняя стоимость увеличилась на 4,7%, до 34710 грн./кв.м. (±1,6%).

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

 

С августа 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,8%, в гривнах увеличилась на 8%.

Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,08.

Цены на дешевое/дорогое жилье

Относительно июля увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента на 4,9% до 19740 грн./кв.м., и в 20% высокого на 4,5% до 60340 грн./кв.м соответственно.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте - на 0,3%, до 2155 долл.США/кв.м., в «дешевом» остались без изменения (705 долл./кв.м).

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.

Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева

В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

 

За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 7,7%, а в «дешевом» - на 8,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,2%, в «дешевом» - на 0,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, август 2018 г.

РасположениеКол-во комнатК-во квартирСр. общая пл., кв.мСр. цена, грнСр. цена, грн/кв.мИзм. в %Ср. цена, $Ср. цена, $/кв.мИзм. в %
В целом по Киеву17 800722 619 42434 7104,793 5511 240-0,1
Левый берег5 583671 807 00027 0294,964 5369650,1
 1-комн.1 619421 217 91328 4965,643 4971 0180,7
2-комн.1 707621 734 83927 5514,961 9599840,1
3-комн.1 888842 191 82925 6534,678 280916-0,2
4-комн.3691072 756 46225 2123,998 445900-1,0
Правый берег8 622692 268 41331 6154,981 0151 1290,0
 1-комн.2 306421 321 54631 1836,147 1981 1141,1
2-комн.2 801622 025 03831 6834,472 3231 132-0,4
3-комн.2 926862 881 10031 6054,8102 8961 129-0,1
4-комн.5891184 089 20133 0303,3146 0431 180-1,5
Центр3 595864 722 95454 0645,0168 6771 9310,2
 1-комн.718492 563 42152 3905,691 5511 8710,7
2-комн.1 240713 975 22454 9115,3141 9721 9610,4
3-комн.1 2521055 803 21054 4004,7207 2581 943-0,2
4-комн.3851437 645 67753 3614,7273 0601 906-0,2

За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано изменение усредненных цен во всех административных районах Киева - от -0,3% в Днепровском и Святошинском, до +0,7% в Подольском. В национальной валюте средняя цена увеличилась во всех районах, от 4,6% в Днепровском и Святошинском районах до 5,6% в Подольском районе.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, август 2018 г.

РайонКол-во комнатК-во квартирСр. общая пл., кв.мСр. цена, грнСр. цена, грн/кв.мИзм.,%Ср. цена, $Ср. цена, $/кв.мИзм.в $, %
В целом по Киеву17 800722 619 42434 7104,793 5511 240-0,1
 1-комн.4 643431 477 45533 5255,952 7661 1971,0
2-комн.5 748642 359 56535 4674,584 2701 267-0,3
3-комн.6 066893 269 68234 4574,3116 7741 231-0,5
4-комн.1 3431224 742 56136 7104,0169 3771 311-0,8
Голосеевский2 272722 520 28433 8415,390 0101 2090,4
 1-комн.647431 380 40531 8206,849 3001 1361,8
2-комн.752662 322 06634 5664,882 9311 235-0,1
3-комн.737923 307 34034 5234,3118 1191 233-0,5
4-комн.1361274 773 97635 7465,2170 4991 2770,3
Дарницкий2 633711 982 97228 0084,870 8201 0000,0
 1-комн.757431 282 89729 3385,645 8181 0480,7
2-комн.777661 910 40828 6884,768 2291 025-0,2
3-комн.918902 428 49126 7604,986 7329560,0
4-комн.1811122 962 82325 8563,1105 815923-1,7
Деснянский946641 463 45923 0645,552 2668240,6
 1-комн.22139971 00924 7578,134 6798843,0
2-комн.264581 421 91424 4386,450 7838731,4
3-комн.388781 692 90121 6723,560 461774-1,3
4-комн.73921 885 05220 3715,267 3237280,3
Днепровский2 004631 737 96427 6134,662 070986-0,3
 1-комн.641431 226 29428 7914,243 7961 028-0,6
2-комн.666601 654 05227 4584,959 0739810,0
3-комн.582792 151 15626 5624,576 827949-0,4
4-комн.1151072 984 82427 2703,5106 601974-1,3
Оболонский1 134692 531 65734 4255,090 4161 2290,1
 1-комн.257411 489 94334 9205,453 2121 2470,5
2-комн.327612 151 73334 1054,576 8481 218-0,3
3-комн.456822 961 62533 5996,1105 7721 2001,1
4-комн.941134 615 59738 1951,0164 8431 364-3,7
Печерский2 481854 809 64855 3414,8171 7731 976-0,1
 1-комн.563502 659 52152 8925,294 9831 8890,4
2-комн.870734 156 53456 1605,4148 4482 0060,5
3-комн.8371076 158 66656 2914,1219 9522 010-0,8
4-комн.2111457 888 33754 7315,8281 7261 9550,9
Подольский1 051662 114 10730 7645,675 5041 0990,7
 1-комн.296401 217 14229 6985,843 4691 0610,9
2-комн.336622 005 19431 3008,371 6141 1183,2
3-комн.352822 629 21930 7893,693 9011 100-1,2
4-комн.671153 916 75532 6592,4139 8841 166-2,4
Святошинский1 330641 648 16825 7784,658 863921-0,3
 1-комн.358401 065 65427 0615,738 0599660,8
2-комн.403601 516 24825 2483,954 152902-0,9
3-комн.462782 013 22525 4664,271 901910-0,6
4-комн.107992 517 77324 8264,889 920887-0,1
Соломенский1 718702 248 72631 0224,780 3121 108-0,2
 1-комн.460431 378 87331 5304,249 2451 126-0,6
2-комн.563601 954 53331 2354,569 8051 116-0,4
3-комн.572902 850 08130 3045,5101 7891 0820,6
4-комн.1231244 051 88631 4913,0144 7101 125-1,8
Шевченковский2 231783 464 92542 0454,8123 7471 502-0,1
 1-комн.443421 667 29838 8302,359 5461 387-2,5
2-комн.790642 721 79841 2065,497 2071 4720,6
3-комн.762964 287 48343 0035,8153 1241 5360,9
4-комн.2361376 670 98547 7995,0238 2491 7070,1

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в августе уменьшилось на 4,1% относительно июля и составило 17800 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 4,3%, в долларовом выражении - на 4,6%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева

В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

 

Предложение квартир относительно августа 2017 года уменьшилось на 9,3%. Индекс роста составил 0,91.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,1% дороже средней цены июля и составляет 33189 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 4,5%, 1185 долл.США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,5% до 1061 долл. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 0,8%, за год уменьшилась - на 1,2%.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.

Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,3%, на Правом берегу - на 4,2% и в Центре Киева - на 5,4%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.

По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2,8%, двухкомнатных - на 5%, трехкомнатных - на 4,6%, четырехкомнатных - на 3%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком - 15% и Печерском - 14% районах. В Голосеевском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Святошинском - 7%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 6%, в Деснянском - 5%.

Увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском районе - на 3,1%. В остальных районах снижение количества квартир составило от 0,8% в Подольском районе, до 11,3% в Голосеевском районе.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
 

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