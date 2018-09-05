Киевгорстрой: Никакого кризиса в строительстве нет

Государственная служба статистики повела итоги первого полугодия относительно количества введенного в эксплуатацию жилья. По их данным, киевские девелоперы ввели 334 000 кв м жилья. Это на 64% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года. Цифры всколыхнули общество, в различных СМИ стали появляться заголовки о грядущем кризисе на рынке недвижимости. На вопросы отвечает Игорь Кушнир, Глава правления - президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

Почему девелоперы сокращают ввод жилья в эксплуатацию?

Но при этом объем выполненных строительных работ в Украине за 7 месяцев текущего года вырос на 6,3%! То есть, строят и строят активней, но законченных домов меньше. Объём ввода год на год не приходиться, не говоря уже о полугодовых подсчетах. Умышленно застройщик не будет затягивать ввод дома в эксплуатацию, ему это не выгодно, в первую очередь. Возможно, на статистку повлияло большое количество недавно начатых объектов. А также тот факт, что на периферии уменьшается спрос. Более чем уверен, под конец года - эти цифры выровняются.

Откладываете ли реализацию новых проектов? Если да, то каких?

Нет, в работе 87 объектов на разной стадии строительства, в активной фазе - 39, общий строительный задел компании - 2,5 млн кв.м. В этом году начали строительство 5 новых объектов - по ул. Просвещения, по переулку Коломиевскому, на Богатирской «Итальянский квартал», по ул. Причальной и Клеманской два больших ЖК, и до конца года будут начаты работы по 5 объектам.

Сколько (в % соотношении) квартир не продано после ввода домов в эксплуатацию?

Очень малый процент, проще сказать в количественном, как правило, до 10 квартир, чаще - меньше. В основном это квартиры большого метража - 4, 5 комнатные, иногда не видовые «трешки». Буквально на днях наши менеджеры вывесили на сайт подборку не проданных квартир в готовых домах, можно посмотреть - где-то 1, где-то 2-3, где-то больше. Это не критические цифры, квартиры купят.

Какие последствия для рынка недвижимости наступят из-за снижения уровня строительства?

Никакого критического снижения уровня строительства нет, дома строятся не за один день и, уж тем более, не за полгода. Да, бывает, сдвигаются сроки сдачи из-за архитектурных особенностей, сложных технических решений жилых комплексов, непредвиденных осложнений, возникших на участке, например. К концу года показатели будут совершенно другими. По крайне мере, Киевгорстрой готовится ввести рекордное за последние годы количество «квадратов» - почти 450 тысяч.

