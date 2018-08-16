Финансовые новости
- |
- 16.08.18
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Киеве продолжает дорожать жилье
15:47 16.08.2018 |
За последний год число сделок по покупке квартир в столице выросло в 1,5 раза, а цены на метры пошли вверх.
Об этом говорится в журнале "Новое время". Столичный рынок недвижимости подал признаки "движимости" - клиенты стали активнее покупать. "Оживаем",- говорит Елена Биберова, директор киевской риелторской компании Благовест. За прошлый год число сделок на первичном и вторичном рынках Киева выросло в 1,3-1,5 раза, да и динамика прошедших семи месяцев 2018-го внушает экспертам оптимизм.
По мнению Сергея Костецкого, аналитика компании SV Development, это свидетельствует об общем восстановлении экономики. И клиенты активнее ищут себе квадратные метры. Действительно, веселей пошли дела не только в Киеве, но и в других крупных городах страны. Все это оживило аппетиты продавцов. Госкомстат, сравнив цены на жилье в первом полугодии 2018-го с тем же периодом, но годом ранее, убедился: новые квартиры в стране в среднем подорожали на 5,5%, а бывшие в употреблении метры прибавили 3,5% к своей прежней стоимости.
Локомотивом роста стали однокомнатные квартиры в новостройках - они подорожали на 7%. Динамика цен на двухкомнатные апартаменты - на пару процентов ниже, а трехкомнатные имели в среднем 3-процентную прибавку стоимости. Схожим образом, только с коррекцией всех показателей на минус 2%, выглядит ситуация и с уже обжитым жильем.
За 7 месяцев этого года продажи на первичном рынке Киева выросли на две трети, а на вторичном - на 60%, подсчитали в SV Development. Теперь ежемесячно в главном городе страны заключают лишь в два раза меньше сделок, чем это было в докризисном 2013-м: по нынешним временам - отличный показатель.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на $800 млн
|Доходы украинцев за первый квартал выросли на 32,1% - Госстат
|На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок
|107 дней ООС: Чего достигла украинская армия на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро и фунту 16 августа, курс турецкой лиры растет третью сессию подряд
|В Киеве продолжает дорожать жилье
|Биржи АТР 16 августа закрылись в минусе на фоне геополитических рисков
|Большинство из ТОП 100 криптовалют не имеют рабочего продукта
|Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 8,457 млрд грн
|НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 19,05 коп. до 27,6377 UAH/USD
Это интересно
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
|Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
|Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4
|Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс
|Эксперты научились идентифицировать кодеров по их кодам