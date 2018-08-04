Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,9%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 27,5%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 25,4%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.

При этом стоимость СМР в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5% (в мае стоимость по отношению к апрелю выросла на 1,2%).

Наибольший рост цен на СМР в июне зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 1,1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.