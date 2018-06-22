Компания Xiaomi выпустила умный ошейник PetBit для собак, который позволит точно определить местоположение вашего питомца. Точнее, это трекер с габаритами 5,04 x 4,6 x 1,83 см массой 26 г, который можно зафиксировать практически на любом ошейнике.

В трекере установлен модуль GPS и использована технология Narrowband IoT (NB-IoT). Устройство может мигать синим цветом, что упрощает поиск собаки в темноте.







Умный ошейник Xiaomi стоимостью $30 сообщит, где находится ваш питомец.

Этот аксессуар в реальном времени отображает, где именно находится собака, какое расстояние уже преодолела, сколько калорий потратила. Кроме того, при разработке PetBit были тщательно изучены физиологические характеристики более 200 пород собак, поэтому система может предсказать дальнейший сценарий движения вашей собаки.

Входящий в комплект аккумулятор позволяет устройству работать 30 дней без подзарядки, при этом PetBit является водонепроницаемым (степень защиты IPX7), поэтому датчик будет работать даже в том случае, если вы потеряли собаку под проливным дождем.

При помощи соответствующего приложения вы можете просмотреть траекторию перемещений вашей собаки в течение всего дня. Кроме того, трекер отображен дисплеем. Если вы потеряете пса, то можете отправить сигнал, а на экране отобразится QR-код с вашей контактной информацией.

Цена устройства составляет около 30 долларов.