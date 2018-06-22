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В январе-мае объем выполненных стройработ составил 36,3 млрд гривен
17:22 22.06.2018 |
В январе-мае 2018 года объем выполненных строительных работ составил 36,303 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-маем 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 101,8%.
В январе-мае 2018 годf работы по строительству зданий выполнены на 19,874 млрд гривен (из них жилые составили 10,701 млрд гривен, нежилые – 9,173 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 16,429 млрд гривен.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в мае составили 80% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт – 10,7% и 9,3% соответственно.
Как сообщали Українськi Новини, в январе-апреле 2018 года объем выполненных строительных работ составил 26,040 млрд гривен.
В 2017 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-мае 2018 года, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-мае 2018, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|36 302,9
|100,0
|Здания
|19 874,3
|54,7
|из них
|- жилые
|10 701,4
|29,5
|- нежилые
|9 172,9
|25,2
|Инженерные сооружения
|16 428,6
|45,3
|в том числе:
|транспортные сооружения
|3 425,5
|9,5
|- автострады, улицы и дороги
|2 553,5
|7,0
|- железные дороги
|466,0
|1,3
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|241,5
|0,7
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|3 997,9
|11,0
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|1 959,0
|5,4
|- местные трубопроводы и коммуникации
|2 038,9
|5,6
|комплексные промышленные сооружения
|7 582,6
|20,9
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|4 874,9
|13,4
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|1 654,9
|4,6
|- сооружения предприятий химической промышленности
|105,9
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|946,9
|2,6
|- другие инженерные сооружения
|1 422,6
|3,9
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|132,9
|0,4
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