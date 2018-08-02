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Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле выросла на 2,7%
19:49 02.08.2018 |
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в июле 2018 года выросла по сравнению с июнем на 2,7% и составила 33,143 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены выросли на 1,4% - до 1241 долл./кв. м.
Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».
Также сообщается, что с июля 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в гривне подорожали в среднем на 1,6%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 0,8%.
По данным аналитиков, по сравнению с июнем гривневые цены в дорогом сегменте жилья выросли на 2,8%, в дешевом - на 1,5%, а в долларовом эквиваленте выросли на 1,6% в дорогом сегменте и на 0,3% в дешевом.
Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подорожали 1-комнатные квартиры - на 3%, до 31,663 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице выросла на 2,8%, до 33,926 тыс. грн/кв. м, 4-комнатных - на 2,6%, до 35,303 тыс. грн/кв. м, а цена 3-комнатных квартир выросла на 2,1% - до 33,038 тыс. грн/кв. м.
За прошедший месяц в национальной валюте зафиксирован рост средних цен во всех административных районах Киева - от 0,7% в Святошинском до 2,5% в Голосеевском районе. В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась на 0,4% в Днепровском районе, в других районах выросла от 0,03% в Печерском до 1,3% Голосеевском.
Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в июле по сравнению с июнем уменьшилось на 4,2% и составило 18,570 тыс.
В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 26%, 2-комнатные - 33%, 3-комнатные - 34% и 4-комнатные - 7%.
Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2018 года по сравнению с июнем выросла на 0,3% - до 23,749 тыс. грн/кв. м, по сравнению с июлем 2017 года цены увеличились на 2,3%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».
По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке снизилась стоимость только квартир комфорт-класса - на 0,5%, до 22,563 тыс. грн/кв. м.
В то же время, квартиры премиум-класса подорожали на 3,1%, до 51,599 тыс. грн/кв. м, эконом-класса - на 1% - до 18,072 тыс. грн/кв. м, а квартиры бизнес-класса - на 0,9% - до 32,992 тыс. грн/кв. м.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 2,2%), Оболонском (на 8,6%) и в Подольском (на 1,5%) районах. В Дарницком и Святошинском районах - без изменений. В других районах увеличение составило от 1,4% в Печерском до 3,8% в Деснянском.
По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 81 операторов в 211 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса - 38%, доля новостроек эконом-класса - 26%, бизнес-класса - 24% и премиум-класса - 12% от общего количества.
При этом в июле были приостановлены либо прекращены продажи квартир в 8 объектах.
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