В Киеве 25% квартир покупают для сдачи в аренду

По словам экспертов, вторичный рынок квартир Киева был продуктивным в первом полугодии, стабильный спрос и предложение.

«Первое полугодие было активным для рынка недвижимости столицы. В агентство поступало много заявок, примерно на 15-20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос был на объекты разных ценовых сегментов, с разными характеристиками», - говорит Елена Биберова, Генеральный директор АН «Благовест».

Наибольший интерес покупателей наблюдался на объекты в домах новой постройки во всех районах города. Новые инженерные сети, энергоэффективность, ухоженные зоны общественного пользования были одними из причин покупки квартир в таких домах. Особенно востребованы жилые комплексы со своей инфраструктурой, закрытой территорией, охраной.

В центральных районах столицы покупали квартиры в домах, построенных в разные периоды.

«На рынке жилой недвижимости Киева в первом полугодии наибольший спрос наблюдался на квартиры среднего ценового сегмента - стоимостью 60-180 тыс. долл. Это в основном 1-3-комнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением на правом (Печерский, Шевченковский, Голосеевский, Соломенский, Святошинский р-ны) и на левом берегу Киева (Дарницкий, Днепровский)», - отмечает Виктория Барабаш, Генеральный директор АН Park Lane.

Помимо решения жилищных вопросов определенную долю занимают сделки в целях инвестирования. Покупают квартиры для последующей сдачи в аренду. В данном случае месторасположение играет определяющую роль для покупателей.

«Процент покупок с целью последующей сдачи в аренду составляет порядка 25%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких сделок выросло на 7%», - говорит Елена Биберова.

По словам Виктории Барабаш, квартиры для сдачи приобретают в домах, построенных в разный период.

«Это может быть 1-2 комнатная квартира, площадью 32-45 кв. м в старом доме на бул. Леси Украинки (Печерский р-н) стоимостью 65-80 тыс. долл. без ремонта или 2-комнатная, площадью 65-80 кв. м в новостройке на ул. Коновальца (Печерский р-н), где стоимость стартует от 115 тыс. долл.», - говорит Виктория Барабаш.

В разных ценовых категориях - свой покупатель.

«Если говорить о портрете покупателя, то в ценовом сегменте до 50 тыс. долл. это в основном одинокие молодые люди или семьи с 1 ребенком, которые приобретают первое жилье. Квартиры, стоимостью 50-100 тыс. долл. покупают также семьи с детьми, часто те, кто продал имеющуюся недвижимость, добавил необходимую сумму и стал владельцем более просторного жилья. Среди покупателей данного ценового сегмента есть сотрудники крупных компаний, менеджеры среднего звена, иностранцы. Недвижимость стоимостью от 100 тыс. долл. в основном приобретают люди с высоким уровнем дохода, политическая и бизнес-элита», - добавляет Гендиректор АН «Благовест».

Цены выросли

С начал года наблюдалась незначительная коррекция цены - в пределах 3,5% в сторону увеличения.

В АН Park Lane сообщают, что корреляция цены началась в марте этого года. При этом цены выросли на качественное и ликвидное жилье в сравнительно новых домах и ЖК (постройки 2006 года и позже).

«Небольшая корреляция стоимости наблюдалась в самом низком ценовом сегменте (до 50 тыс. долл.) на квартиры в домах старого жилого фонда», - говорит Виктория Барабаш.

По данным АН «Благовест» продолжается тенденция расслоения цены между квартирами в старом и новом жилом фонде. На сегодняшний день, стоимость квадратного метра в доме современной постройки может отличаться от старого жилого фонда в том же микрорайоне на 20-30%.

По данным 100realty.ua, только в июле цены выросли в Киеве на 1,4%. Средняя цена была на уровне 1 тыс. 241 долл./кв. м. В национальной валюте - на 2,7%, до 33 тыс. 143 грн./кв.м. (±1,2%).

Баланс спроса и предложения

На сегодняшний день предложение достаточно, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. В каждом ценовом сегменте есть объекты с отличным соотношением цены и качества.

«Даже у самого требовательного покупателя сегодня есть возможность выбора квартиры с отличным балансом стоимости и качества. Нынешняя ситуация на рынке позволяет участникам сделки согласовывать взаимовыгодные условия сотрудничества. Соотношение спроса и предложения, если брать во внимание сезонные факторы составляет 40 на 60», - комментирует Виктория Барабаш.

Эксперты добавляют, что среди новых объектов, которые последний год появляются на рынке - это так называемые смарт-квартиры. Они расположены в домах новой постройки. Относительно недорогая стоимость и хорошие качественные характеристики привлекают свою категорию клиентов (молодые люди, семьи из 2-х человек, а также покупатели, которые планируют сдавать данное жилье в аренду).