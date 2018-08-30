ФГИ авторизировал четвертую площадку для регистрации оценки недвижимости в Единой базе данных

Фонд государственного имущества Украины авторизовал электронную площадку «Реестр оценки», которую теперь можно использовать для регистрации оценки недвижимости в Единой базе данных оценки недвижимости.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и. о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Фонд авторизовал еще одну площадку в Единой базе отчетов об оценке. Ей стал «Реестр оценки», оператором которого является частное предприятие «Информационно-консалтинговый центр АСБОУ». Это уже четвертая площадка. Их количество будет увеличиваться, чтобы оценщики имели выбор и пользовались именно той, которая наиболее удобная для них», - написал он.

Трубаров отметил, что по состоянию на 29 августа в Базе данных зарегистрировано 45,35 тысяч отчетов об оценке, из которых нотариусы проверили 25,65 тысяч отчетов.

«Ориентировочный размер уплаты налогов в государственный бюджет составляет почти 731 млн грн, что в 1,7 раза выше показателей двухнедельной давности и в 13 раз больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года», - написал он.

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В базе Фонда есть и земельные участки и квартиры "на Крещатике", оценочной стоимостью 5-6 тысяч долларов. Вследствие заниженной оценки, государство не получало налогов на сумму 2-3 миллиардов грн ежегодно.



Как сообщал УНИАН, в середине июля Фонд госимущества запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки, что подразумевает автоматическую электронную проверку каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку действий Фонда государственного имущества при запуске обновленной Единой базы данных оценки недвижимости и подключении к ней электронной площадки с целью осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции.

Вызвано это было тем, что на момент запуска Единой базы на сайте Фонда госимущества была указана лишь одна авторизованная электронная площадка - «ОЦІНКА.online».