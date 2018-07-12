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Девелоперы возобновили активность в строительстве ТРЦ в Киеве - UTG
17:01 11.07.2018 |
Девелоперы в 2018 году возобновили активность на ряде замороженных объектов торговой недвижимости в Киеве, сообщил заместитель руководителя Департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.
"В конце 2017-начале 2018 года на рынке торговой недвижимости произошел девелоперский "бум". Очень много объектов возобновили девелоперскую активность, планы по открытию, некоторые в качестве реконцепции - например, ТРЦ Podol Mall, изначально задуманный как ТРЦ, будет трехуровневым ТРЦ с тремя уровнями офисных помещений", - сказал К.Олейник по итогам рынка недвижимости за первое полугодие-2018 на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.
По его данным, в ближайший год к вводу в эксплуатацию в столице заявлены ТРЦ Retroville, ТРЦ MegaMarket Нивки, ТРЦ Blockbuster Mall, ТРЦ Podol Mall, ТРЦ River mall. Кроме того, ряд других торговых объектов находится на высокой стадии строительной готовности, в частности, ТЦ Smart Plaza Obolon, ТРЦ Oasis (на ст.м.Героев Днепра), ТЦ Good Life, ведутся строительные и начало подготовительных работ на второй очереди ТРЦ Auchan Rive Gauche, который заявлен на второй кв. 2019 года.
"Есть ряд объектов, которые приостановлены, но в любой момент могут возобновить свою активность: ТРК Lukianivka, ТРЦ Respublika, ТРЦ Happy Mall", - отметил эксперт и добавил, что в планах киевских девелоперов еще 5-6 ТЦ, которые пока что не анонсированы.
По его информации, общая площадь торговых объектов в Киеве, заявленных к вводу на ближайшие год-два, составляет около 400 тыс. кв. м. В то же время, по мнению эксперта, даже если все анонсирование объекты будет введены в эксплуатацию, это не окажет давление на рынок торговой недвижимости.
"В Киеве порядка 1,5 млн кв. м арендуемых площадей (торговой недвижимости - ИФ). Существующее количество населения в Киеве может "прокормить" 2 млн кв. м торговых площадей. Даже если все торговые объекты, анонсирование на 2019-2020 гг., выйдут в эксплуатацию, это не окажет существенного давления на рынок, учитывая потребительские настроения и возможности киевлян", - подчеркнул К.Олейник.
В то же время, по его мнению, ввод новых объектов приведет к оттоку арендаторов с устаревших объектов, построенных в 2000-2010 годах.
По данным UTG, товарооборот в розничной торговле по итогам 2017 года увеличился на 18%, однако относительно 2016 года сократился на 14% (с учетом инфляции).
В то же время, по итогам первых четырех месяцев 2018 года товарооборот вырос в гривне до уровня 2016 года.
Согласно анализу консалтинговой компании, вакантность качественных торговых площадей продолжает снижаться.
"На сегодня, несмотря на открытие ТЦ Smart Plaza Polytech и "Ритейл парк Петровка", который еще запустил не все магазины, вакантность составляет 6,3%. С учетом того, что ТРЦ Lavina Mall еще снизит вакантность, среднерыночная вакантность сократится до 5%", - объяснил К.Олейник.
По данным UTG, среднесуточная посещаемость ТРЦ на начало мая 2018 года составила 647 чел./1000 кв. м (в мае 2017 года этот показатель был на уровне 701 чел./1000 кв. м). Посещаемость окружных ТРЦ практически не изменилась, тогда как региональные в первые месяцы 2018 года просели примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
По информации UTG, арендные ставки в ТРЦ Киева для ресторанов и кафе составляют $15-30, для кинотеатров - $4-15, для крупноформатных магазинов (600-1500 кв. м) - $1,5-20, для галерей моды (100-200 кв. м) - до $70, для супермаркетов электроники - до $12, для продуктовых ритейлеров - $1,5-15.
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