Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

Компания Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в апреле-июне вакантная торговая недвижимость в Киеве снизилась на 0,3 процентных пунктов до 4,2% по результатам вакансий по состоянию на конец 2017 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

«Доля свободных площадей во 2-м квартале продолжила уменьшаться, снизившись на 0,3 п.п. до 4,2%», - сказано в нем.

Отмечается, что введенный в строй в начале апреля ТЦ «» уже к концу квартала заполнился на 95%, поэтому не повлиял на средний уровень вакантности.

Так, за 2-й квартал общий объем торговых площадей в Киеве вырос на 15 тыс. кв. м за счет данного ТЦ.

По прогнозу аналитиков JLL, во 2-м полугодии вакантность будет снижаться дальше и достигнет 3,5% к концу 2018 года.

«Мы не ожидаем увеличения предложений во 2-м полугодии 2018 года, так как с высокой вероятностью выполнения проектов анонсированных ранее проектов будут перенесены на более поздний период - на 2019-2020 годы. В результате совокупный объем ввода ТЦ в 2018 году будет равен результату 1-й половины года - 49 тыс. кв. м. При этом прогнозируемый на 2019 год ввод сегодня выше 250 тыс. кв. м, что при завершении всех анонсированных проектов станет рекордом для рынка торговых центров Киева », - прокомментировала аналитик JLL Дарина Кулага.

Кроме того, согласно сообщению, за 2-й квартал 2018 года максимальные арендные ставки в качественных торговых центрах Киева увеличились на 12% и превысили 1 140 долларов за кв. м в год (95 долларов за кв. м в месяц).

Как сообщали Українські Новини, Jones Lang LaSalle констатирует, что в 2017 году вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 6,5 п.п. до 5,6% по договоренности с уровнем вакантности по состоянию на конец 2016 года.

Jones Lang LaSalle - международная компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости и более 220 представительств по всему миру, работающих на рынках более чем 750 городов в 60 странах.

В Украине и странах СНГ Jones Lang LaSalle представила офисы в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге (оба - Россия).