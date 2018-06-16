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Минрегион разрешит проектировать подземные паркинги под общественными заведениями
09:15 14.06.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разрешит проектировать подземные паркинги под заведениями питания, спорта, культуры и здравоохранения (кроме корпусов с палатами), сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Соответствующие изменения будут внесены в обновленные государственные строительные нормы (ГСН).
"Действующим ГСН по автостоянкам сегодня запрещено (подземные паркинги - ИФ), но в Европе такая практика давно распространена, потому что это удобно для владельцев авто, а также уменьшается количество припаркованных машин на улицах", - написал Л.Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что паркинг должен быть отделен от технических помещений противопожарной стеной, а также иметь самостоятельные пути эвакуации и отдельные инженерные коммуникации.
По его словам, данные изменения будут приняты в ближайшем времени и вступят в силу через три месяца после публикации.
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