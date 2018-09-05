Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевгорстрой: Никакого кризиса в строительстве нет
11:11 05.09.2018 |
Государственная служба статистики повела итоги первого полугодия относительно количества введенного в эксплуатацию жилья. По их данным, киевские девелоперы ввели 334 000 кв м жилья. Это на 64% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года. Цифры всколыхнули общество, в различных СМИ стали появляться заголовки о грядущем кризисе на рынке недвижимости. На вопросы отвечает Игорь Кушнир, Глава правления - президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой».
Почему девелоперы сокращают ввод жилья в эксплуатацию?
Но при этом объем выполненных строительных работ в Украине за 7 месяцев текущего года вырос на 6,3%! То есть, строят и строят активней, но законченных домов меньше. Объём ввода год на год не приходиться, не говоря уже о полугодовых подсчетах. Умышленно застройщик не будет затягивать ввод дома в эксплуатацию, ему это не выгодно, в первую очередь. Возможно, на статистку повлияло большое количество недавно начатых объектов. А также тот факт, что на периферии уменьшается спрос. Более чем уверен, под конец года - эти цифры выровняются.
Откладываете ли реализацию новых проектов? Если да, то каких?
Нет, в работе 87 объектов на разной стадии строительства, в активной фазе - 39, общий строительный задел компании - 2,5 млн кв.м. В этом году начали строительство 5 новых объектов - по ул. Просвещения, по переулку Коломиевскому, на Богатирской «Итальянский квартал», по ул. Причальной и Клеманской два больших ЖК, и до конца года будут начаты работы по 5 объектам.
Сколько (в % соотношении) квартир не продано после ввода домов в эксплуатацию?
Очень малый процент, проще сказать в количественном, как правило, до 10 квартир, чаще - меньше. В основном это квартиры большого метража - 4, 5 комнатные, иногда не видовые «трешки». Буквально на днях наши менеджеры вывесили на сайт подборку не проданных квартир в готовых домах, можно посмотреть - где-то 1, где-то 2-3, где-то больше. Это не критические цифры, квартиры купят.
Какие последствия для рынка недвижимости наступят из-за снижения уровня строительства?
Никакого критического снижения уровня строительства нет, дома строятся не за один день и, уж тем более, не за полгода. Да, бывает, сдвигаются сроки сдачи из-за архитектурных особенностей, сложных технических решений жилых комплексов, непредвиденных осложнений, возникших на участке, например. К концу года показатели будут совершенно другими. По крайне мере, Киевгорстрой готовится ввести рекордное за последние годы количество «квадратов» - почти 450 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019
|Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты
|Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов
|Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке 3 сентября объем торгов долларом уменьшился на $12,1 млн до $134,4 млн
|Курс валют по карточным операциям на 05.09.18
|Киевгорстрой: Никакого кризиса в строительстве нет
|Доллар стабилен к евро 5 сентября, дорожает относительно иены и валют emerging markets
|Прошлая неделя худшая для ICO за 2018 год
|В январе-июле страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,5% до 2,6 млрд гривен
Это интересно
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу
|Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS