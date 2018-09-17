В августе цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 3,4% до 24,55 тыс. гривен/кв. м

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в августе 2018 года составила 24553 грн./кв.м. (±2%). Относительно июля средняя стоимость увеличилась на 3,4%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 5,9%. С января 2018 года - на 2,4%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Оболонском районе на 5%. В остальных районах увеличение составило от 0,2% в Деснянском до 9,5% в Голосеевском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, август 2018 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Ср. цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 2 358 72 1 825 115 24 553 3,4 Голосеевский 37 348 75 2 149 877 27 413 9,5 Дарницкий 23 423 65 1 255 770 19 071 4,4 Деснянский 11 131 56 1 009 003 18 124 0,2 Днепровский 17 185 77 1 652 374 21 349 0,5 Оболонский 10 160 72 1 666 296 22 697 -5,0 Печерский 26 120 90 4 322 565 47 766 1,0 Подольский 13 151 79 1 965 208 25 127 2,3 Святошинский 15 182 69 1 419 359 20 362 4,1 Соломенский 29 254 68 1 517 106 22 000 1,0 Шевченковский 35 404 73 2 129 382 28 501 4,4

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно июля составило:

* эконом-класс - рост на 3% до 18613 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 2,2% до 23067 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 6,4% до 35119 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 0,7% до 52353 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, август 2018 г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в % В целом по Киеву 216 2 358 72 1 825 115 24 553 3,4 Эконом 56 1 010 67 1 250 475 18 613 3 1-комн. 347 41 795 364 18 801 1,7 2-комн. 378 68 1 267 353 18 470 3,3 3-комн. 237 90 1 673 552 18 658 4,4 4≥комн. 48 128 2 318 682 18 151 4,3 Комфорт 81 857 69 1 574 246 23 067 2,2 1-комн. 297 42 1 003 592 23 676 2,5 2-комн. 276 66 1 475 568 22 536 1,8 3-комн. 216 89 2 014 085 22 853 2,7 4≥комн. 68 139 3 061 648 23 244 1,9 Бизнес 52 370 83 2 916 149 35 119 6,4 1-комн. 116 51 1 898 249 37 246 9,5 2-комн. 109 77 2 544 239 32 877 4 3-комн. 116 104 3 622 924 34 703 6,2 4≥комн. 29 153 5 558 521 36 707 4 Премиум 27 121 96 5 060 232 52 353 0,7 1-комн. 37 60 3 072 547 51 862 2,3 2-комн. 33 85 4 432 367 52 469 -0,8 3-комн. 38 116 5 951 163 51 204 -0,7 4≥комн. 13 168 9 707 041 56 816 4,2

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 50396 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 16554 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 3.

Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 2,4% и составила 21085 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В августе к продаже предлагались квартиры 80 операторами в 216 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 37% и эконом-класса - 26%. Доля новостроек бизнес-класса - 24%, премиум-класса - 13% от общего количества.

В августе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 17%, Шевченковском - 16%, Соломенском - 13%, Печерском - 12%, Дарницком - 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском - 8%, Святошинском - 7%, Подольском - 6%, Деснянском и Оболонском - по 5%.

В августе были начаты или восстановлены продажи квартир в 5 жилых комплексах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 53 новостройках - на 200-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 2 объектах - на 500-2000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 216

Количество компаний операторов: 80

Ввод в эксплуатацию: введенные - 4 кв. 2021 г.