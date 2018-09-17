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В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир
17:25 17.09.2018 |
В августе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1240 долл.США/кв. м, относительно июля средняя цена уменьшилась на 0,1%. Из-за девальвации национальной валюты средняя стоимость увеличилась на 4,7%, до 34710 грн./кв.м. (±1,6%).
Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
С августа 2017 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,8%, в гривнах увеличилась на 8%.
Индекс роста в долларах составил 0,99, в гривнах - 1,08.
Цены на дешевое/дорогое жилье
Относительно июля увеличилась средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента на 4,9% до 19740 грн./кв.м., и в 20% высокого на 4,5% до 60340 грн./кв.м соответственно.
В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте - на 0,3%, до 2155 долл.США/кв.м., в «дешевом» остались без изменения (705 долл./кв.м).
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,06.
Динамика стоимости 1 кв. м «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева
За год, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 7,7%, а в «дешевом» - на 8,3%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 1,2%, в «дешевом» - на 0,6%.
Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, август 2018 г.
|Расположение
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм. в %
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм. в %
|В целом по Киеву
|17 800
|72
|2 619 424
|34 710
|4,7
|93 551
|1 240
|-0,1
|Левый берег
|5 583
|67
|1 807 000
|27 029
|4,9
|64 536
|965
|0,1
|1-комн.
|1 619
|42
|1 217 913
|28 496
|5,6
|43 497
|1 018
|0,7
|2-комн.
|1 707
|62
|1 734 839
|27 551
|4,9
|61 959
|984
|0,1
|3-комн.
|1 888
|84
|2 191 829
|25 653
|4,6
|78 280
|916
|-0,2
|4-комн.
|369
|107
|2 756 462
|25 212
|3,9
|98 445
|900
|-1,0
|Правый берег
|8 622
|69
|2 268 413
|31 615
|4,9
|81 015
|1 129
|0,0
|1-комн.
|2 306
|42
|1 321 546
|31 183
|6,1
|47 198
|1 114
|1,1
|2-комн.
|2 801
|62
|2 025 038
|31 683
|4,4
|72 323
|1 132
|-0,4
|3-комн.
|2 926
|86
|2 881 100
|31 605
|4,8
|102 896
|1 129
|-0,1
|4-комн.
|589
|118
|4 089 201
|33 030
|3,3
|146 043
|1 180
|-1,5
|Центр
|3 595
|86
|4 722 954
|54 064
|5,0
|168 677
|1 931
|0,2
|1-комн.
|718
|49
|2 563 421
|52 390
|5,6
|91 551
|1 871
|0,7
|2-комн.
|1 240
|71
|3 975 224
|54 911
|5,3
|141 972
|1 961
|0,4
|3-комн.
|1 252
|105
|5 803 210
|54 400
|4,7
|207 258
|1 943
|-0,2
|4-комн.
|385
|143
|7 645 677
|53 361
|4,7
|273 060
|1 906
|-0,2
За прошлый месяц в долларовом эквиваленте, зафиксировано изменение усредненных цен во всех административных районах Киева - от -0,3% в Днепровском и Святошинском, до +0,7% в Подольском. В национальной валюте средняя цена увеличилась во всех районах, от 4,6% в Днепровском и Святошинском районах до 5,6% в Подольском районе.
Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, август 2018 г.
|Район
|Кол-во комнат
|К-во квартир
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена, грн
|Ср. цена, грн/кв.м
|Изм.,%
|Ср. цена, $
|Ср. цена, $/кв.м
|Изм.в $, %
|В целом по Киеву
|17 800
|72
|2 619 424
|34 710
|4,7
|93 551
|1 240
|-0,1
|1-комн.
|4 643
|43
|1 477 455
|33 525
|5,9
|52 766
|1 197
|1,0
|2-комн.
|5 748
|64
|2 359 565
|35 467
|4,5
|84 270
|1 267
|-0,3
|3-комн.
|6 066
|89
|3 269 682
|34 457
|4,3
|116 774
|1 231
|-0,5
|4-комн.
|1 343
|122
|4 742 561
|36 710
|4,0
|169 377
|1 311
|-0,8
|Голосеевский
|2 272
|72
|2 520 284
|33 841
|5,3
|90 010
|1 209
|0,4
|1-комн.
|647
|43
|1 380 405
|31 820
|6,8
|49 300
|1 136
|1,8
|2-комн.
|752
|66
|2 322 066
|34 566
|4,8
|82 931
|1 235
|-0,1
|3-комн.
|737
|92
|3 307 340
|34 523
|4,3
|118 119
|1 233
|-0,5
|4-комн.
|136
|127
|4 773 976
|35 746
|5,2
|170 499
|1 277
|0,3
|Дарницкий
|2 633
|71
|1 982 972
|28 008
|4,8
|70 820
|1 000
|0,0
|1-комн.
|757
|43
|1 282 897
|29 338
|5,6
|45 818
|1 048
|0,7
|2-комн.
|777
|66
|1 910 408
|28 688
|4,7
|68 229
|1 025
|-0,2
|3-комн.
|918
|90
|2 428 491
|26 760
|4,9
|86 732
|956
|0,0
|4-комн.
|181
|112
|2 962 823
|25 856
|3,1
|105 815
|923
|-1,7
|Деснянский
|946
|64
|1 463 459
|23 064
|5,5
|52 266
|824
|0,6
|1-комн.
|221
|39
|971 009
|24 757
|8,1
|34 679
|884
|3,0
|2-комн.
|264
|58
|1 421 914
|24 438
|6,4
|50 783
|873
|1,4
|3-комн.
|388
|78
|1 692 901
|21 672
|3,5
|60 461
|774
|-1,3
|4-комн.
|73
|92
|1 885 052
|20 371
|5,2
|67 323
|728
|0,3
|Днепровский
|2 004
|63
|1 737 964
|27 613
|4,6
|62 070
|986
|-0,3
|1-комн.
|641
|43
|1 226 294
|28 791
|4,2
|43 796
|1 028
|-0,6
|2-комн.
|666
|60
|1 654 052
|27 458
|4,9
|59 073
|981
|0,0
|3-комн.
|582
|79
|2 151 156
|26 562
|4,5
|76 827
|949
|-0,4
|4-комн.
|115
|107
|2 984 824
|27 270
|3,5
|106 601
|974
|-1,3
|Оболонский
|1 134
|69
|2 531 657
|34 425
|5,0
|90 416
|1 229
|0,1
|1-комн.
|257
|41
|1 489 943
|34 920
|5,4
|53 212
|1 247
|0,5
|2-комн.
|327
|61
|2 151 733
|34 105
|4,5
|76 848
|1 218
|-0,3
|3-комн.
|456
|82
|2 961 625
|33 599
|6,1
|105 772
|1 200
|1,1
|4-комн.
|94
|113
|4 615 597
|38 195
|1,0
|164 843
|1 364
|-3,7
|Печерский
|2 481
|85
|4 809 648
|55 341
|4,8
|171 773
|1 976
|-0,1
|1-комн.
|563
|50
|2 659 521
|52 892
|5,2
|94 983
|1 889
|0,4
|2-комн.
|870
|73
|4 156 534
|56 160
|5,4
|148 448
|2 006
|0,5
|3-комн.
|837
|107
|6 158 666
|56 291
|4,1
|219 952
|2 010
|-0,8
|4-комн.
|211
|145
|7 888 337
|54 731
|5,8
|281 726
|1 955
|0,9
|Подольский
|1 051
|66
|2 114 107
|30 764
|5,6
|75 504
|1 099
|0,7
|1-комн.
|296
|40
|1 217 142
|29 698
|5,8
|43 469
|1 061
|0,9
|2-комн.
|336
|62
|2 005 194
|31 300
|8,3
|71 614
|1 118
|3,2
|3-комн.
|352
|82
|2 629 219
|30 789
|3,6
|93 901
|1 100
|-1,2
|4-комн.
|67
|115
|3 916 755
|32 659
|2,4
|139 884
|1 166
|-2,4
|Святошинский
|1 330
|64
|1 648 168
|25 778
|4,6
|58 863
|921
|-0,3
|1-комн.
|358
|40
|1 065 654
|27 061
|5,7
|38 059
|966
|0,8
|2-комн.
|403
|60
|1 516 248
|25 248
|3,9
|54 152
|902
|-0,9
|3-комн.
|462
|78
|2 013 225
|25 466
|4,2
|71 901
|910
|-0,6
|4-комн.
|107
|99
|2 517 773
|24 826
|4,8
|89 920
|887
|-0,1
|Соломенский
|1 718
|70
|2 248 726
|31 022
|4,7
|80 312
|1 108
|-0,2
|1-комн.
|460
|43
|1 378 873
|31 530
|4,2
|49 245
|1 126
|-0,6
|2-комн.
|563
|60
|1 954 533
|31 235
|4,5
|69 805
|1 116
|-0,4
|3-комн.
|572
|90
|2 850 081
|30 304
|5,5
|101 789
|1 082
|0,6
|4-комн.
|123
|124
|4 051 886
|31 491
|3,0
|144 710
|1 125
|-1,8
|Шевченковский
|2 231
|78
|3 464 925
|42 045
|4,8
|123 747
|1 502
|-0,1
|1-комн.
|443
|42
|1 667 298
|38 830
|2,3
|59 546
|1 387
|-2,5
|2-комн.
|790
|64
|2 721 798
|41 206
|5,4
|97 207
|1 472
|0,6
|3-комн.
|762
|96
|4 287 483
|43 003
|5,8
|153 124
|1 536
|0,9
|4-комн.
|236
|137
|6 670 985
|47 799
|5,0
|238 249
|1 707
|0,1
Общая ситуация на вторичном рынке жилья
Количество представленных к продаже квартир в августе уменьшилось на 4,1% относительно июля и составило 17800 квартир. Объем предложения уменьшился в общей площади - на 4,3%, в долларовом выражении - на 4,6%.
Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева
Предложение квартир относительно августа 2017 года уменьшилось на 9,3%. Индекс роста составил 0,91.
Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 10,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 0,1% дороже средней цены июля и составляет 33189 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 4,5%, 1185 долл.США/кв. м.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 0,5% до 1061 долл. США/кв.м., относительно января 2018 года - на 0,8%, за год уменьшилась - на 1,2%.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу - 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 31% от общего количества, в Центре Киева - 20%.
Уменьшение количества квартир наблюдалось на Левом берегу - на 3,3%, на Правом берегу - на 4,2% и в Центре Киева - на 5,4%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 34% и 4-х комнатные - 8%.
По отношению к предыдущему месяцу уменьшилось количество однокомнатных квартир - на 2,8%, двухкомнатных - на 5%, трехкомнатных - на 4,6%, четырехкомнатных - на 3%.
Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком - 15% и Печерском - 14% районах. В Голосеевском и Шевченковском - по 13%, Днепровском - 11%, Соломенском - 10%, Святошинском - 7%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском и Подольском - по 6%, в Деснянском - 5%.
Увеличение предложения наблюдалось в Шевченковском районе - на 3,1%. В остальных районах снижение количества квартир составило от 0,8% в Подольском районе, до 11,3% в Голосеевском районе.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США - 43%. До 50 тыс. долл. США - 28%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США - 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США - 10% и от 250 тыс. долл. США - 5%.
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