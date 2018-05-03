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В Украине на 0,3% сократились объемы строительства
10:12 26.04.2018 |
Строительные предприятия Украины в январе-марте 2018 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 18,296 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период сократились на 0,2% - до 10,7 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий сократились на 3,5% - до 5,85 млрд грн, а по строительству нежилых зданий увеличились на 4,4%, до 4,86 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений сократились на 0,5% - до 7,56 млрд грн.
В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-марте составили 83,3% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту - 8,1% и 8,6% соответственно.
Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период сократили объемы работ на 0,7% - до 4,83 млрд грн, выполнив 26,4% от общего объема работ в стране.
В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% - до 101,1 млрд грн.
В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% - до 70,9 млрд грн, а в 2015 году - снизили на 14,9%, до 55,9 млрд грн.
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