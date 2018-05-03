Вакантность офисов в Киеве за І квартал сократилась до 10,6% – JLL

Доля свободных офисов в Киеве за І квартал 2018 года уменьшилась на 2,6 процентных пункта (п.п.) - с 13,2% до 10,6%, что является самым низким показателем вакантности офисов в столице за 10 лет, сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине.

Согласно отчету JLL, сокращение объема вакантных площадей происходило в обоих классах офисной недвижимости. Вакантность офисов класса А сократилась на 9,2 п.п. - до 9,1%, тогда как в классе В доля свободных площадей уменьшилась на 0,6 п.п. и достигла 11,1%.

"На данный момент спрос на офисные помещения растет более высокими темпами, чем предложение. Мы ожидаем сохранения такой динамики в течение года, что приведет к уменьшению доли свободных площадей до 8,0-8,5% к декабрю. В среднесрочной перспективе при дальнейшем улучшении макроэкономической ситуации можно ожидать увеличения арендных ставок", – объяснила руководитель отдела офисных площадей компании JLL Александра Глобина в отчете компании.

По данным JLL, в І квартале 2018 года впервые за пять лет наблюдался рост арендных ставок на офисные площади в Киеве. Максимальная базовая ставка по итогам І квартала увеличилась с $336 до $348 за 1 кв. м в год.

"Рост наблюдался в обоих классах, и в настоящий момент диапазон базовой ставки в бизнес-центрах класса А составляет $18-29, в классе В – $12-20 за 1 кв. м в месяц", - говорится в отчете JLL.

Согласно ему, одним из основных факторов роста ставок является ограниченное предложение на киевском рынке. Анонсированные новые офисные площади в 2018 году составят 38,4 тыс. кв. м, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, отмечают в компании, рост арендных ставок связан с высоким спросом на офисы. Объем сделок за І квартал 2018 года превысил прошлогодний показатель в 1,5 раза, достигнув 57,4 тыс. кв. м (из них 20 тыс. кв. м были заняты в бизнес-центре класса А собственником и выведены с рынка). Данный объем поглощения является самым высоким за последние шесть лет.

"Объем чистого поглощения офисов достиг максимума для января-марта с 2012 года и составил 47,7 тыс. кв. м. Для сравнения, в первые кварталы предыдущих шести лет он находился на уровне 10-20 тыс. кв. м", - говорится в отчете компании.

Jones Lang LaSalle предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2017 году составил $7,9 млрд. Портфель в сфере управления недвижимостью составляет 423 млн кв. м.

Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах мира, объединяет свыше 82 тыс. сотрудников.