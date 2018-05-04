В украинских селах запретили строить многоэтажки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины установило максимальную этажность жилой застройки в населенных пунктах в зависимости от их классификации и численности населения.

Обновленный ГСН "Планировка и застройка территорий" уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщил в Facebook заместитель министра Лев Парцхаладзе, отныне в сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек разрешается исключительно усадебная застройка, в селах более 1000 человек – усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках городского типа – усадебная застройка и многоквартирные дома до 15 м (до 5 этажей включительно).

В городах с численностью населения до 50 тысяч разрешается размещать усадебную застройку и многоквартирные дома до 27 м (до 9 этажей включительно), в городах с населением 50-100 тысяч – усадебную застройку и многоквартирные здания до 48 м (до 16 этажей включительно).

Максимально допустимая высотность многоквартирной застройки в городах с численностью населения свыше 100 тысяч устанавливается документацией по пространственному планированию.

Данные параметры высоты определяются без учета шатровой кровли в случае ее устройства. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.