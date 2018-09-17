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В августе цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 3,4% до 24,55 тыс. гривен/кв. м
17:08 17.09.2018 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в августе 2018 года составила 24553 грн./кв.м. (±2%). Относительно июля средняя стоимость увеличилась на 3,4%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 5,9%. С января 2018 года - на 2,4%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Оболонском районе на 5%. В остальных районах увеличение составило от 0,2% в Деснянском до 9,5% в Голосеевском.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, август 2018 г.
|Район
|Кол-во ЖК
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Ср. цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|2 358
|72
|1 825 115
|24 553
|3,4
|Голосеевский
|37
|348
|75
|2 149 877
|27 413
|9,5
|Дарницкий
|23
|423
|65
|1 255 770
|19 071
|4,4
|Деснянский
|11
|131
|56
|1 009 003
|18 124
|0,2
|Днепровский
|17
|185
|77
|1 652 374
|21 349
|0,5
|Оболонский
|10
|160
|72
|1 666 296
|22 697
|-5,0
|Печерский
|26
|120
|90
|4 322 565
|47 766
|1,0
|Подольский
|13
|151
|79
|1 965 208
|25 127
|2,3
|Святошинский
|15
|182
|69
|1 419 359
|20 362
|4,1
|Соломенский
|29
|254
|68
|1 517 106
|22 000
|1,0
|Шевченковский
|35
|404
|73
|2 129 382
|28 501
|4,4
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июля составило:
* эконом-класс - рост на 3% до 18613 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 2,2% до 23067 грн./кв.м;
* бизнес-класс - рост на 6,4% до 35119 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 0,7% до 52353 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, август 2018 г.
|Класс
|К-во ЖК / комнат
|Выборка квартир, ед.
|Ср. общая пл., кв.м
|Ср. цена квартиры, грн.
|Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в %
|В целом по Киеву
|216
|2 358
|72
|1 825 115
|24 553
|3,4
|Эконом
|56
|1 010
|67
|1 250 475
|18 613
|3
|1-комн.
|347
|41
|795 364
|18 801
|1,7
|2-комн.
|378
|68
|1 267 353
|18 470
|3,3
|3-комн.
|237
|90
|1 673 552
|18 658
|4,4
|4≥комн.
|48
|128
|2 318 682
|18 151
|4,3
|Комфорт
|81
|857
|69
|1 574 246
|23 067
|2,2
|1-комн.
|297
|42
|1 003 592
|23 676
|2,5
|2-комн.
|276
|66
|1 475 568
|22 536
|1,8
|3-комн.
|216
|89
|2 014 085
|22 853
|2,7
|4≥комн.
|68
|139
|3 061 648
|23 244
|1,9
|Бизнес
|52
|370
|83
|2 916 149
|35 119
|6,4
|1-комн.
|116
|51
|1 898 249
|37 246
|9,5
|2-комн.
|109
|77
|2 544 239
|32 877
|4
|3-комн.
|116
|104
|3 622 924
|34 703
|6,2
|4≥комн.
|29
|153
|5 558 521
|36 707
|4
|Премиум
|27
|121
|96
|5 060 232
|52 353
|0,7
|1-комн.
|37
|60
|3 072 547
|51 862
|2,3
|2-комн.
|33
|85
|4 432 367
|52 469
|-0,8
|3-комн.
|38
|116
|5 951 163
|51 204
|-0,7
|4≥комн.
|13
|168
|9 707 041
|56 816
|4,2
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 50396 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 16554 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 3.
Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 2,4% и составила 21085 грн.
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В августе к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 216 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 37% и эконом-класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 24%, премиум-класса - 13% от общего количества.
В августе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 16%, Соломенском - 13%, Печерском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, Святошинском - 7%, Подольском - 6%, Деснянском и Оболонском - по 5%.
В августе были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 53 новостройках - на 200-2000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 2 объектах - на 500-2000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 216
Количество компаний операторов: 80
Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2021 г.
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