В Киеве продолжает дорожать жилье

За последний год число сделок по покупке квартир в столице выросло в 1,5 раза, а цены на метры пошли вверх.

Об этом говорится в журнале "Новое время". Столичный рынок недвижимости подал признаки "движимости" - клиенты стали активнее покупать. "Оживаем",- говорит Елена Биберова, директор киевской риелторской компании Благовест. За прошлый год число сделок на первичном и вторичном рынках Киева выросло в 1,3-1,5 раза, да и динамика прошедших семи месяцев 2018-го внушает экспертам оптимизм.

По мнению Сергея Костецкого, аналитика компании SV Development, это свидетельствует об общем восстановлении экономики. И клиенты активнее ищут себе квадратные метры. Действительно, веселей пошли дела не только в Киеве, но и в других крупных городах страны. Все это оживило аппетиты продавцов. Госкомстат, сравнив цены на жилье в первом полугодии 2018-го с тем же периодом, но годом ранее, убедился: новые квартиры в стране в среднем подорожали на 5,5%, а бывшие в употреблении метры прибавили 3,5% к своей прежней стоимости.

Локомотивом роста стали однокомнатные квартиры в новостройках - они подорожали на 7%. Динамика цен на двухкомнатные апартаменты - на пару процентов ниже, а трехкомнатные имели в среднем 3-процентную прибавку стоимости. Схожим образом, только с коррекцией всех показателей на минус 2%, выглядит ситуация и с уже обжитым жильем.

За 7 месяцев этого года продажи на первичном рынке Киева выросли на две трети, а на вторичном - на 60%, подсчитали в SV Development. Теперь ежемесячно в главном городе страны заключают лишь в два раза меньше сделок, чем это было в докризисном 2013-м: по нынешним временам - отличный показатель.